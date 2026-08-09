



Bemutatkozhat új csapatában Keresztes Krisztián: a nyáron a Nyíregyháza Spartacustól a Greuther Fürth együttesébe szerződő belső védő a St. Pauli ellen léphet pályára először, a hamburgi mérkőzés vasárnap 13.30 órakor kezdődik.

Keresztes Krisztián a Greuther Fürth egyik vezére lehet (Fotó: Imago)

„Bár még csak két hete vagyok Németországban, nagyszerűen érzem magam, hamar beilleszkedtem – mondta lapunknak Keresztes Krisztián, a Fürth 26 éves labdarúgója. – A felkészülés során két edzőmeccsen játszottam. A Paris FC ellen nyertünk egy nullára, az első félidőben voltam a pályán, majd következett a Freiburg elleni találkozó, amelyen magabiztosan futballoztunk, három nullára győztünk, végig játszottam, ami nagyszerű visszajelzés volt, hogy jó úton járok. A edzőnk megdicsért, elmondta, elégedett velem, s azt akarja, hogy legyek vezére a védelemnek és a csapatnak – boldog voltam, hogy már néhány nap után ilyen szerepet szán nekem Heiko Vogel. A tervek szerint kezdő leszek a St. Pauli ellen, a négy-négy-kettes rendszerben bal oldali belső hátvédként szerepelek majd. Élni, nem pedig visszaélni akarok az eséllyel és a bizalommal. Elképesztő belegondolni abba, hogy harmincezer néző előtt játszhatok először a német második ligában, biztosan felejthetetlen délután lesz. A St. Pauli az előző idényben még a Bundesligában szerepelt, továbbra is erős a kerete, nem lesz könnyű helytállni idegenben. Már több alkalommal is tapasztaltam, hogy csak azért, mert az ellenfél keretének piaci értéke lényegesen magasabb, mint a miénk, még lehet győzni – csapategységgel, jó hozzáállással és kiemelkedő mentalitással több esetben is el lehet tünteni az anyagi és a minőségi különbséget is. Ami minket illet, megfelelő a fiatalabb és az idősebb játékosok aránya a keretben, a hangulat pedig remek, nagy az összhang. Az előző idényben a csapat csak az osztályozón maradt bent, a célunk nem lehet más, mint hogy ennél sokkal jobban szerepeljünk, magabiztosan őrizzük meg a helyünket.”

A játékos elmondta, szombaton vonattal keltek útra Hamburgba.

„Vonattal még egyszer sem utaztam meccsre, új élménnyel gazdagodtam, kétségtelen, kényelmes utazási forma. Ahogy hallottam, ez itt szokás, hiszen kitűnő a német vasút, az egyik leggyorsabb közlekedési eszköz a repülőgépen kívül. Legutóbb a Dundee Unitedben szerepeltem kölcsönben, Skóciában szinte mindenhova busszal mentünk, csakúgy, mint Magyarországon. Az időjárás? Kabátot itt sem kellett felvenni az utóbbi napokban… Hallottam, hogy odahaza borzalmasan meleg volt, szerencsére itt kicsivel enyhébb volt az időjárás, harmincöt fok fölé nem emelkedett a hőmérséklet, ráadásul a hírek szerint lehűlés érkezik, így ha minden igaz, kellemes időben futballozhatunk vasárnap délután.”

Keresztes Krisztián egyre inkább megismerkedik a nagyon közeli Nürnberggel –, s már a hotelből is kiköltözött.

„A párommal találtunk egy szép lakást, amelyet egy német házaspártól bérlünk – nagyon kedvesek, csak azért utaztak vissza Spanyolországból, ahol élnek, hogy megmutassanak mindent, odaadják a kulcsokat, megismerkedjünk egymással. Fontos, hogy közel van a fürthi edzőközpont, autóval mindössze tíz perc alatt odaérek, ez volt az egyik legfontosabb szempont a kiválasztásnál. Nagyon nyugodt a környezet, szép helyen élünk majd, azaz minden feltétel adva van ahhoz, hogy kiegyensúlyozott, stabil teljesítményt nyújtsak. Alig várom, hogy megmutassam, mit tudok, mert fontos lépcsőfokhoz érkeztem a karrieremben, élvezni akarom minden pillanatát.”

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

13.30: St. Pauli–Greuther Fürth

Fürth: Keresztes Krisztián