Huszák Alexandra: Próbálom megélni a jelent és felkészülni az anyaságra

Örömhírt jelentett be a közösségi médiában Huszák Alexandra, a magyar női jégkorong-válogatott csatára: párjával, a válogatott kézilabdázóval, Bóka Bendegúzzal kisbabát várnak. Noha a posztból egyértelműen nem derül ki, a „sorok között olvasva” azt is megtudhattuk, kisfiú vagy kislány lesz-e az új családtag.

„Nem titok, mert kék szalagos virággal jelentettük be, szóval aki figyel a részletekre, az kitalálhatja. A nevét viszont egyelőre nem áruljuk el a párommal – mondta a Nemzeti Sportnak Huszák Alexandra. – Hamar megegyeztünk, mert fiúnévre volt egy fix választásunk, ha kislány lett volna, akkor már nehezebb lett volna dönteni.”

A csatár azt is elmondta, párjával nem kellett bemutatniuk egymásnak a profi sportolói életmódot, az első pillanattól értették, tudták, milyen időbeosztása van a másiknak, és jól össze is tudták hangolni az életritmusukat. Huszák az áprilisi hazai rendezésű divízió 1/A világbajnokság mind az öt mérkőzésén jégre lépett, Olaszországnak gólt is lőtt, nem sokkal a torna után viszont megváltozott az élete.

„Május óta tudom, hogy várandós vagyok, tehát azóta már arra készültem, hogy a 2026–2027-es idényt ki kell hagynom. Hogy azután mi lesz, még nem tudom megmondani, majd az idő eldönti, hogy visszatérek-e vagy sem, de semmi jónak nem vagyok az elrontója… Sokat változtak a mindennapjaim, kezdve azzal, hogy a nyári felkészülés elmaradt, nem arra kellett koncentrálnom, hogy a következő bajnoki évad elejére csúcsformában legyek. Nem az volt a legégetőbb kérdés, mint a korábbi években, hogy a konditerem előtt vagy után menjek-e inkább futni. Könnyedebb mozgásformákat csinálok, de leginkább a pihenésre figyelek, hogy feltöltődjek, felkészüljek testileg és lelkileg is az anyaságra. Egyelőre nem foglalkozom azzal, hogy mi lesz a szülés után, próbálom megélni a jelent. Rengeteg olyasmi történhet a következő hónapokban, ami befolyásolja a döntésemet a jövővel kapcsolatban” – magyarázta Huszák.

A mindig energikus válogatott játékos 2027. január 21-re van kiírva, és persze az élsport addig elképzelhetetlen, de nem dől hátra, tevékenyen szeretne részt venni klubja és a női jégkorong népszerűsítésében.

„Az első trimeszter nehézkes volt, sokat émelyegtem, hányingerem is volt, de azért szerencsére nem kényszerültem reggeltől estig a mosdóba. A nyaraláson a fröccs és a koktélok helyett maradt a szóda meg a szörp, de hát valamit valamiért – örömmel mondok le ilyesmiről! Ameddig tudok jönni-menni, jó passzban vagyok, és még nem túl nagy a hasam, addig aktív leszek, nem szeretnék egész nap otthon ülni. A klubcsapatommal éppen most találjuk ki, mi legyen a következő fél évben. Úgy néz ki, a toborzásban fogok segíteni, igyekszem minél több kislányt a hoki felé csábítani, a szüleiket – a saját példámat bemutatva – meggyőzni arról, hogy van potenciál a jégkorongos életútban. Amivel csak segíteni tudom a női hokit, megteszem” – mondta Huszák Alexandra.