WNBA: Juhász Dorkáék ismét győztek, rájátszásban a Minnesota

Juhász Dorka csapata, a ligaelső Minnesota Lynx házigazdaként 103–90-re legyőzte a Dallas Wings együttesét az észak-amerikai női kosárlabda-bajnokságban (WNBA), ezzel elsőként bejutott a rájátszásba.
A magyar válogatott játékos kilenc percet töltött a parketten, és két kísérletét elrontotta.
Csapattársa, Kayla McBride 43 ponttal a mezőny legeredményesebb játékosának bizonyult, és 10 triplájával – amit 14 kísérletből ért el – ligarekordot döntött. A korábbi csúcs kilenc tripla volt, amelyet hat játékos összesen nyolcszor ért el. A Lynx 18 triplája pedig új klubrekord.
A Minnesota 34. mérkőzésén a 27. győzelmét aratta.
Legfrissebb hírek