Vasárnapi sportműsor: keleti derbi és Paks–Honvéd az NB I-ben; Liverpool–Monaco felkészülési meccs

AUGUSZTUS 9., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB I

3. FORDULÓ

15.30: Paksi FC–Kispest-Honvéd FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.30: Debreceni VSC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NB II

3. FORDULÓ

17.30: Szentlőrinc–FC Nagykanizsa – élőben az NSO-n!

17.30: Soroksár SC–Diósgyőri VTK – élőben az NSO-n!

17.30: Aqvital FC Csákvár–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

NB III

3. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

11.00: Kisvárda Master Good II–Diósgyőri VTK II-Opus Titánok

17.00: Tarpa SC–Eger SE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: Puskás Akadémia FC II–Opus Tigáz Tatabánya

17.30: Haladás FC–Balatonalmádi SE

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Kispest-Honvéd FC II–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

17.30: ESMTK–Hódmezővásárhelyi FC

17.30: III. kerületi TVE–BKV Előre

DÉLNYUGATI CSOPORT

17.30: PTE-PEAC–BFC Siófok

17.30: MTK Budapest II–Szekszárdi UFC

NÉMET 2. BUNDESLIGA

1. FORDULÓ

13.30: Nürnberg–Dynamo Dresden (Tv: Match4)

LIGA PORTUGAL

1. FORDULÓ

21.30: Benfica–Académico (Tv: Sport1)

NEMZETKÖZI FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

13.00: Manchester City (angol)–Atlético Madrid (spanyol)

14.00: Johor Darul Ta'zim (malajziai)–Chelsea (angol)

15.00: Arsenal (angol)–Borussia Dortmund (német)

15.30: Liverpool (angol)–Monaco (francia) (Tv: Match4)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

U20-AS VILÁGBAJNOKSÁG, EUGENE

20.55: 5. nap (Tv: M4 Sport)

AUTÓSPORT

21.30: NASCAR, Cup Series, Iowa (Tv: Arena4)

GOLF

PGA TOUR

19.00: Wyndham Championship (Tv: Eurosport2)

KERÉKPÁR

Tour de France

15.45: nők, 9. szakasz (Tv: Eurosport1 – 17.05-től M4 Sport+ is)

Lengyel körverseny

13.25: férfiak, 7. szakasz (Tv: Eurosport2)

KÉZILABDA

U18-AS FIÚ EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

A 13. helyért

12.00: Svédország–Szerbia (Tv: Sport1)

Az 5. helyért

14.30: Magyarország–Izland (Tv: Sport1)

A 3. helyért

17.00: Dánia–Spanyolország (Tv: Sport1)

Döntő

19.30: Németország–Szlovénia (Tv: Sport1)

U18-AS LEÁNY VILÁGBAJNOKSÁG, ROMÁNIA

A 7. helyért

10.30: Kína–Magyarország (Tv: M4 Sport)

KOSÁRLABDA

WNBA, ALAPSZAKASZ

18.30: New York Liberty–Las Vegas Aces (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

GYORSASÁGIMOTOROS-VB, BRIT NAGYDÍJ, SILVERSTONE

12.15: Moto2, futam (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP, futam (Tv: Arena4)

15.30: Moto3, futam (Tv: Arena4)

17.00: Harley-Davidson Bagger-futam (Tv: Arena4)

ÖTTUSA

Európa-bajnokság, Isztambul

8.00: vegyes váltó

STRANDRÖPLABDA

Országos bajnokság, Budapest Garden

9.30: 2. nap, helyosztók (Tv: M4 Sport+ – 15.00-tól)

SZNÚKER

China Open, Tajjüan

8.00: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÁS

10.45: vk-verseny, Brod (Tv: Sport2)

TENISZ

ATP 1000-es torna, Montréal

18.30: egyes, nyolcaddöntő; páros, 2. forduló,

WTA 1000-es torna, Toronto

18.30: egyes, nyolcaddöntő; páros, negyeddöntő

TRIATLON

7.30: Extrememan hosszú távú országos bajnokság, Nagyatád

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Kovács Erika, Gyurta Gergely, Szabó Szilvia

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: Úszás, vendég: Németh Nándor a vizes Eb előtt, ism.

7.00: Vendég: dr. Zacher Gábor, akivel a sporttal való kapcsolatáról beszélgettünk, ism.

8.00: A hét legfontosabb történései. A labdarúgó NB I 3. fordulójáról: Bene Ferenc

9.00: Vizes Eb, éremzuhatag nyílt vízi úszásban, kezdődnek a medencés versenyek. A hamarosan kezdődő budapesti junior műúszó-vb előtt a vonalban: Erdős Eszter

10.00: Sportdélelőtt

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Németh Kornél

Szerkesztő: Tóth Béla

15.00: Labdarúgás, egy felkészülési mérkőzés utózöngéje, avagy az FTC–Real Madrid másnapján

15.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Paks–Kispest NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Balogh Balázs. Szakértő: Wukovics László

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, élő közvetítés a Debrecen–Nyíregyháza NB I-es mérkőzésről. Kommentátor: Olasz Gergő. Erdei Márk. Szakértő: Wukovics László

19.35: Labdarúgás, így látták ők! – a vasárnapi futballbajnokik főszereplői értékelnek

20.00: Röplabda – beszélgetés Szabó Annával

20.35: Újratöltve – Hogyan csaltak az 1978-as férfi kézilabda-világbajnokság magyar–román csoportmérkőzésén?

21.35: Nyílt vízi úszás, összefoglaló a magyarok Európa-bajnoki szereléséről

22.00: Kosárlabda. Itt a kapitány beszél! – világbajnokságra készül a női válogatott

22.30: Sportvilág