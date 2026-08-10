Nemzeti Sportrádió

WNBA: Juhász Dorkáék ismét győztek, rájátszásban a Minnesota

2026.08.10. 08:57
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Juhász Dorka (Fotó: Getty Images)
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kosárlabda Juhász Dorka WNBA
Juhász Dorka csapata, a ligaelső Minnesota Lynx házigazdaként 103–90-re legyőzte a Dallas Wings együttesét az észak-amerikai női kosárlabda-bajnokságban (WNBA), ezzel elsőként bejutott a rájátszásba.

A magyar válogatott játékos kilenc percet töltött a parketten, és két kísérletét elrontotta.

Csapattársa, Kayla McBride 43 ponttal a mezőny legeredményesebb játékosának bizonyult, és 10 triplájával – amit 14 kísérletből ért el – ligarekordot döntött. A korábbi csúcs kilenc tripla volt, amelyet hat játékos összesen nyolcszor ért el. A Lynx 18 triplája pedig új klubrekord.

A Minnesota 34. mérkőzésén a 27. győzelmét aratta.

 

kosárlabda Juhász Dorka WNBA
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