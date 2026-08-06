Elúsztak a remények? A DVSC háromgólos hátrányba került otthon a Köbenhavn ellen a Kl-selejtezőben

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, 1. MÉRKŐZÉS
Főág
DEBRECENI VSC–FC KÖBENHAVN (dán) 0–3 (0–2)
Debrecen, Nagyerdei Stadion, 6120 néző. Vezette: Jorgji (albán)
DVSC: Andrejev – Szécsi, Mejías, Lang, Keller – Batik, Boskovic (Sain, a szünetben) – Dénes V. (Vajda B., 65.), Dzsudzsák, Cibla (Kaye, 65.) – Baldoni (Szendrei Á., 65.). Vezetőedző: Gert Remmel
KÖBENHAVN: Kotarski – Meling, Gabriel Pereira, Beijmo, Marcos López – Delaney (Clem, 79.), Král – Elyounoussi (G. Olsen, 90+2.), Madsen (Nasnas, 89.), Robert (Vianney Ndjee, 79.) – Cornelius. Vezetőedző: Bo Svensson
Gólszerző: Gabriel Pereira (21.), Robert (35.), Cornelius (90+2.)
A visszavágót jövő szerdán rendezik Koppenhágában.
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ÖSSZEFOGLALÓ
A dán rekordbajnok, az észak-európai futball egyik meghatározó klubja, az FC Köbenhavn jutott a DVSC-nek a Konferencialiga harmadik selejtezőkörében. A koppenhágai együttes évek óta állandó szereplője az európai kupaporondnak, keretét nemzetközi szinten is jegyzett játékosok alkotják, így a debreceniek számára nagy kihívást jelent a párharc. Ráadásul a Loki szakmai stábja alapemberek egész sorára nem számíthatott, ami tovább nehezítette a piros-fehérek dolgát. A dán együttest elkísérő csaknem 200 szurkoló jókedvűen várta a kezdést, s mindegyikük biztos volt benne, hogy a párharc továbbjutója csakis az FC Köbenhavn lehet. Tegyük gyorsan hozzá, hogy véleményük teljes mértékben megegyezett a realitással. A dán bajnokság listavezetője vendégeskedett a magyar pontvadászat sereghajtójánál, ami akkor is beszédes, ha tudjuk, hogy eddig mindkét csapat két fordulón van csak túl.
Az időjárás gyakorolt egy kis kegyet a csapatok és a nézők felé, ha lehűlésről nem is beszélhettünk, néhány felhő érkezett a hajdúsági megyeszékhely fölé, némileg enyhítve a már-már elviselhetetlen kánikulát.
A Loki kezdőcsapatában ott volt a múlt héten igazolt Dénes Vilmos, aki legutóbb a belga KV Kortrijk játékosa volt. A koppenhágai csapatban bekerült a meccskeretbe a néhány napja szerződtetett magyar labdarúgó, Markgráf Ákos, akit az utolsó pillanatban nevezett be új klubja a Konferencialiga kvalifikációs sorozatának harmadik körébe.
Támadó szellemben kezdte a mérkőzést a Debrecen, a hazaiak nem húzódtak vissza saját térfelükre, már az északiak labdakihozatalát is próbálták megakadályozni. A vendégek horvát válogatott kapusa, Dominik Kotarski többször is kénytelen volt kirúgni a labdát, így egyszerűbb volt a debreceni védelem dolga. A vendégek átadták a területet a Lokinak, úgy tűnt, mintha kivárásra játszanának. A DVSC egyre bátrabban rohamozott. Dénes Vilmos és Batik Bence előtt is adódott lehetőség, Dzsudzsák Balázs pedig remekbe szabott kapáslövéssel veszélyeztetett. Beszorult a Köbenhavn, de nem érződött kapkodás vagy pánik jele a vendégeken. Nem véletlenül…
Amíg hazai oldalon kimaradtak a lehetőségek, a dán rekordbajnoknak elég volt egy szöglet is ahhoz, hogy megszerezze a vezetést. Egy jobbról kapu elé lőtt szögletre érkezett úgy a brazil Gabriel Pereira, ahogy egy ilyen labdára érkezni kell, s hiába kísérte őt Batik, a dél-amerikai megelőzte védőjét, és a kapuba fejelt. A dán gól után nagyot változott a játék képe, a vendégek átvették az irányítást, többet volt náluk a labda. A Debrecen pedig – csakúgy, mint vasárnap az Újpest elleni bajnokin – a jól sikerült első húsz perc után elvesztette a fonalat. Az mindenképpen pozitív, hogy a DVSC nem adta fel, de egyre inkább kiütközött a két játékosállomány közti minőségbeli különbség. Ráadásul hamarosan jött a második vendégtalálat, csakúgy, mint elsőre, újra egy brazil játékos volt eredményes. Ehhez kellett újra egy rosszul levédekezett szöglet utáni szituáció, Sohan Baldoni rövidre sikerült felszabadító fejese, Robert Silva bátor próbálkozása és persze egy jó adag szerencse, hiszen a lövés után a labda a földről pattant fel, ráadásul a menteni próbáló Lang Ádám fején is megcsúszott a labda, innen került a bal felső sarokba.
A debreceniek kétgólos hátrányban is mentek előre becsülettel, Gert Remmel pedig cserékkel próbált új lendületet vinni csapata játékába. A sérülés után visszatérő Vajda Botond és a nigériai Shedrach Kaye érkezésével a széleken dinamikusabb lett a DVSC, s ígéretesen mozgott a fiatal Sain Balázs is. Ha mindehhez hozzávesszük, hogy a Köbenhavn a biztos vezetés tudatában kicsit belealudt a meccsbe, nem lepődhetünk meg, hogy újra hazai lehetőségeket láthattunk.
Nem csoda, hogy a vendégek vezetőedzője, Bo Svensson is próbált belenyúlni a meccsbe, nem is sikertelenül, a dánok a cserék után ugyanis újra kontrollálni tudták a játékot. Olyannyira, hogy a hosszabbításban Andreas Cornelius szöglet után újabb gólt fejelt.
A DVSC így háromgólos hátrányból kezdheti majd a jövő szerdai, koppenhágai visszavágót, de addig még vár egy feladat a Lokira. Vasárnap délután ugyanis a szomszédvár, az ősi rivális Nyíregyháza Spartacus lesz a vendég a Nagyerdei Stadionban. 0–3