Nemzeti Sportrádió

Szalai Attila megszerezte első gólját a Pogon Szczecinben! – videó

V. J.V. J.
2026.08.08. 18:28
Fotó: Imago Images, archív
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Motor Lublin Szalai Attila Pogon Szczecin
Szalai Attila fejesével duplázta meg előnyét a Pogon Szczecin a Motor Lublin elleni lengyel élvonalbeli bajnoki mérkőzésen. A magyar légiós első gólját szerezte csapatában, amely végül 3–1-re nyert.
Pogoń Szczecin 2-0 Motor Lublin - Attila Szalai 43' (Ekstraklasa)
by u/4gjdtokurwa in soccer

LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Motor Lublin 3–1
Pogon: Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila végig a pályán volt, a 43. percben gólt szerzett.

 

Motor Lublin Szalai Attila Pogon Szczecin
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