Nemzeti Sportrádió

A FIDE két héten belül dönt az oroszok sakkolimpiai indulásának ügyében

2026.08.10. 09:16
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Arkagyij Dvorkovics, a FIDE orosz elnöke (Fotó: Getty Images)
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sakk sakkolimpia FIDE
A nemzetközi sportági szövetség (FIDE) tanácsa mérlegeli, hogy engedélyezi-e az orosz férfi és női csapatok részvételét a szeptemberi sakkolimpián.

Erről Arkagyij Dvorkovics, a FIDE orosz elnöke nyilatkozott, aki július végén bejelentette: felfüggeszti tisztségének ellátását, mivel felkerült az Európai Unió szankciós listájára. A FIDE elnökválasztását a szeptember 16. és 27. között zajló sakkolimpia színhelyén, Szamarkandban tartják, Dvorkovics azonban már közölte: nem indul újra, visszalépett a jelöltségtől.

„Tudomásom szerint a FIDE tanácsa meg fogja vizsgálni az orosz részvétel kérdését, de én már nem veszek részt a döntéshozatalban. A tanács a következő két hétben ülésezik” – mondta Dvorkovics.

Az üzbegisztáni sakkolimpián a magyar csapatokat – a hazai szövetség honlapjának múlt heti híre szerint – a férfiaknál Rapport Richárd, Lékó Péter, Gledura Benjámin, Bánusz Tamás és Dudin Gleb, míg a nőknél Gaál Zsóka, Nomin-Erdene Davaademberel, Lázárné Vajda Szidónia, Papp Petra és Karácsonyi Kata alkotja.

 

sakk sakkolimpia FIDE
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