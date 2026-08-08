Nemzeti Sportrádió

Vasárnapi sportműsor: keleti derbi és Paks–Honvéd az NB I-ben; Liverpool–Monaco felkészülési meccs

K. Zs.K. Zs.
2026.08.08. 23:03
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sportműsor program napi sportműsor tv-műsor
Vasárnap Debrecen–Nyíregyháza és Paks–Honvéd mérkőzéssel folytatódik a labdarúgó NB I 3. fordulója. Lesznek NB II-es és NB III-as meccsek, a hazai televíziós kínálatban szerepel a Liverpool–Monaco felkészülési mérkőzés is. Folytatódik az öttusázók Európa-bajnoksága, Silverstone-ban MotoGP-futamot rendeznek, U18-as férfi kézilabda-válogatottunk az 5. helyért játszik Izlanddal a belgrádi Európa-bajnokságon. Íme, a vasárnapi kiemelt sportprogram!

AUGUSZTUS 9., VASÁRNAP

 FUTBALLPROGRAM 

NB I
3. FORDULÓ
15.30: Paksi FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)  – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II
3. FORDULÓ
17.30: Szentlőrinc–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!
17.30: Soroksár SC–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!
17.30: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

NB III
3. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
11.00: Kisvárda Master Good II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok
17.00: Tarpa SC–Eger SE
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: Puskás Akadémia FC II–Opus Tigáz Tatabánya
17.30: Haladás FC–Balatonalmádi SE
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Kispest-Honvéd FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
17.30: ESMTK–Hódmezővásárhelyi FC
17.30: III. kerületi TVE–BKV Előre
DÉLNYUGATI CSOPORT
17.30: PTE-PEAC–BFC Siófok
17.30: MTK Budapest II–Szekszárdi UFC

NÉMET 2. BUNDESLIGA
1. FORDULÓ
13.30: Nürnberg–Dynamo Dresden (Tv: Match4)

LIGA PORTUGAL
1. FORDULÓ
21.30: Benfica–Académico (Tv: Sport1)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK
13.00: Manchester City (angol)–Atlético Madrid (spanyol)
14.00: Johor Darul Ta'zim (malajziai)–Chelsea (angol)
15.00: Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német)
15.30: Liverpool (angol)–Monaco (francia) (Tv: Match4)

 TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK 

ATLÉTIKA
U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, EUGENE
20.55: 5. nap (Tv: M4 Sport)

AUTÓSPORT
21.30: NASCAR, Cup Series, Iowa (Tv: Arena4)

GOLF
PGA TOUR
19.00: Wyndham Championship (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR
Tour de France
15.45: nők, 9. szakasz (Tv: Eurosport1 – 17.05-től M4 Sport+ is)
Lengyel körverseny
13.25: férfiak, 7. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA
U18-AS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD
A 13. helyért
12.00: Svédország–Szerbia (Tv: Sport1)
Az 5. helyért
14.30: Magyarország–Izland (Tv: Sport1)
A 3. helyért 
17.00: Dánia–Spanyolország (Tv: Sport1)
Döntő
19.30: Németország–Szlovénia (Tv: Sport1)
U18-AS LEÁNY VILÁGBAJNOKSÁG, ROMÁNIA
A 7. helyért
10.30: Kína–Magyarország (Tv: M4 Sport) 

KOSÁRLABDA
WNBA, ALAPSZAKASZ
18.30: New York Liberty–Las Vegas Aces (Tv: Sport2)

MOTORSPORT
GYORSASÁGIMOTOROS-VB, BRIT NAGYDÍJ, SILVERSTONE
12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)
15.30: Moto3, futam (Tv: Arena4)
17.00: Harley-Davidson Bagger-futam (Tv: Arena4)

ÖTTUSA
Európa-bajnokság, Isztambul
8.00: vegyes váltó

STRANDRÖPLABDA
Országos bajnokság, Budapest Garden
9.30: 2. nap, helyosztók (Tv: M4 Sport+ – 15.00-tól)

SZNÚKER
China Open, Tajjüan
8.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS
10.45: vk-verseny, Brod (Tv: Sport2)

TENISZ
ATP 1000-es torna, Montréal
18.30: egyes, nyolcaddöntő; páros, 2. forduló, 
WTA 1000-es torna, Toronto
18.30: egyes, nyolcaddöntő; páros, negyeddöntő

TRIATLON
7.30: Extrememan hosszú távú országos bajnokság, Nagyatád

 A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA 

Sportreggel
Műsorvezető: Kovács Erika, Gyurta Gergely, Szabó Szilvia
Szerkesztő: Erdei Márk
  6.00: Úszás, vendég: Németh Nándor a vizes Eb előtt, ism.
  7.00: Vendég: dr. Zacher Gábor, akivel a sporttal való kapcsolatáról beszélgettünk, ism.
  8.00: A hét legfontosabb történései. A labdarúgó NB I 3. fordulójáról: Bene Ferenc
  9.00: Vizes Eb, éremzuhatag nyílt vízi úszásban, kezdődnek a medencés versenyek. A hamarosan kezdődő budapesti junior műúszó-vb előtt a vonalban: Erdős Eszter
10.00: Sportdélelőtt
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Németh Kornél
Szerkesztő: Tóth Béla
15.00: Labdarúgás, egy felkészülési mérkőzés utózöngéje, avagy az FTC–Real Madrid másnapján
15.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Paks–Kispest NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László
17.20: Nemzeti sportkrónika
17.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Debrecen–Nyíregyháza NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Erdei Márk. Szakértő: Wukovics László
19.35: Labdarúgás, így látták ők!  – a vasárnapi futballbajnokik főszereplői értékelnek
20.00: Röplabda – beszélgetés Szabó Annával
20.35: Újratöltve – Hogyan csaltak az 1978-as férfi kézilabda-világbajnokság magyar–román csoportmérkőzésén?
21.35: Nyílt vízi úszás, összefoglaló a magyarok Európa-bajnoki szereléséről
22.00: Kosárlabda. Itt a kapitány beszél! – világbajnokságra készül a női válogatott
22.30: Sportvilág

 

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