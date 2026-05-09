Tóth Alexék tovább robognak a nemzetközi kupaindulás felé; az MU gól nélkül maradt Sunderlandben
Története legjobb helyezéséért, a 6. helyért és az esetleges BL-indulásért küzdő Bournemouth az első félidő végén emberhátrányba került Ryan Christie brutális belépője után, aki Timothy Castagne vádlijára csúszott rá. A létszám 10 perc múlva kiegyenlítődött, mivel Joachim Andersen hasonló durvaságot követett el, páros lábbal csúszott rá Adrien Truffert sípcsontjára. A szünet után megszerezték a vezetést a „cseresznyések”, Rayan 21 méterről lőtt a bal alsóba. Mindkét csapatnak volt egy-egy kapufája a mérkőzésen, majd a ráadás perceiben a Fulham még eltalálta a lécet is, Josh King bombájánál a hazaiak közel jártak az egyenlítéshez. A Bournemouth (amelyben Tóth Alex pár percet kapott) fontos sikert aratott, és maradt a 6. helyen. 0–1
Jóval veszélyesebb volt a Sunderland, mint a Manchester United a Fény Stadionjában. Már a 6. percben ziccerbe kerültek a hazaiak, Noah Sadiki lövését azonban bravúrral védte Senne Lammens. Nem záporoztak a helyzetek, viszont a második félidő közepén ismét közel járt a gólhoz a vendéglátó, Lutsharel Geertruida ekkor a kapufát találta el. Az MU első, kaput eltaláló lövéséig a 93. percig kellett várni, Matheus Cunha találhatott volna be 12 méterről, ám Robin Roefs védett. 0–0
Öt perc alatt kétgólos előnyre tett szert a Brighton. Az első találatra csak 35 másodpercet kellett várni, ekkor Jack Hinshelwood fejelt a bal felsőbe, majd négy perc múlva Lewis Dunk fejelt a léc alá. Az első félidőben még csak kapura lövéssel sem próbálkozó Wolverhampton a szünet után már eltalálta a kapufát, majd a hajrában újabb gólt kapott, Yankuba Minteh hét méterről lőtt a rövidbe, ezzel végleg eldöntötte a három pont sorsát. 3–0
ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
Fulham–AFC Bournemouth 0–1 (Rayan 53.)
Kiállítva: J. Andersen (45+7.), ill. Christie (41.)
Sunderland–Manchester United 0–0
Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Hinshelwood 1., Dunk 5., Minteh 86.)
Liverpool FC–Chelsea 1–1 (Gravenberch 6., ill. E. Fernández 35.)
18.30: Manchester City–Brentford (Tv: Spíler1)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
15.00: Burnley–Aston Villa
15.00: Crystal Palace–Everton
15.00: Nottingham Forest–Newcastle United (Tv: Spíler1)
17.30: West Ham United–Arsenal (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Tottenham Hotspur–Leeds United (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
35
23
7
5
67–26
+41
76
|2. Manchester City
34
21
8
5
69–32
+37
71
|3. Manchester United
36
18
11
7
63–48
+15
65
|4. Liverpool
36
17
8
11
60–48
+12
59
|5. Aston Villa
35
17
7
11
48–44
+4
58
|6. Bournemouth
36
13
16
7
56–52
+4
55
|7. Brighton & Hove Albion
36
14
11
11
52–42
+10
53
|8. Brentford
35
14
9
12
52–46
+6
51
|9. Chelsea
36
13
10
13
55–49
+6
49
|10. Everton
35
13
9
13
44–44
0
48
|11. Fulham
36
14
6
16
44–50
–6
48
|12. Sunderland
36
12
12
12
37–46
–9
48
|13. Newcastle
35
13
6
16
49–51
–2
45
|14. Leeds United
35
10
13
12
47–52
–5
43
|15. Crystal Palace
34
11
10
13
36–42
–6
43
|16. Nottingham Forest
35
11
9
15
44–46
–2
42
|17. Tottenham
35
9
10
16
45–54
–9
37
|18. West Ham
35
9
9
17
42–61
–19
36
|19. Burnley
35
4
8
23
35–71
–36
20
|20. Wolverhampton
36
3
9
24
25–66
–41
18