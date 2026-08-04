Huszti András góljával győzött a Temesvár

Mivel a bánsági nagyváros központi stadionja éppen teljes átépítés előtt áll (a bontás már megtörtént), a 4000 férőhelyes Electrica Stadion szűknek bizonyult a Poli szurkolóinak: a környező épületek ablakai mellett a strand legmagasabb vízi csúszdáját is futballrajongók foglalták el.

A tavaly még az élvonalba jutásért vívott osztályozót játszó Chindia ellen a Poli új szerzeményei uralták a mérkőzést, bár az egyetlen találat egy jól eltalált átlövésből született meg: a tavasszal még a Steauánál játszó Huszti András ívelt 20 méterről a jobb felső sarokba. Védő létére a magyar játékos ezután is csapata legveszélyesebb támadója volt, két szöglet utáni fejese is kevéssel kerülte el a kaput.

Román Liga 2

1. forduló

Poli Temesvár–Chindia Targoviste 1–0

Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést, a 29. percben ő szerezte csapat gólját, a 95. percben sárga lapot kapott