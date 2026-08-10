WNBA: Juhász Dorkáék ismét győztek, rájátszásban a Minnesota

A magyar válogatott játékos kilenc percet töltött a parketten, és két kísérletét elrontotta.

Csapattársa, Kayla McBride 43 ponttal a mezőny legeredményesebb játékosának bizonyult, és 10 triplájával – amit 14 kísérletből ért el – ligarekordot döntött. A korábbi csúcs kilenc tripla volt, amelyet hat játékos összesen nyolcszor ért el. A Lynx 18 triplája pedig új klubrekord.

A Minnesota 34. mérkőzésén a 27. győzelmét aratta.