Nemzeti Sportrádió

Heti légiósprogram: bajnoki rajt Sallaiéknál és Gulácsiéknál, székely rangadó Csíkszeredában

2026.08.10. 10:48
null
Címkék
légiósok légióskörkép légiósprogram
A külföldön, profi élvonalban vagy másodosztályban játszó magyar, illetve magyar válogatott/U-válogatott labdarúgók heti tétmérkőzései. A nem jelölt bajnokságok élvonalbeliek.

 AUGUSZTUS 10., HÉTFŐ 

BULGÁRIA
Parva Liga
20.15: Botev Plovdiv–Szpartak Varna
Varna: Major Sámuel

ROMÁNIA
Superliga
20.30: Sepsi OSK–FCSB
Sepsi: Sigér Dávid

 AUGUSZTUS 11., KEDD 

BAJNOKOK LIGÁJA
Selejtező, 3. forduló, 2. mérkőzés
21.00: Olympique Lyon (francia)–Sparta Praha (cseh)
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Ligaszakasz
Szerda, 1.30: Columbus Crew–UNAM (mexikói)
Columbus Crew: Gazdag Dániel

 AUGUSZTUS 12., SZERDA 

CONCACAF LIGÁK KUPÁJA
Csütörtök, 1.30: Inter Miami–León (mexikói)
Inter Miami: Pintér Dániel

GÖRÖGORSZÁG
Szuperkupa
19.00: AEK Athén–OFI Kréta
AEK Athén: Varga Barnabás, Vitális Milán

KONFERENCIALIGA
Selejtező, 3. forduló, 2. mérkőzés
18.00: SK Rapid (osztrák)–Paide (észt)
Rapid: Bolla Bendegúz
18.00: FC Köbenhavn (dán)–Debreceni VSC
Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor

 AUGUSZTUS 13., CSÜTÖRTÖK 

EURÓPA-LIGA
Selejtező, 3. forduló, 2. mérkőzés
19.00: Pafosz (ciprusi)–FC Salzburg (osztrák)
Salzburg: Jánó Zétény, Redzic Damir
19.00: Omonia Nicosia (ciprusi)–Lincoln Red Imps (gibraltári)
Omonia: Loic Nego

KONFERENCIALIGA
Selejtező, 3. forduló, 2. mérkőzés
18.00: Qarabag (azeri)–Dinamo Kijev (ukrán)
Qarabag: Várkonyi Bence
19.00: Hammarby (svéd)–Raków Czestochowa (lengyel)
Raków: Molnár Ádin
19.00: Dunaszerdahelyi AC (szlovákiai)–Twente (holland)
DAC: Tuboly Máté

 AUGUSZTUS 14., PÉNTEK 

ANGLIA 
Championship (II. osztály)
21.00: Wolverhampton–Blackburn
Blackburn: Tóth Balázs

FRANCIAORSZÁG
Ligue 2 (II. osztály)
20.45: Saint-Étienne–Clermont
Saint-Étienne: Csongvai Áron

OLASZORSZÁG
Olasz Kupa, 1. forduló
18.00: Parma–Catania (III.)
Parma: Balogh Botond

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
20.30: Galatasaray–Corum
Galatasaray: Sallai Roland

 AUGUSZTUS 15., SZOMBAT 

ANGLIA 
Championship (II. osztály)
16.00: Norwich–West Bromwich
West Bromwich: Callum Styles
16.00: Portsmouth–QPR
Portsmouth: Kosznovszky Márk

AZERBAJDZSÁN
Premier League
17.00: Qarabag–Shamakhi
Qarabag: Várkonyi Bence

BELGIUM
Jupiler League
16.00: Royale Union SG–Zulte-Waregem
Zulte-Waregem: Átrok Zalán

CSEHORSZÁG
Chance Liga
17.00: Slovácko–Sigma Olomouc
Sigma Olomouc: Baráth Péter
17.00: Sparta Praha–Teplice
Sparta Praha: Hegyi Krisztián, Vitályos Viktor

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS
Vasárnap, 1.30: Charlotte–Columbus Crew
Columbus Crew: Gazdag Dániel
Vasárnap, 1.30: Toronto FC–New England Revolution
Toronto FC: Sallói Dániel
Vasárnap, 2.30: Nashville SC–Inter Miami
Inter Miami: Pintér Dániel

HOLLANDIA
Eredivisie
18.45: Utrecht–AZ Alkmaar
AZ Alkmaar: Kovács Bendegúz

HORVÁTORSZÁG
HNL
21.00: NK Osijek–NK Lokomotiva Zagreb
NK Osijek: Bakti Balázs

IRÁN
Persian Gulf Pro League
18.30: Samsz Azar Kazvin–Perszepolisz
Perszepolisz: Gera Dániel

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
14.45: Zaglebie Lubin–Slask Wroclaw
Zaglebie Lubin: Szabó Levente

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.00: Greuther Fürth–Nürnberg
Greuther Fürth: Keresztes Krisztián
13.00: Hertha BSC–Heidenheim
Hertha BSC: Dárdai Márton

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.30: Rio Ave–Porto
Rio Ave: Nikitscher Tamás

ROMÁNIA
Superliga
17.30: FK Csíkszereda–Sepsi OSK
Csíkszereda: Czékus Ádám, Eppel Márton, Hegedűs János, Magyar Zsolt, Ódor Máté, Pászka Lóránd, Szabó Alex, Szalay Szabolcs, Tajti Mátyás
Sepsi: Sigér Dávid
Liga 2 (II. osztály)
10.00: Poli Temesvár–Unirea Slobozia
Poli Temesvár: Huszti András
Unirea Slobozia: Bobál Gergely
10.00: FC Bihor–ASA Marosvásárhely
ASA Marosvásárhely: Demeter Zsombor, Kocsis Bence
10.00: Cetatea Suceava–CSM Olimpia
CSM Olimpia: Vida Kristopher

SZLOVÁKIA
Niké Liga
18.00: Besztercebánya–Zsolna
Besztercebánya: Szánthó Regő

SZLOVÉNIA
1. SNL
18.00: NK Nafta–Celje
NK Nafta: Dragóner Áron, Keresztes Noel, Németh Ervin, Vidnyánszky Mátyás

TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
18.00: Konyaspor–Rizespor
Rizespor: Mocsi Attila

 AUGUSZTUS 16., VASÁRNAP 

AUSZTRIA
Bundesliga
17.00: Hartberg–Austria Wien
Hartberg: Pécsi Ármin
17.00: Tirol–Salzburg
Salzburg: Jánó Zétény, Redzic Damir
19.00: Rapid–Grazer AK
Rapid: Bolla Bendegúz

BELGIUM
Jupiler League
16.00: La Louviere–Gent
La Louviere: Kovács Mátyás
19.15: Lommel–Charleroi
Lommel: Vancsa Zalán

DÁNIA 
Superliga
18.00: Randers–FC Köbenhavn
FC Köbenhavn: Markgráf Ákos, Németh Hunor

HOLLANDIA
Eredivisie
12.15: Den Haag–Groningen
Den Haag: Bárány Donát

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
17.30: Cracovia–Raków
Raków: Molnár Ádin

NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
13.30: Hannover–Wolfsburg
Wolfsburg: Dárdai Bence

PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.30: Famalicao–Marítimo
Famalicao: Szűcs Tamás
Marítimo: Szalai Gábor

SPANYOLORSZÁG
La Liga 
17.00: Racing Santander–Villarreal
Villarreal: Gulácsi Péter
La Liga 2 (II. osztály)
19.00: Girona–Leganés
Girona: Yaakobishvili Antal

SVÁJC
Svájci Kupa, 1. forduló
15.00: Thalwil (IV.)–St. Gallen
St. Gallen: Csoboth Kevin

SZLOVÁKIA
Niké Liga
19.00: Komáromi FC–Dunaszerdahelyi AC
DAC: Tuboly Máté

 AUGUSZTUS 17., HÉTFŐ 

BULGÁRIA
Parva Liga
18.00: Szpartak Várna–Szeptemvri Szófia
Szpartak Várna: Major Sámuel

SZERBIA
Szuperliga
20.00: Novi Pazar–Vojvodina
Vojvodina: Szűcs Kornél

 

légiósok légióskörkép légiósprogram
Legfrissebb hírek

Már az AEK csapatkapitányához hasonlítják Vitálist a görög lapok

Légiósok
6 órája

Czékus Ádám duplázott; Bolla Bendegúz góllal és gólpasszal segítette csapatát – légióskörkép videókkal

Légiósok
7 órája

Keresztes Krisztián a Greuther Fürth egyik vezére lehet

Német labdarúgás
Tegnap, 11:41

De Paul Messi előtt tisztelgett, de az aranylabdás nélkül kikapott az Inter Miami – videó

Minden más foci
Tegnap, 9:51

Vitális Milán megszerezte első gólját az AEK Athénban – videó

Minden más foci
2026.08.08. 20:09

Csongvai Áron kilépett a komfortzónájából, hogy később a Ligue 1-ban játsszon

Légiósok
2026.08.08. 09:45

Az FC Köbenhavn ideális átmenet az NB I és az elit ligák között

Légiósok
2026.08.08. 09:10

Gulácsi: A Németországban töltött sok év után új kihívást kerestem

Légiósok
2026.08.04. 13:08