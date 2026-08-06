Elúsztak a remények? A DVSC háromgólos hátrányba került otthon a Köbenhavn ellen a Kl-selejtezőben

Támadó szellemben kezdte a mérkőzést a Debrecen, a hazaiak nem húzódtak vissza saját térfelükre, már az északiak labdakihozatalát is próbálták megakadályozni. A vendégek horvát válogatott kapusa, Dominik Kotarski többször is kénytelen volt kirúgni a labdát, így egyszerűbb volt a debreceni védelem dolga. A vendégek átadták a területet a Lokinak, úgy tűnt, mintha kivárásra játszanának. A DVSC egyre bátrabban rohamozott. Dénes Vilmos és Batik Bence előtt is adódott lehetőség, Dzsudzsák Balázs pedig remekbe szabott kapáslövéssel veszélyeztetett. Beszorult a Köbenhavn, de nem érződött kapkodás vagy pánik jele a vendégeken. Nem véletlenül…

Amíg hazai oldalon kimaradtak a lehetőségek, a dán rekordbajnoknak elég volt egy szöglet is ahhoz, hogy megszerezze a vezetést. Egy jobbról kapu elé lőtt szögletre érkezett úgy a brazil Gabriel Pereira, ahogy egy ilyen labdára érkezni kell, s hiába kísérte őt Batik, a dél-amerikai megelőzte védőjét, és a kapuba fejelt. A dán gól után nagyot változott a játék képe, a vendégek átvették az irányítást, többet volt náluk a labda. A Debrecen pedig – csakúgy, mint vasárnap az Újpest elleni bajnokin – a jól sikerült első húsz perc után elvesztette a fonalat. Az mindenképpen pozitív, hogy a DVSC nem adta fel, de egyre inkább kiütközött a két játékosállomány közti minőségbeli különbség. Ráadásul hamarosan jött a második vendégtalálat, csakúgy, mint elsőre, újra egy brazil játékos volt eredményes. Ehhez kellett újra egy rosszul levédekezett szöglet utáni szituáció, Sohan Baldoni rövidre sikerült felszabadító fejese, Robert Silva bátor próbálkozása és persze egy jó adag szerencse, hiszen a lövés után a labda a földről pattant fel, ráadásul a menteni próbáló Lang Ádám fején is megcsúszott a labda, innen került a bal felső sarokba.

A debreceniek kétgólos hátrányban is mentek előre becsülettel, Gert Remmel pedig cserékkel próbált új lendületet vinni csapata játékába. A sérülés után visszatérő Vajda Botond és a nigériai Shedrach Kaye érkezésével a széleken dinamikusabb lett a DVSC, s ígéretesen mozgott a fiatal Sain Balázs is. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a Köbenhavn a biztos vezetés tudatában kicsit belealudt a meccsbe, nem lepődhetünk meg, hogy újra hazai lehetőségeket láthattunk.

Nem csoda, hogy a vendégek vezetőedzője, Bo Svensson is próbált belenyúlni a meccsbe, nem is sikertelenül, a dánok a cserék után ugyanis újra kontrollálni tudták a játékot. Olyannyira, hogy a hosszabbításban Andreas Cornelius szöglet után újabb gólt fejelt.

A DVSC így háromgólos hátrányból kezdheti majd a jövő szerdai, koppenhágai visszavágót, de addig még vár egy feladat a Lokira. Vasárnap délután ugyanis a szomszédvár, az ősi rivális Nyíregyháza Spartacus lesz a vendég a Nagyerdei Stadionban. 0–3

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