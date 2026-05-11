Légióskörkép: Sallai és Varga bajnok lett, hatan pedig gólt szereztek – videók

A múlt héten az első gólt légiósaink közül a szlovén másodosztályú Naftában Dragóner Áron lőtte szerdán a Bilje ellen 1–0-ra megnyert meccsen egy lecsorgó labdából. A 21 éves védő másodszor volt eredményes az idényben, és ez a győztes gól nagyon sokat érhet Bozsik József vezetőedző csapatának, amely vasárnap Dragónerrel és Bakti Balázzsal a soraiban a Beltinci ellen is győzött 2–1-re, így két fordulóval a vége előtt öt ponttal vezeti a tabellát. Az utolsó két fordulóban a 2. helyen álló Grosuplje és a 3. Triglav lesz az ellenfél, a bajnok feljut, a 2. helyezett osztályozót játszik.

DRAGÓNER ÁRON KÖZELI GÓLJA

A belga másodosztályban már tart a több fordulós osztályozó (a Beveren és a Kortrijk már feljutott), melyben Vancsa Zalán góljainak is köszönhetően menetel a Lommel. A 21 éves, kétszeres magyar válogatott támadó előbb április végén, az RFC Lüttich elleni párharc második meccsén duplázott, a múlt héten pedig a Beerschot elleni második meccsen talált be egy kontra végén a jobb szélről. A Lommel mindkétszer 3–1-re győzött, így kettős győzelemmel jutott tovább és az utolsó fordulóban (május 17-én hazai pályán, 23-án idegenben) már a feljutásért játszhat az élvonalban utolsó helyen végzett Dender ellen egy oda-visszavágós párharcban. Vancsa a rájátszásban három gólnál tart, az idényben összesen pedig 28 bajnokin négyszer volt eredményes. A román másodosztályú Olimpia Szatmárnémetiben Vida Kristopher 11-esből szerezte meg a harmadik gólját az idényben, de csapata csak 2–2-re végzett a Concordia Chiajna vendégeként, és ezzel kiesett a Liga 2-ből.

VANCSA ZALÁN EGY KONTRA VÉGÉN TALÁLT BE

Lengyelországban a Zaglebie Lubin az élvonalban harcol a dobogós helyekért, és ebben a csatában szombaton nagyon fontos, 2–0-s győzelmet aratott a közvetlen riválisnak számító Górnik Zabrze otthonában – az 59. percben becserélt Szabó Levente főszereplésével. A válogatott csatár előbb fejjel készített elő egy lövést a gólszerző Jakub Kolannak, majd egy szép lefordulást követően az öt és felesről maga is betalált, a télen igazolt Szabó a 14. lengyel élvonalbeli meccsén a harmadik gólját szerezte és most már megvan az első gólpassza is. Csapata két fordulóval az idény vége előtt a 6. helyen áll, de csak egy ponttal marad el az egyaránt 49 pontos, jelenleg 2.–4. helyen álló csapatoktól.

SZABÓ LEVENTE GÓLPASSZT ADOTT, MJAD GÓLT LŐTT

A német Bundesligában Willi Orbán egy jobb oldali szögletből fejelt gólt, az RB Leipzig 2–1-re győzött a St. Pauli ellen és bebiztosította a 3. helyét a bajnokságban. Orbán a 32. bajnokiján a második gólját szerzete ebben az idényben.

WIILI ORBÁN FEJES GÓLJA 1:30-TÓL

A szlovák első osztályban a Komárom ellen 2–1-re nyerő Kassában Kovács Mátyás megszerezte a nyolcadik gólját, egy kapusról kipattanó labdát lőtt közelről a kapuba.

KOVÁCS MÁTYÁS EGY KIPATTANÓT VÁLTOTT GÓLRA

A múlt hét eredményeihez tartozik még, hogy szombaton a Galatasaray Sallai Rolanddal a soraiban 4–2-re nyert az Antalyaspor ellen és egy fordulóval az idény vége előtt, története során 26. alkalommal török bajnok lett. Sallainak a második törökországi idényében ez a második bajnoki címe a Galatával (egy kupagyőzelem mellett). A török Süper Ligben ebben az idényben csak négy mérkőzésről hiányzott, azon a 29 mérkőzésen pedig, amiken játszott, 27-szer kezdett. Többnyire jobbhátvédként szerepelt, de így is szerzett egy gólt és adott négy gólpasszt. Görögországban pedig két fordulóval a zárás előtt az AEK Athén lett a bajnok Varga Barnabással, miután 2–1-re győzött a Panathinaikosz ellen. A télen a Ferencvárosból igazolt Varga 15 bajnoki meccsen öt góllal és két gólpasszal járult hozzá a vezetőedzőként Marko Nikolics által irányított athéniek 14. bajnoki elsőségéhez (2023 után lett ismét aranyérmes az AEK).

BAJNOKAVATÁS TÖRÖKORSZÁGBAN

BAJNOKAVATÁS GÖRÖGORSZÁGBAN

A múlt hét krónikájához tartozik még, hogy Nagy Ádám csapata, a Spezia kiesett az olasz másodosztályból, a 30 éves középpályás 25 bajnokin szerepelt az idényben, két gólpoasszt adott. Egyébként az előző héten az említett gólszerzők mellett többen is adtak gólpasszt. A szerb élvonalbeli Vojvodinában Szűcs Kornél először – Radnik ellen 4–1-re megnyert meccsen. A svéd AIK-ban szintén az első gólpasszát érte el Csongvai Áron ebben a bajnoki idényben, viszont az ő csapata 4–2-re kikapott a Djurgardentől. Ahogy 4–2-re kapott ki a tenegerentúlon Sallói Dániel idénybeli harmadik gólpassza ellenére a Toronto is a Lionel Messivel felálló és csereként Pintér Dánielt is bevető Miami ellen.

SALLÓI GÓLPASSZA 9:17-NÉL

A KÜLFÖLDI ÉLVONALBAN VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN FUTBALLOZÓ MAGYAR LÉGIÓSOK, ILL. MAGYAR VÁLOGATOTT VAGY U-VÁLOGATOTT JÁTÉKOSOK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

MÁJUS 4., HÉTFŐ

AUSZTRIA

Bundesliga, felsőház

Linzer ASK–Rapid Wien 3–1

Rapid: Bolla Bendegúz végig a pályán volt.

SZERBIA

Szuperliga, felsőház

Radnik–Vojvodina 1–4

Vojvodina: Szűcs Kornél végig a pályán volt, csapata harmadik góljánál ő adta a gólpasszt.

MÁJUS 5., KEDD

IZRAEL

Ligat ha’Al, felsőház

Maccabi Tel-Aviv–Hapoel Petah Tikva 4–0

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk az 58. percben állt be, a 81. percben sárga lapot kapott.

KANADA

Championship, nyolcaddöntő

Toronto FC–Atlético Ottawa 1–3

Toronto: Sallói Dániel kispados volt.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, felsőház

Zsolna–Nagymihály 3–2

Zsolna: Szánthó Regő a 79. percben állt be.

Alsóház

Szakolca–Kassa 3–1

Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a szünetben lecserélték.

MÁJUS 6., SZERDA

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Bilje–Nafta Lendva 0–1

Nafta: Bakti Balázs végigjátszotta a mérkőzést, Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, s ő szerezte a meccs egyetlen gólját a 14. percben, Keresztes Noel nem volt a meccskeretben, Németh Ervin kispados volt.

MÁJUS 7., CSÜTÖRTÖK

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály), felsőház

Steaua–Sepsi OSK 0–2

Steaua: Huszti András kezdett, a 64. percben piros lapot kapott

Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt a keretben

MÁJUS 8., PÉNTEK

CIPRUS

Cyprus League, alsóház

Anorthoszisz–Kraszava 5–2

Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdett, a 90+1. percben lecserélték.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Pescara–Spezia 1–1

Spezia: Nagy Ádám a 66. percben állt be csereként, a 81. percben sárga lapot kapott.

ROMÁNIA

Superliga, alsóház

UTA Arad–Csíkszereda 1–0

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs kezdett, a szünetben lecserélték, Eppel Márton kezdett, a 70. percben lecserélték, Hegedűs János a kispadon ülte végig a mérkőzést, Kleinheisler László a szünetben állt be, a 81. percben sárga lapot kapott, Nagy Zoárd a kispadon ülte végig a mérkőzést, Pászka Lóránd nem volt a keretben, Szalay Szabolcs kezdett, a 90. percben lecserélték, Tajti Mátyás a kispadon ülte végig a mérkőzést, Végh Bence a kispadon ülte végig a mérkőzést.

SZERBIA

Szuperliga, felsőház

Vojvodina–Csukaricski 1–0

Vojvodina: Szűcs Kornél a kispadon ülte végig a mérkőzést.

SZLOVÁKIA

II. Liga (másodosztály)

Maniga–Somorja 2–3

Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést.

MÁJUS 9., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Liverpool–Chelsea 1–1

Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, Pécsi Ármin nem volt kerettag.

Fulham–AFC Bournemouth 0–1

Bournemouth: Tóth Alex csereként állt be a 90+1. percben.

AUSZTRIA

Bundesliga, alsóház

Grazer AK–Altach 2–2

GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt a keretben.

BELGIUM

Osztályozó az élvonalba jutásért, elődöntő, visszavágó

Beerschot VA–Lommel SK 1–3

Lommel: Vancsa Zalán csereként állt be a 64. percben, a 76. percben gólt szerzett.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

Toronto FC–Inter Miami 2–4

Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, a 82. percben gólpasszt adott.

Miami: Pintér Dániel csereként állt be a 79. percben

IZRAEL

Ligat ha’Al, felsőház

Hapoel Petah Tikva–Hapoel Beer Sheva 2–4

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, a szünetben lecserélték.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Jagiellonia–Pogon Szczecin 3–2

Pogon: Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt kerettag, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.

Górnik Zabrze–Zaglebie Lubin 0–2

Zaglebie Lubin: Szabó Levente az 59. percben állt be 0–0-nál, a 63. percben gólpasszt adott, a 72. percben sárga lapot kapott, a 74. percben gólt lőtt.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

RB Leipzig–St. Pauli 2–1

Leipzig: Gulácsi Péter kispados volt, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést, az 55. percben gólt szerzett.

Wolfsburg–Bayern München 0–1

Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt kerettag.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály), alsóház

CS Dinamo Bucuresti–ASA Marosvásárhely 1–3

Marosvásárhely: Demeter Zsombor kezdett, Major Sámuel kispados volt

Concordia–Olimpia Szatmárnémeti 2–2

Szatmárnémeti: Vida Kristopher kezdett, a 12. percben gólt szerzett.

SKÓCIA

Premiership

Aberdeen–Dundee United 2–0

Dundee United: Keresztes Krisztián kezdett, a szünetben lecserélték.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, felsőház

Nagymihály–Dunaszerdahely 2–1

Dunaszerdahely: Tuboly Máté csereként állt be a 84. percben.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Galatasaray–Antalyaspor 4–2

Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.

Eyüpspor–Rizespor 4–0

Rizespor: Mocsi Attila kezdett, a szünetben lecserélték.

Kocaelispor–Karamgürük 0–1

Kocaelispor: Balogh Botond sérülés miatt nem volt kerettag.

MÁJUS 10., VASÁRNAP

AUSZTRIA

Bundesliga, felsőház

Linzer ASK–Red Bull Salzburg 2–1

Salzburg: Redzic Damir kezdett, az 55. percben lecserélték.

Rapid Wien–Austria Wien 0–2

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.

CSEHORSZÁG

Chance Liga, rájátszás a 7–10. helyért, elődöntő, visszavágó

Sigma Olomouc–Bohemians 1–2, h. u.

Sigma: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

New York City–Columbus Crew 3–0

Columbus: Gazdag Dániel a 68. percben lépett pályára csereként.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Le Havre–Marseille 0–1

Le Havre: Loic Nego kispados volt.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga, felsőház

AEK Athén–Panathinaikosz 2–1

AEK: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést.

HOLLANDIA

Eredivisie

Feyenoord–AZ 1–1

AZ: Kovács Bendegúz a 93. percben állt be csereként.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Mainz–Union Berlin 1–3

Union: Schäfer András a 60. percben állt be csereként.

2. Bundesliga (II. osztály)

Hertha BSC–Greuther Fürth 2–1

Hertha: Dárdai Márton sérült, nem nevezték.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály), felsőház

FC Bihor–Steaua 3–3

Steaua: Huszti András eltiltását tölti.

SPANYOLORSZÁG

Segunda Division (II. osztály)

FC Andorra–Las Palmas 5–1

Andorra: Yaakobishvili Áron kispados volt, nem cserélték be.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

AIK–Djurgarden 2–4

AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést, gólpasszt adott.

SZERBIA

Szuperliga, alsóház

Szpartak Szabadka–Napredak 0–3

Szpartak: Holender Filip kispados volt, nem cserélték be.

Topolya–Javor 6–1

Topolya: Mezei Szabolcs a 60. percben lépett pályára csereként.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, felsőház

Nagyszombat–Zsolna 1–0

Zsolna: Szánthó Regő kezdett, a 72. percben lecserélték.

Alsóház

Kassa–Komárom 2–1

Kassa: Kovács Mátyás végigjátszotta a mérkőzést, és szerzett egy gólt.

Komárom: Szűcs Patrik kispados volt.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Nafta Lendva–Beltinci 2–1

Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Bakti Balázs a 88. percbeli lecseréléséig volt a pályán; Németh Ervin kispados volt, Keresztes Noel nem volt tagja a keretnek.

MÁJUS 11., HÉTFŐ

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

21.15: Rio Ave–Sporting CP

Rio Ave: Nikitscher Tamás