Panamai szélsővel erősített a ZTE – hivatalos

A klubhonlap bemutatója szerint Moisés Richards az elmúlt idényt a panamai San Miguelitóban töltötte, ahol tíz bajnokin kétszer volt eredményes és egy gólpasszt is adott.

A 18 éves Richards tagja hazája utánpótlás-válogatottjának, nyáron az U20-asokat erősítette a korosztályos CONCACAF-tornán, de előtte már a ZTE-vel készült. Klasszikus szélső, aki elsősorban a bal oldalon érzi otthon magát, de szükség esetén a pálya másik szélén is bevethető. Robbanékony, techinkás, gyors és bátran vállalja fel az egy az egy elleni játékot a széleken.

„Azért döntöttem a ZTE FC mellett, mert úgy érzem, ez a megfelelő hely számomra a fejlődéshez. A klubnak világos projektje van, és már az első beszélgetésektől kezdve éreztem, hogy valóban bíznak bennem. Izgatott vagyok, hogy itt lehetek, és készen állok arra, hogy mindent beleadjak a csapatért. Olyan játékos vagyok, aki keményen dolgozik, elkötelezett, és mindig 100%-ot nyújt a pályán. Támadószellemű játékom mellett, szeretek a védekezésbe is besegíteni, és folyamatosan arra törekszem, hogy jobb legyek. Boldog és egyben motivált vagyok, hiszen ez nagy lépés a karrieremben, és egyben kiváló lehetőség arra, hogy játékosként és emberként is egy új szintre lépjek. Készen állok arra, hogy gyorsan alkalmazkodjak, és mindennap keményen megdolgozzak a helyemért a csapatban. Az első benyomásom a klubról és az itt dolgozó emberekről nagyon pozitív. Mindenki nagyon barátságosan fogadott, és már az első naptól kezdve otthonosan éreztem magam. A légkör rendkívül professzionális, és várom, hogy erős kapcsolatot építsek ki a csapattársakkal, a szakmai stábbal és természetesen a szurkolókkal is” – nyilatkozta a panamai játékos a klubhonlapon.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes LP – Argentína, kölcsön után végleg), Babos Bence (Videoton FC Fehérvár, legutóbb kölcsönben Diósgyőri VTK), Beckaye Haidara (szenegáli, St. Pölten Juniors – Ausztria), Kiss Máté (Ferencvárosi TC U17), Tahir Maigana (nigériai, Wireless FC – Nigéria), Maxsuell Alegria (Maxsuell Alexandre Alves Soares, brazil, Nova Iguacu-JR – Brazília, kölcsön után végleg), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica, kölcsön után végleg), Rácz István (Debreceni VSC), Moisés Richards (panamai, San Miguelito – Panama)

Kölcsönbe érkező: Arthur Henrique (brazil, Fluminense U20 – Brazília)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Madaki Jude (nigériai), Nagy Ákos, Rózsa Máté, Takács Mátyás, Vert Bence

Kiszemeltek: –

Távozók: Akpe Victory (nigériai, FC Basel – Svájc), Csóka Dániel (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), André Ferreira (portugál, NK Nafta – Szlovénia, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Hapoel Beer Seva – Izrael), Mim Gergely (szabadon igazolható), Németh Dániel (Videoton FC Fehérvár, kölcsön után végleg), Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia, kölcsön után végleg), Papp Csongor (BVSC-Zugló, szabadon igazolhatóként), Várkonyi Bence (Qarabag FK – Azerbajdzsán)

Kölcsönbe távozott: Divaio Bobson (suriname-i-holland, NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Stefan Bitca (moldovai, Zimbru – Moldova), Daniel Lima (Daniel Alves de Lima, brazil, Goianiense – Brazília)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –



