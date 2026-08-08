Szalai Attila megszerezte első gólját a Pogon Szczecinben! – videó
Szalai Attila fejesével duplázta meg előnyét a Pogon Szczecin a Motor Lublin elleni lengyel élvonalbeli bajnoki mérkőzésen. A magyar légiós első gólját szerezte csapatában, amely végül 3–1-re nyert.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Motor Lublin 3–1
Pogon: Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila végig a pályán volt, a 43. percben gólt szerzett.
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