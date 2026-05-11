Kovács Mátyás, az „újkori kassai király”

Csaknem ötezer néző látogatott ki a Kassa Labdarúgó Arénába, hogy méltóképpen búcsúzzon el a hazai csapattól. A kassai együttes ugyanis nagyon mélyről kapaszkodott fel, és végül magabiztosan, idő előtt biztosította bennmaradását az élvonalban. Ez elsősorban Peter Cernák edző érdeme, akinek decemberi érkezése után szárnyakat kapott a csapat: a Kassa 16 mérkőzéses veretlenségi sorozatot produkált, és bejutott a Szlovák Kupa döntőjébe is.

„Valami egészen különleges volt a fiúkkal együtt felépíteni ezt a sorozatot. Joggal lehetünk büszkék magunkra. Számomra az volt a legfontosabb, hogy csapatként mennyire össze tudtunk tartani, és hogyan tudtuk magunkhoz vonzani az eredményeket és a jó teljesítményeket. Nagyon erős kapcsolat alakult ki a klubvezetéssel és a sportigazgatóval is, ilyenkor tud igazán működni a közös munka” – mondta Peter Cernák vezetőedző, aki nyáron a DAC-tól érkezett a klubhoz. Előbb a Kassa U19-es együttesét irányította, majd decemberben átvette a felnőttcsapat vezetését, és kisebbfajta csodát vitt véghez az együttessel.

A hármas sípszó után közel fél órán keresztül ünnepelt együtt a csapat a szurkolókkal, akik szinte nem akarták leengedni a játékosokat az öltözőbe.

Már a találkozó alatt is jól látszott, mennyire megszerették Kassán Kovács Mátyást. Az MTK-tól az idény elején érkező játékos a kék-sárgák második legeredményesebb futballistája lett nyolc góllal és hat gólpasszal, hozzáállását, munkabírását és teljesítményét mindenki nagyra értékeli a klubnál.

„Szerettünk volna győzelemmel búcsúzni a szurkolóktól az utolsó hazai mérkőzésünkön. Örülök, hogy gólt tudtam szerezni, és ezzel a győzelemmel – a Trencsén tegnapi veresége miatt – már az utolsó forduló előtt bebiztosítottuk az alsóház megnyerését. Most már szurkolunk azért, hogy összejöjjön a rájátszás a felsőházi rangadók eredményei nyomán. A gólomnál egy gyors kontrát vezettünk, a jobb oldalon követtem a támadást, a kipattanó pedig pont hozzám került, és sikerült berúgnom” – mondta a Nemzeti Sportnak Kovács Mátyás, akinek találatát óriási ünneplés követte a lelátón.

„Nagyon jólesik a szeretet. Minden játékosnak sokat jelent, ha a közönség és a szurkolótábor befogadja. Ráadásul rengeteg magyar jár a meccsekre, és amikor körbemegyek, sok emberrel találkozom. Ez külön öröm számomra.”

A 22 éves középpályás egy fordulóval a Niké Liga vége előtt nyolc gólnál és hat asszisztnál jár.

„Korábban az MTK-nál volt egy hétgólos szezonom a másodosztályban, úgyhogy ezt most már hivatalosan is megdöntöttem. Élvonalbeli bajnokságban mindenképpen ez a legeredményesebb idényem, számokban is ez a csúcs. Nehéz megfelelő szavakat találni a tavaszi teljesítményünkre. Egyszerűen fantasztikus volt. Nemcsak a bajnokságban teljesítettünk jól, hanem a kupadöntőig is eljutottunk, ami még több mérkőzést és még nagyobb terhelést jelentett. Le a kalappal mindenki előtt, nagyon örülök, hogy így sikerült ez a tavasz. Személy szerint örülök a lehetőségnek Kassán, ez a szezon nagyon sokat adott nekem. Ki kellett lépnem a komfortzónámból, de éreztem, hogy fejlődöm. Úgy gondolom, hogy a szlovák liga intenzitása és stílusa fekszik nekem, ráadásul sok játéklehetőséget kaptam – zárta gondolatait Kovács Mátyás, akinek az idény végén lejár a kölcsönszerződése Kassán. – Az MTK-val még van szerződésem a következő évre, úgyhogy jelenleg ennyit tudok mondani” – jegyezte meg a Niké Liga jelenlegi idényének egyik felfedezettje.

SZOMBATON KI-KI MECCS VÁR A KOMÁROMRA

A Komárom a szombati eredmények után visszacsúszott az utolsó helyre, így Kassán úgy lépett pályára, hogy mindenképpen szüksége volt a három pontra. A lilák nem okoztak csalódást, bátran és szimpatikusan futballoztak, és megvoltak a lehetőségeik arra, hogy legalább egy pontot szerezzenek.

„Sajnálom, hogy így alakult a mérkőzés. Mindkét meccset – a Kassa és majd szombaton az Eperjes elleni találkozót is – meg akartuk nyerni, nem szerettünk volna ilyen helyzetbe kerülni. Ugyan ma nem kezdtünk jól, de Christian Bayeminek volt egy nagy helyzete. Ha ott betalálunk, másképp alakulhatott volna a mérkőzés. De a futball ilyen: egyszer az egyik csapatnak van szerencséje, máskor a másiknak. Most a Kassa oldalán állt a szerencse. Sajnos kikaptunk, de mennünk kell tovább – mondta a Nemzeti Sportnak a komáromiak gólszerzője, Ganbold Ganbajar, aki a Puskás Akadémiától érkezett a Duna-parti klubhoz. – Legszívesebben elcseréltem volna a gólomat a pontokért. A legfontosabb az lett volna, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk. A találatnak örülök, de vereség után nehéz igazán boldognak lenni.”

Jelenleg a Komárom az utolsó helyen áll. Szombaton az előtte álló, egy ponttal többet gyűjtő Eperjest fogadja.

„A mai meccset le kell zárnunk, és csak az Eperjes elleni találkozóra koncentrálunk. Mindent megteszünk azért, hogy megszerezzük a három pontot, mert nem akarunk kiesni” – fogalmazott a magyarul is beszélő mongol játékos.

Ha a Komárom győz, akkor osztályzón a másodosztály ezüstérmese ellen harcolhatja ki a bennmaradást.