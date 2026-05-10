Telt ház, parázs hangulat, hat gól – Csongvai Áron gólpasszt adott a stockholmi derbin

VIHAR ELŐTTI CSEND a solnai rezervátumban: kislibák totyogtak szüleik mögött, a tóparton kocogók gondosan kikerülték őket, míg a járókelők közül többen is megörökítették az idilli pillanatot. Errefelé meg kell becsülni a napsütést, szóval a helyiek kihasználták a jó időt, már délelőtt benépesült a nemzeti stadion tőszomszédságában elterülő park. Az aréna környékén még az utolsó simításokat végezték, méretes molinókat feszítettek ki a korlátokra, amikor Rasunda városrész központjában már hangoltak a szurkolók.

A vendéglátóipari egységek tulajdonosai is igazodtak a kora délutáni kezdéshez. Az AIK-tábor egyik törzshelyén a nyolcvanas-kilencvenes évek örökzöld slágerei mellett a Gnaget-nóták sem maradhattak ki a lejátszási listából, miközben alighanem a bárpult gyűjteménye is bővült egy-két új matricával. Még a felső polcon porosodó históriáskönyv borítóján is a klub címere díszeleg, így biztosra vettük, hogy a pultos elkötelezett híve a solnai alakulatnak.

„A stockholmi derbi mindig ünnepnap” – mondta eltökélten, majd a régi emlékekről kezdett mesélni. Megmutatta a legendás Rasunda-stadion (hűlt) helyét, ahol most is zajlik az építkezés, egymás után húzzák fel a házakat. Azért az új arénához sem kell sokat sétálniuk a drukkereknek, úgyhogy simán belefér, hogy visszafelé is megtegyék a negyedórás utat – a győztes mérkőzéseket követően rendszerint a központban folytatódik az ünneplés.

„Az ilyen különleges meccsekre nehéz tippelni” – felelte a csapos, amikor a Djurgarden elleni rangadóról kérdeztük. Az „ikerderbi” elnevezés a két klub 1891-es alapítására utal, de testvériségről szó sincs, mindkét tábornak presztízskérdés az örök rivális legyőzése. Nem véletlen, hogy már napokkal a találkozó előtt elkelt az összes jegy, csaknem ötvenezren voltak kíváncsiak a svéd bajnokság legnagyobb meccsére.

Minket persze elsősorban Csongvai Áron játéka érdekelt, akit eredetileg a középpályára igazolt az AIK, de az új idényben hátvédként számítanak rá, ezúttal is a védelem tengelyében kapott helyet. A szurkolók hamar megkedvelték a magyar játékost: amikor megtudták, honnan érkeztünk, honfitársunk rugótechnikáját és meglátásait dicsérték. Olyan is volt, aki csapata legjobbjaként hivatkozott Csongvaira, mondván, rengeteget fut és nagyon hasznosan futballozik.

„Kérdezte a feleségem, hogy mikor érek haza. Mondtam, hogy fogalmam sincs, mert a Djurgardennel játszunk…” – mesélte újdonsült cimboránk, aki megjósolta, hogy a sárga füstfelhő miatt hosszú percekre az öltözőbe rendelik a csapatokat. A feketébe öltözött hazai szimpatizánsok már a stadion előtt kisebb tűzijátékot rendeztek, a játékosok jóformán minden bedobásnál és szögletnél lelkesítették őket, vagyis parádés hangulatban zajlott a stockholmi derbi. Lüktető, élvezetes mérkőzést láttunk, felváltva forogtak veszélyben a kapuk.

Az AIK kezdett jobban, negyedóra elteltével mégis a vendégek vezettek kettővel – Hampus Finndell lövését és Miro Tenho fejesét is görögtűzzel ünnepelte a Djurgarden-tábor. Gyorsan reagált és szépített a házigazda, a 18 éves Zadok Yohanna és a 17 esztendős Kevin Filling összjátéka hangrobbanást idézett elő az arénában. Sőt, még a szünet előtt folytatódott a „locsolkodás” a lelátón, de kár volt a kiöntött nedűért, les miatt elvették a gólt. Egyenlítés helyett Mikael Marques visszaállította a kétgólos különbséget, ám a szünet (és a játékmegszakítás) után ismét nagy erőket mozgósított az AIK.

„Ugye, hogy jó lába van?” – tette fel a költői kérdést az egyik szurkoló, amikor a meccset végigjátszó Csongvai mentései és indításai után gólpasszt is adott, szögletből az exmezőkövesdi Dino Besirovic fejére varázsolta a labdát.

A vendégek sokáig nem tudták lezárni a meccset, de a parázs hajrában végigvittek egy kontrát, Bo Hegland jól helyezett lövéssel állította be a 4–2-es végeredményt. Megérdemelten nyerte meg a derbit a Djurgarden, fanatikusai még a metrón is önkívületben tomboltak, míg a hazai szurkolók ezúttal bánatukban tértek vissza törzshelyükre.

ALLSVENSKAN, 7. FORDULÓ

AIK–Djurgarden 2–4 (1–3)

Az élcsoport: 1. Sirius 16 pont (6 mérk.), 2. Hammarby 14 (7, 17–5), 3. Elfsborg 14 (7, 11–6), …9. AIK 8 (7)