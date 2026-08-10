Heti légiósprogram: bajnoki rajt Sallaiéknál és Gulácsiéknál, székely rangadó Csíkszeredában

AUGUSZTUS 10., HÉTFŐ
BULGÁRIA
Parva Liga
20.15: Botev Plovdiv–Szpartak Varna
Varna: Major Sámuel
ROMÁNIA
Superliga
20.30: Sepsi OSK–FCSB
Sepsi: Sigér Dávid
AUGUSZTUS 11., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
Selejtező, 3. forduló, 2. mérkőzés
21.00: Olympique Lyon (francia)–Sparta Praha (cseh)
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Ligaszakasz
Szerda, 1.30: Columbus Crew–UNAM (mexikói)
Columbus Crew: Gazdag Dániel
AUGUSZTUS 12., SZERDA
CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Csütörtök, 1.30: Inter Miami–León (mexikói)
Inter Miami: Pintér Dániel
GÖRÖGORSZÁG
Szuperkupa
19.00: AEK Athén–OFI Kréta
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán
KONFERENCIALIGA
Selejtező, 3. forduló, 2. mérkőzés
18.00: SK Rapid (osztrák)–Paide (észt)
Rapid: Bolla Bendegúz
18.00: FC Köbenhavn (dán)–Debreceni VSC
Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
AUGUSZTUS 13., CSÜTÖRTÖK
EURÓPA-LIGA
Selejtező, 3. forduló, 2. mérkőzés
19.00: Pafosz (ciprusi)–FC Salzburg (osztrák)
Salzburg: Jánó Zétény, Redzic Damir
19.00: Omonia Nicosia (ciprusi)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
Omonia: Loic Nego
KONFERENCIALIGA
Selejtező, 3. forduló, 2. mérkőzés
18.00: Qarabag (azeri)–Dinamo Kijev (ukrán)
Qarabag: Várkonyi Bence
19.00: Hammarby (svéd)–Raków Czestochowa (lengyel)
Raków: Molnár Ádin
19.00: Dunaszerdahelyi AC (szlovákiai)–Twente (holland)
DAC: Tuboly Máté
AUGUSZTUS 14., PÉNTEK
ANGLIA
Championship (II. osztály)
21.00: Wolverhampton–Blackburn
Blackburn: Tóth Balázs
FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.45: Saint-Étienne–Clermont
Saint-Étienne: Csongvai Áron
OLASZORSZÁG
Olasz Kupa, 1. forduló
18.00: Parma–Catania (III.)
Parma: Balogh Botond
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
20.30: Galatasaray–Corum
Galatasaray: Sallai Roland
AUGUSZTUS 15., SZOMBAT
ANGLIA
Championship (II. osztály)
16.00: Norwich–West Bromwich
West Bromwich: Callum Styles
16.00: Portsmouth–QPR
Portsmouth: Kosznovszky Márk
AZERBAJDZSÁN
Premier League
17.00: Qarabag–Shamakhi
Qarabag: Várkonyi Bence
BELGIUM
Jupiler League
16.00: Royale Union SG–Zulte-Waregem
Zulte-Waregem: Átrok Zalán
CSEHORSZÁG
Chance Liga
17.00: Slovácko–Sigma Olomouc
Sigma Olomouc: Baráth Péter
17.00: Sparta Praha–Teplice
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
Vasárnap, 1.30: Charlotte–Columbus Crew
Columbus Crew: Gazdag Dániel
Vasárnap, 1.30: Toronto FC–New England Revolution
Toronto FC: Sallói Dániel
Vasárnap, 2.30: Nashville SC–Inter Miami
Inter Miami: Pintér Dániel
HOLLANDIA
Eredivisie
18.45: Utrecht–AZ Alkmaar
AZ Alkmaar: Kovács Bendegúz
HORVÁTORSZÁG
HNL
21.00: NK Osijek–NK Lokomotiva Zagreb
NK Osijek: Bakti Balázs
IRÁN
Persian Gulf Pro League
18.30: Samsz Azar Kazvin–Perszepolisz
Perszepolisz: Gera Dániel
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Zaglebie Lubin–Slask Wroclaw
Zaglebie Lubin: Szabó Levente
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Greuther Fürth–Nürnberg
Greuther Fürth: Keresztes Krisztián
13.00: Hertha BSC–Heidenheim
Hertha BSC: Dárdai Márton
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.30: Rio Ave–Porto
Rio Ave: Nikitscher Tamás
ROMÁNIA
Superliga
17.30: FK Csíkszereda–Sepsi OSK
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás
Sepsi: Sigér Dávid
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Poli Temesvár–Unirea Slobozia
Poli Temesvár: Huszti András
Unirea Slobozia: Bobál Gergely
10.00: FC Bihor–ASA Marosvásárhely
ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Kocsis Bence
10.00: Cetatea Suceava–CSM Olimpia
CSM Olimpia: Vida Kristopher
SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Besztercebánya–Zsolna
Besztercebánya: Szánthó Regő
SZLOVÉNIA
1. SNL
18.00: NK Nafta–Celje
NK Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin, Vidnyánszky Mátyás
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Konyaspor–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila
AUGUSZTUS 16., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Hartberg–Austria Wien
Hartberg: Pécsi Ármin
17.00: Tirol–Salzburg
Salzburg: Jánó Zétény, Redzic Damir
19.00: Rapid–Grazer AK
Rapid: Bolla Bendegúz
BELGIUM
Jupiler League
16.00: La Louviere–Gent
La Louviere: Kovács Mátyás
19.15: Lommel–Charleroi
Lommel: Vancsa Zalán
DÁNIA
Superliga
18.00: Randers–FC Köbenhavn
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor
HOLLANDIA
Eredivisie
12.15: Den Haag–Groningen
Den Haag: Bárány Donát
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Cracovia–Raków
Raków: Molnár Ádin
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Hannover–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.30: Famalicao–Marítimo
Famalicao: Szűcs Tamás
Marítimo: Szalai Gábor
SPANYOLORSZÁG
La Liga
17.00: Racing Santander–Villarreal
Villarreal: Gulácsi Péter
La Liga 2 (II. osztály)
19.00: Girona–Leganés
Girona: Yaakobishvili Antal
SVÁJC
Svájci Kupa, 1. forduló
15.00: Thalwil (IV.)–St. Gallen
St. Gallen: Csoboth Kevin
SZLOVÁKIA
Niké Liga
19.00: Komáromi FC–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Tuboly Máté
AUGUSZTUS 17., HÉTFŐ
BULGÁRIA
Parva Liga
18.00: Szpartak Várna–Szeptemvri Szófia
Szpartak Várna: Major Sámuel
SZERBIA
Szuperliga
20.00: Novi Pazar–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél