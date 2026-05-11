Légióskörkép: Sallai és Varga bajnok lett, hatan pedig gólt szereztek – videók
A múlt héten az első gólt légiósaink közül a szlovén másodosztályú Naftában Dragóner Áron lőtte szerdán a Bilje ellen 1–0-ra megnyert meccsen egy lecsorgó labdából. A 21 éves védő másodszor volt eredményes az idényben, és ez a győztes gól nagyon sokat érhet Bozsik József vezetőedző csapatának, amely vasárnap Dragónerrel és Bakti Balázzsal a soraiban a Beltinci ellen is győzött 2–1-re, így két fordulóval a vége előtt öt ponttal vezeti a tabellát. Az utolsó két fordulóban a 2. helyen álló Grosuplje és a 3. Triglav lesz az ellenfél, a bajnok feljut, a 2. helyezett osztályozót játszik.
DRAGÓNER ÁRON KÖZELI GÓLJA
A belga másodosztályban már tart a több fordulós osztályozó (a Beveren és a Kortrijk már feljutott), melyben Vancsa Zalán góljainak is köszönhetően menetel a Lommel. A 21 éves, kétszeres magyar válogatott támadó előbb április végén, az RFC Lüttich elleni párharc második meccsén duplázott, a múlt héten pedig a Beerschot elleni második meccsen talált be egy kontra végén a jobb szélről. A Lommel mindkétszer 3–1-re győzött, így kettős győzelemmel jutott tovább és az utolsó fordulóban (május 17-én hazai pályán, 23-án idegenben) már a feljutásért játszhat az élvonalban utolsó helyen végzett Dender ellen egy oda-visszavágós párharcban. Vancsa a rájátszásban három gólnál tart, az idényben összesen pedig 28 bajnokin négyszer volt eredményes. A román másodosztályú Olimpia Szatmárnémetiben Vida Kristopher 11-esből szerezte meg a harmadik gólját az idényben, de csapata csak 2–2-re végzett a Concordia Chiajna vendégeként, és ezzel kiesett a Liga 2-ből.
VANCSA ZALÁN EGY KONTRA VÉGÉN TALÁLT BE
Lengyelországban a Zaglebie Lubin az élvonalban harcol a dobogós helyekért, és ebben a csatában szombaton nagyon fontos, 2–0-s győzelmet aratott a közvetlen riválisnak számító Górnik Zabrze otthonában – az 59. percben becserélt Szabó Levente főszereplésével. A válogatott csatár előbb fejjel készített elő egy lövést a gólszerző Jakub Kolannak, majd egy szép lefordulást követően az öt és felesről maga is betalált, a télen igazolt Szabó a 14. lengyel élvonalbeli meccsén a harmadik gólját szerezte és most már megvan az első gólpassza is. Csapata két fordulóval az idény vége előtt a 6. helyen áll, de csak egy ponttal marad el az egyaránt 49 pontos, jelenleg 2.–4. helyen álló csapatoktól.
SZABÓ LEVENTE GÓLPASSZT ADOTT, MJAD GÓLT LŐTT
A német Bundesligában Willi Orbán egy jobb oldali szögletből fejelt gólt, az RB Leipzig 2–1-re győzött a St. Pauli ellen és bebiztosította a 3. helyét a bajnokságban. Orbán a 32. bajnokiján a második gólját szerzete ebben az idényben.
WIILI ORBÁN FEJES GÓLJA 1:30-TÓL
A szlovák első osztályban a Komárom ellen 2–1-re nyerő Kassában Kovács Mátyás megszerezte a nyolcadik gólját, egy kapusról kipattanó labdát lőtt közelről a kapuba.
KOVÁCS MÁTYÁS EGY KIPATTANÓT VÁLTOTT GÓLRA
A múlt hét eredményeihez tartozik még, hogy szombaton a Galatasaray Sallai Rolanddal a soraiban 4–2-re nyert az Antalyaspor ellen és egy fordulóval az idény vége előtt, története során 26. alkalommal török bajnok lett. Sallainak a második törökországi idényében ez a második bajnoki címe a Galatával (egy kupagyőzelem mellett). A török Süper Ligben ebben az idényben csak négy mérkőzésről hiányzott, azon a 29 mérkőzésen pedig, amiken játszott, 27-szer kezdett. Többnyire jobbhátvédként szerepelt, de így is szerzett egy gólt és adott négy gólpasszt. Görögországban pedig két fordulóval a zárás előtt az AEK Athén lett a bajnok Varga Barnabással, miután 2–1-re győzött a Panathinaikosz ellen. A télen a Ferencvárosból igazolt Varga 15 bajnoki meccsen öt góllal és két gólpasszal járult hozzá a vezetőedzőként Marko Nikolics által irányított athéniek 14. bajnoki elsőségéhez (2023 után lett ismét aranyérmes az AEK).
BAJNOKAVATÁS TÖRÖKORSZÁGBAN
BAJNOKAVATÁS GÖRÖGORSZÁGBAN
A múlt hét krónikájához tartozik még, hogy Nagy Ádám csapata, a Spezia kiesett az olasz másodosztályból, a 30 éves középpályás 25 bajnokin szerepelt az idényben, két gólpoasszt adott. Egyébként az előző héten az említett gólszerzők mellett többen is adtak gólpasszt. A szerb élvonalbeli Vojvodinában Szűcs Kornél először – Radnik ellen 4–1-re megnyert meccsen. A svéd AIK-ban szintén az első gólpasszát érte el Csongvai Áron ebben a bajnoki idényben, viszont az ő csapata 4–2-re kikapott a Djurgardentől. Ahogy 4–2-re kapott ki a tenegerentúlon Sallói Dániel idénybeli harmadik gólpassza ellenére a Toronto is a Lionel Messivel felálló és csereként Pintér Dánielt is bevető Miami ellen.
SALLÓI GÓLPASSZA 9:17-NÉL
A KÜLFÖLDI ÉLVONALBAN VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN FUTBALLOZÓ MAGYAR LÉGIÓSOK, ILL. MAGYAR VÁLOGATOTT VAGY U-VÁLOGATOTT JÁTÉKOSOK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
MÁJUS 4., HÉTFŐ
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
Linzer ASK–Rapid Wien 3–1
Rapid: Bolla Bendegúz végig a pályán volt.
SZERBIA
Szuperliga, felsőház
Radnik–Vojvodina 1–4
Vojvodina: Szűcs Kornél végig a pályán volt, csapata harmadik góljánál ő adta a gólpasszt.
MÁJUS 5., KEDD
IZRAEL
Ligat ha’Al, felsőház
Maccabi Tel-Aviv–Hapoel Petah Tikva 4–0
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk az 58. percben állt be, a 81. percben sárga lapot kapott.
KANADA
Championship, nyolcaddöntő
Toronto FC–Atlético Ottawa 1–3
Toronto: Sallói Dániel kispados volt.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
Zsolna–Nagymihály 3–2
Zsolna: Szánthó Regő a 79. percben állt be.
Alsóház
Szakolca–Kassa 3–1
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a szünetben lecserélték.
MÁJUS 6., SZERDA
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
Bilje–Nafta Lendva 0–1
Nafta: Bakti Balázs végigjátszotta a mérkőzést, Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, s ő szerezte a meccs egyetlen gólját a 14. percben, Keresztes Noel nem volt a meccskeretben, Németh Ervin kispados volt.
MÁJUS 7., CSÜTÖRTÖK
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
Steaua–Sepsi OSK 0–2
Steaua: Huszti András kezdett, a 64. percben piros lapot kapott
Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt a keretben
MÁJUS 8., PÉNTEK
CIPRUS
Cyprus League, alsóház
Anorthoszisz–Kraszava 5–2
Anorthoszisz: Kiss Tamás kezdett, a 90+1. percben lecserélték.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Pescara–Spezia 1–1
Spezia: Nagy Ádám a 66. percben állt be csereként, a 81. percben sárga lapot kapott.
ROMÁNIA
Superliga, alsóház
UTA Arad–Csíkszereda 1–0
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs kezdett, a szünetben lecserélték, Eppel Márton kezdett, a 70. percben lecserélték, Hegedűs János a kispadon ülte végig a mérkőzést, Kleinheisler László a szünetben állt be, a 81. percben sárga lapot kapott, Nagy Zoárd a kispadon ülte végig a mérkőzést, Pászka Lóránd nem volt a keretben, Szalay Szabolcs kezdett, a 90. percben lecserélték, Tajti Mátyás a kispadon ülte végig a mérkőzést, Végh Bence a kispadon ülte végig a mérkőzést.
SZERBIA
Szuperliga, felsőház
Vojvodina–Csukaricski 1–0
Vojvodina: Szűcs Kornél a kispadon ülte végig a mérkőzést.
SZLOVÁKIA
II. Liga (másodosztály)
Maniga–Somorja 2–3
Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést.
MÁJUS 9., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Liverpool–Chelsea 1–1
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik végigjátszotta a mérkőzést, Pécsi Ármin nem volt kerettag.
Fulham–AFC Bournemouth 0–1
Bournemouth: Tóth Alex csereként állt be a 90+1. percben.
AUSZTRIA
Bundesliga, alsóház
Grazer AK–Altach 2–2
GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt a keretben.
BELGIUM
Osztályozó az élvonalba jutásért, elődöntő, visszavágó
Beerschot VA–Lommel SK 1–3
Lommel: Vancsa Zalán csereként állt be a 64. percben, a 76. percben gólt szerzett.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Toronto FC–Inter Miami 2–4
Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, a 82. percben gólpasszt adott.
Miami: Pintér Dániel csereként állt be a 79. percben
IZRAEL
Ligat ha’Al, felsőház
Hapoel Petah Tikva–Hapoel Beer Sheva 2–4
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdett, a szünetben lecserélték.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Jagiellonia–Pogon Szczecin 3–2
Pogon: Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt kerettag, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.
Górnik Zabrze–Zaglebie Lubin 0–2
Zaglebie Lubin: Szabó Levente az 59. percben állt be 0–0-nál, a 63. percben gólpasszt adott, a 72. percben sárga lapot kapott, a 74. percben gólt lőtt.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
RB Leipzig–St. Pauli 2–1
Leipzig: Gulácsi Péter kispados volt, Willi Orbán végigjátszotta a mérkőzést, az 55. percben gólt szerzett.
Wolfsburg–Bayern München 0–1
Wolfsburg: Dárdai Bence sérülés miatt nem volt kerettag.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), alsóház
CS Dinamo Bucuresti–ASA Marosvásárhely 1–3
Marosvásárhely: Demeter Zsombor kezdett, Major Sámuel kispados volt
Concordia–Olimpia Szatmárnémeti 2–2
Szatmárnémeti: Vida Kristopher kezdett, a 12. percben gólt szerzett.
SKÓCIA
Premiership
Aberdeen–Dundee United 2–0
Dundee United: Keresztes Krisztián kezdett, a szünetben lecserélték.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
Nagymihály–Dunaszerdahely 2–1
Dunaszerdahely: Tuboly Máté csereként állt be a 84. percben.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Galatasaray–Antalyaspor 4–2
Galatasaray: Sallai Roland végigjátszotta a mérkőzést.
Eyüpspor–Rizespor 4–0
Rizespor: Mocsi Attila kezdett, a szünetben lecserélték.
Kocaelispor–Karamgürük 0–1
Kocaelispor: Balogh Botond sérülés miatt nem volt kerettag.
MÁJUS 10., VASÁRNAP
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
Linzer ASK–Red Bull Salzburg 2–1
Salzburg: Redzic Damir kezdett, az 55. percben lecserélték.
Rapid Wien–Austria Wien 0–2
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a mérkőzést.
CSEHORSZÁG
Chance Liga, rájátszás a 7–10. helyért, elődöntő, visszavágó
Sigma Olomouc–Bohemians 1–2, h. u.
Sigma: Baráth Péter végigjátszotta a mérkőzést.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
New York City–Columbus Crew 3–0
Columbus: Gazdag Dániel a 68. percben lépett pályára csereként.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Le Havre–Marseille 0–1
Le Havre: Loic Nego kispados volt.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga, felsőház
AEK Athén–Panathinaikosz 2–1
AEK: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést.
HOLLANDIA
Eredivisie
Feyenoord–AZ 1–1
AZ: Kovács Bendegúz a 93. percben állt be csereként.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Mainz–Union Berlin 1–3
Union: Schäfer András a 60. percben állt be csereként.
2. Bundesliga (II. osztály)
Hertha BSC–Greuther Fürth 2–1
Hertha: Dárdai Márton sérült, nem nevezték.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
FC Bihor–Steaua 3–3
Steaua: Huszti András eltiltását tölti.
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
FC Andorra–Las Palmas 5–1
Andorra: Yaakobishvili Áron kispados volt, nem cserélték be.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
AIK–Djurgarden 2–4
AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést, gólpasszt adott.
SZERBIA
Szuperliga, alsóház
Szpartak Szabadka–Napredak 0–3
Szpartak: Holender Filip kispados volt, nem cserélték be.
Topolya–Javor 6–1
Topolya: Mezei Szabolcs a 60. percben lépett pályára csereként.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
Nagyszombat–Zsolna 1–0
Zsolna: Szánthó Regő kezdett, a 72. percben lecserélték.
Alsóház
Kassa–Komárom 2–1
Kassa: Kovács Mátyás végigjátszotta a mérkőzést, és szerzett egy gólt.
Komárom: Szűcs Patrik kispados volt.
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
Nafta Lendva–Beltinci 2–1
Nafta: Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Bakti Balázs a 88. percbeli lecseréléséig volt a pályán; Németh Ervin kispados volt, Keresztes Noel nem volt tagja a keretnek.
MÁJUS 11., HÉTFŐ
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
21.15: Rio Ave–Sporting CP
Rio Ave: Nikitscher Tamás