Nemzeti Sportrádió

Huszti András góljával győzött a Temesvár

B. O. M.B. O. M.
2026.08.04. 19:30
null
Huszti lövése három pontot ért (Fotó: facebook.com/politehnicatimisoara)
Címkék
Poli Temesvár Huszti András román másodosztály
Bobál Gergely után Huszti András is góllal mutatkozott be új csapatában, a magyar védő szerezte a román második vonalba három év után visszatérő Temesvár győztes gólját.

 Mivel a bánsági nagyváros központi stadionja éppen teljes átépítés előtt áll (a bontás már megtörtént), a 4000 férőhelyes Electrica Stadion szűknek bizonyult a Poli szurkolóinak: a környező épületek ablakai mellett a strand legmagasabb vízi csúszdáját is futballrajongók foglalták el.

A tavaly még az élvonalba jutásért vívott osztályozót játszó Chindia ellen a Poli új szerzeményei uralták a mérkőzést, bár az egyetlen találat egy jól eltalált átlövésből született meg: a tavasszal még a Steauánál játszó Huszti András ívelt 20 méterről a jobb felső sarokba. Védő létére a magyar játékos ezután is csapata legveszélyesebb támadója volt, két szöglet utáni fejese is kevéssel kerülte el a kaput.

    

Román Liga 2
1. forduló
Poli Temesvár–Chindia Targoviste 1–0
Temesvár: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést, a 29. percben ő szerezte csapat gólját, a 95. percben sárga lapot kapott

 

Poli Temesvár Huszti András román másodosztály
Legfrissebb hírek

Nagy tervek Temesváron – Huszti Andrást is szerződtették

Légiósok
2026.06.15. 15:55

A Temesvár kinézte Huszti Andrást – sajtóhír

Minden más foci
2026.06.08. 10:22

Kikapott a Voluntari-tól, az utolsó fordulóban dől el, visszajut-e az élvonalba a Sepsi

Minden más foci
2026.05.12. 21:00

Liga 2: Husztit kiállították, a Sepsi elrontotta a Steaua jubileumát

Minden más foci
2026.05.07. 20:15

Videó: íme Huszti bedobása, amiből gólt szerzett a Steaua – a nagyváradiak pedig szögletből csavartak a kapuba

Légiósok
2026.04.16. 15:35

Liga 2: Huszti Andrásékat is legyőzte a Sepsi

Minden más foci
2026.04.11. 14:05

Liga 2: a Sepsi gól nélküli döntetlennel zárta az alapszakaszt

Minden más foci
2026.03.14. 14:11

Légiósaink heti mérlege három gól, két gólpassz; bemutatkozott a Steaua magyarja

Légiósok
2026.03.09. 09:53