Már az AEK csapatkapitányához hasonlítják Vitálist a görög lapok

Orbelín Pineda a 2022–2023-ban kölcsönben érkezett az AEK Athénhez, majd a görögök végleg megszerezték. Négy év alatt 130 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 18 gólt szerzett. A 30 éves középpályás azonban most nyolcmillió euró fejében hazaigazolt Mexikóba, a Monterreyhez. A görögök középpályáján Petrosz Mantalosz a másik kulcsember. A 71-szeres görög válogatott játékos azonban már 34 éves. Noha ő a görögök csapatkapitány és már több mint 300 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, hosszú távon az ő pótlásáról is gondoskodni kell. Az első benyomások alapján Vitális Milán mindkét problémában segíthet. A magyar játékos két nappal odaigazolását követően már rögtön első meccsén betalált az AEK Athén színeiben.

A sport24.gr hétfői cikkében az AEK Athén középpályás helyzetével foglalkozik. „Athénban a tétmérkőzések előtti időszak legmeghatározóbb híre Vitális Milán érkezése volt. Az első gól, valamint az, ahogyan azt megszerezte, elegendő okot adott örömre a közönségnek, akik nagy létszámban jelentek meg a Kallithea elleni felkészülési találkozón” – olvasható a cikkben.

A portál így folytatja: „Hiszen a legjobb hír – az AEK első félidei teljesítményének elemzése alapján – az volt, hogy a magyar válogatott középpályás mennyire illeszkedik az AEK csapatába és Marko Nikolic játékstílusába.”

A görögök szerint az első benyomások alapján az AEK Magyarországon megtalálta Mantalosz fiatalabb változatát. „Nyilvánvaló, hogy a 24 éves magyar játékos még nem tart ott, ahol a 35 éves AEK-kapitány ma tart. Ugyanakkor Mantalosz játékának számos jellemzőjét magában hordozza, és mindezt 24 évesen, jelentős fejlődési potenciállal.”

Kiemelik Vitális sebességét, irányváltását, valamint azt, milyen jól mozog üres területbe, ezzel helyet teremtve a csapattársainak. Az elemzés szerint az AEK terve az, hogy nem egy játékossal pótolják Pinedát, hanem a mexikói kvalitásait több játékosból gyúrja össze, ebben a folyamatban pedig Vitális volt az utolsó kirakósdarab. A Győrből érkező magyar játékosnak például a labdavesztés utáni letámadásban is komoly szerep juthat, az AEK a felkészülési mérkőzések alapján sokkal intenzívebb, lendületesebb védekezést szeretne idén alkalmazni.

„Vitális nem az új Pineda. És ha valakire hasonlít, akkor az inkább Mantalosz fiatalabb változata. Most már csak az a kérdés, hogy sikerül-e neki a védekező átmenet során csapatmunkával pótolnia azt, amit Pineda távozásával elvesztettek?” – zárja cikkét a görög portál.