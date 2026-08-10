Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt az NBA-edzőlegenda, Don Nelson

2026.08.10. 10:11
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Don Nelson (Fotó: Getty Images)
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kosárlabda NBA Don Nelson
Nyolcvanhat éves korában elhunyt Don Nelson, az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) legendás edzője.

A liga egyik legismertebb szakembere játékosként 1966 és 1976 között öt bajnoki címet nyert a Boston Celtics csapatával, és miután felhagyott az élsporttal, a klub tiszteletből visszavonultatta a 19-es mezét.

Trénerként 1335 győztes mérkőzésen ült a kispadon, ezzel sokáig ő tartotta az NBA-rekordot, mígnem 2022-ben a San Antonio Spurs ugyancsak legendás mestere, Gregg Popovich túlszárnyalta őt. Don Nelsont háromszor (1983, 1985, 1992) választották az év edzőjévé, de noha 18 idényben vezette csapatait a rájátszásba, bajnoki aranygyűrűt nem sikerült szereznie. 

Dolgozott a Milwaukee Bucksnál, a Golden State Warriorsnál, a New York Knicksnél és a Dallas Mavericksnél, majd 2010-ben vonult vissza.

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