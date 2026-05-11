Hegedüs Levente: Egy álmom vált valóra, hogy itt lehetek

– Jó idény zárt a FEHA19-ben, bekerült a magyar válogatott bő keretébe, sőt, ott lehet az A-csoportos világbajnokságon is. Mennyire lepte meg a lehetőség?

– Ez az első profi idényem, nem voltak nagy elvárásaim, csak próbáltam biztatni magam és igyekeztem felvenni a ritmust – válaszolta az Erste Liga-szereplő FEHA19 és a magyar válogatott kapusa, Hegedüs Levente. – Nem gondoltam volna tavaly szeptemberben, hogy be tudok kerülni a keretbe. Az évad előtt leírtam magamnak néhány célt, köztük volt az is, hogy kiharcoljam a helyem a válogatott bővebb keretében, örülök neki, hogy sikerült elérnem.

– A kapusokat és a mezőnyjátékosokat tekintve is sok rutinos játékossal dolgozhat együtt. Milyen volt az edzőtábor?

– Nagyon jó érzés volt már egyáltalán a meghívót megkapni, egy álmom vált valóra, hogy a felnőttválogatottban szerepelhetek. Olyan emberekkel vagyok körülvéve, akiket gyerekkoromban néztem a lelátóról, felfoghatatlan, hogy együtt játszhatok velük.

– Az amerikai évek után az előző nyáron tért haza a FEHA19 együtteséhez. Miben fejlődött a legtöbbet az elmúlt hónapokban, vagy akár az elmúlt hetekben a nemzeti csapat edzőtáborában?

– Kisebb-nagyobb hullámvölgyeim voltak az idény során, ez azért is lehetett, mert lényegében az utánpótlásból át kellett lépnem a felnőttszintre, meg kellett ugranom bizonyos lépcsőfokokat. Összességében nem gondolnám, hogy rossz évadom volt, igyekeztem kiegyensúlyozottan védeni. Az elmúlt néhány hét az idény megkoronázása, örülök, hogy itt lehetek.

– Az edzőtábor elején részt vett a 3x3-as tornán, amely a nemzetközi szövetség egyik újítása. Milyen élményeket gyűjtött?

– Sokkal gyorsabb és kiélezettebb egy mérkőzés, mint a nagyobb pályán. Jó néhány szabály más, mint egy normál találkozón, például kapott gól után a kapus játszotta meg a korongot. Jól éreztük magunkat abban a közegben, tetszett, hogy gyorsabban történtek az események, szeretem a pörgős mérkőzéseket. Felkészített arra, hogy nyomás alatt még jobban teljesítsek, egy percre sem lehetett kiengedni.

– A felkészülés kezdetekor mennyire tűnt reálisnak, hogy néhány nappal az A-csoportos világbajnokság előtt még mindig a válogatottal készülhet, és ott lesz a neve a három nevezhető kapus között?

– Bíztam benne, hogy eljuthatok idáig, jó formába kerültem az edzőtáborra, nagyon boldog vagyok, hogy a keretben vagyok. Játszottam a lengyelek ellen, és védtem Svájcban is. Utóbbi alkalommal az első harmadban még éreztem, hogy idény közben nem ezen a szinten játszottam, de Székely Csaba kapusedző sokat segített. Közösen elemeztük a teljesítményemet, összességében jól álltam bele a találkozóba, játékrészről játékrészre jobban tudtam teljesíteni. Hatalmas élmény volt az a mérkőzés, sok erőt adott a továbbiakra, de még többet kell dolgoznom, hogy ezt a színvonalat hosszú távon is tartsam.

– Hétfőn indulnak Svájcba. Milyen érzésekkel várja felnőttként első világbajnokságát, amely rögtön az A-csoportban lesz?

– Nagyon izgatott vagyok, várom, hogy ott legyünk és láthassak élőben NHL-játékosokat, akiket eddig csak a televízióban követhettem. Kíváncsi vagyok, milyen élményekkel gazdagodom, várom a világbajnokság kezdetét. Egyelőre nem beszéltünk róla, hogyan osztjuk el a mérkőzéseket, mindig a jelennel foglalkozunk – és onnan építkezünk tovább.