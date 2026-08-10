A FIDE két héten belül dönt az oroszok sakkolimpiai indulásának ügyében

Erről Arkagyij Dvorkovics, a FIDE orosz elnöke nyilatkozott, aki július végén bejelentette: felfüggeszti tisztségének ellátását, mivel felkerült az Európai Unió szankciós listájára. A FIDE elnökválasztását a szeptember 16. és 27. között zajló sakkolimpia színhelyén, Szamarkandban tartják, Dvorkovics azonban már közölte: nem indul újra, visszalépett a jelöltségtől.

„Tudomásom szerint a FIDE tanácsa meg fogja vizsgálni az orosz részvétel kérdését, de én már nem veszek részt a döntéshozatalban. A tanács a következő két hétben ülésezik” – mondta Dvorkovics.

Az üzbegisztáni sakkolimpián a magyar csapatokat – a hazai szövetség honlapjának múlt heti híre szerint – a férfiaknál Rapport Richárd, Lékó Péter, Gledura Benjámin, Bánusz Tamás és Dudin Gleb, míg a nőknél Gaál Zsóka, Nomin-Erdene Davaademberel, Lázárné Vajda Szidónia, Papp Petra és Karácsonyi Kata alkotja.