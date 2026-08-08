Román Superliga: Czékus Ádám duplája sem ért pontot a Csíkszeredának

Már nem góltalan, de még mindig ponttalan az FK Csíkszereda a román élvonalban, a székelyföldi csapat az első félidőben negyedóra alatt kapott három góllal maradt alul Ovidiuban, a Farul ellen.

Szabó István vezetőedző vadonatúj támadósort küldött pályára az eddig mérkőzésekhez képest, Albert Stahl, Czékus Ádám és Szalay Szabolcs is először kezdett a szezonban a VAR-rendszer kommunikációjának meghibásodása miatt 11 perc késéssel kezdődő találkozón. A javítás jól is jött a csíkiaknak, mert a 17. percben csak a videóbírók szúrták ki, hogy Mattéo Ahlinvi lesről talált a kapuba.

A Farul gólja azonban csak hét percet késett, mert Iustin Doicaru tökéletesen lőtte ki a bal felső sarkot egy 23 méteres szabadrúgásból. Négy perc múlva a becsúszó Hegedűs Jánost megelőző Eduard Radaslavescu vágta az ötösről a bal felsőbe a labdát, de ugyanilyen gyorsan jött az FK válasza is: Hegedűs előreívelt labdáját Czékus fordulásból levette, és 11 méterről, estében a bal kapufa segítségével belőtte. A szünetre azonban visszaállt a kétgólos különbség, Ahlinvi egy kis szöglet után fejelt a kapuba.

A Szalay helyére beálló Ódor Mátéval 3–4–3-as felállásra váltó Csíkszereda jóval többet birtokolta a labdát a Farul térfelén, és a Tóth-Pál Előd balról kapu elé emelt labdáját az ötösről a bal alsóba fejelő Czékus vissza is hozta a pontszerzés reményét. Az egyenlítésre viszont csak a ráadáspercekben volt esélye az FK-nak, amikor Pászka Lóránd szöglete után Ionut Vina saját felső lécére lőtte a labdát.

ROMÁN SUPERLIGA

4. FORDULÓ

Farul Constanta–FK Csíkszereda 3–2 (Doicaru 24., Radaslavescu 28., Ahlinvi 40., ill. Czékus 34., 69.)

Csíkszereda: Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, Szabó Alex végig pályán volt, a 45+3. percben sárga lapot kapott, Czékus Ádám 90 percet játszott és két gólt szerzett, Szalay Szabolcs és Tajti Mátyás kezdőként egy félidőt játszott, Hegedűs János 76 percet volt a pályán, a 34. percben gólpasszt adott, Ódor Máté a szünetben állt be, az 50. percben sárga lapot kapott, Eppel Márton és Magyar Zsolt végig a kispadon maradt.

