Tóth Alexék tovább robognak a nemzetközi kupaindulás felé; az MU gól nélkül maradt Sunderlandben

az MU gól nélkül maradt Sunderlandben

VARGA BALÁZS
2026.05.09. 18:11
Megőrizte hatodik helyét a Bournemouth (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 36. fordulójának szombati játéknapján a Manchester United gól nélküli döntetlent játszott Sunderlandben, a Bournemouth 1–0-ra nyert a Fulham vendégeként, míg a Brighton hazai pályán győzte le 3–0-ra a Wolverhamptont.

Története legjobb helyezéséért, a 6. helyért és az esetleges BL-indulásért küzdő Bournemouth az első félidő végén emberhátrányba került Ryan Christie brutális belépője után, aki Timothy Castagne vádlijára csúszott rá. A létszám 10 perc múlva kiegyenlítődött, mivel Joachim Andersen hasonló durvaságot követett el, páros lábbal csúszott rá Adrien Truffert sípcsontjára. A szünet után megszerezték a vezetést a „cseresznyések”, Rayan 21 méterről lőtt a bal alsóba. Mindkét csapatnak volt egy-egy kapufája a mérkőzésen, majd a ráadás perceiben a Fulham még eltalálta a lécet is, Josh King bombájánál a hazaiak közel jártak az egyenlítéshez. A Bournemouth (amelyben Tóth Alex pár percet kapott) fontos sikert aratott, és maradt a 6. helyen. 0–1

Jóval veszélyesebb volt a Sunderland, mint a Manchester United a Fény Stadionjában. Már a 6. percben ziccerbe kerültek a hazaiak, Noah Sadiki lövését azonban bravúrral védte Senne Lammens. Nem záporoztak a helyzetek, viszont a második félidő közepén ismét közel járt a gólhoz a vendéglátó, Lutsharel Geertruida ekkor a kapufát találta el. Az MU első, kaput eltaláló lövéséig a 93. percig kellett várni, Matheus Cunha találhatott volna be 12 méterről, ám Robin Roefs védett. 0–0

Öt perc alatt kétgólos előnyre tett szert a Brighton. Az első találatra csak 35 másodpercet kellett várni, ekkor Jack Hinshelwood fejelt a bal felsőbe, majd négy perc múlva Lewis Dunk fejelt a léc alá. Az első félidőben még csak kapura lövéssel sem próbálkozó Wolverhampton a szünet után már eltalálta a kapufát, majd a hajrában újabb gólt kapott, Yankuba Minteh hét méterről lőtt a rövidbe, ezzel végleg eldöntötte a három pont sorsát. 3–0

ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
Fulham–AFC Bournemouth 0–1 (Rayan 53.)
Kiállítva: J. Andersen (45+7.), ill. Christie (41.)
Sunderland–Manchester United 0–0
Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Hinshelwood 1., Dunk 5., Minteh 86.)
Liverpool FC–Chelsea 1–1 (Gravenberch 6., ill. E. Fernández 35.)
18.30: Manchester City–Brentford (Tv: Spíler1)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap játsszák
15.00: Burnley–Aston Villa
15.00: Crystal Palace–Everton
15.00: Nottingham Forest–Newcastle United (Tv: Spíler1)
17.30: West Ham United–Arsenal (Tv: Spíler1)
Hétfőn játsszák
21.00: Tottenham Hotspur–Leeds United (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Arsenal

35

23

7

5

67–26

+41 

76 

  2. Manchester City

34

21

8

5

69–32

+37 

71 

  3. Manchester United

36

18

11

7

63–48

+15 

65 

 4. Liverpool

36

17

8

11

60–48

+12 

59 

  5. Aston Villa

35

17

7

11

48–44

+4 

58 

  6. Bournemouth

36

13

16

7

56–52

+4 

55 

  7. Brighton & Hove Albion

36

14

11

11

52–42

+10 

53 

  8. Brentford

35

14

9

12

52–46

+6 

51 

  9. Chelsea

36

13

10

13

55–49

+6 

49 

10. Everton

35

13

9

13

44–44

48 

11. Fulham

36

14

6

16

44–50

–6 

48 

12. Sunderland

36

12

12

12

37–46

–9 

48 

13. Newcastle

35

13

6

16

49–51

–2 

45 

14. Leeds United

35

10

13

12

47–52

–5 

43 

15. Crystal Palace

34

11

10

13

36–42

–6 

43 

16. Nottingham Forest

35

11

9

15

44–46

–2 

42 

17. Tottenham

35

9

10

16

45–54

–9 

37 

18. West Ham

35

9

9

17

42–61

–19 

36 

19. Burnley

35

4

8

23

35–71

–36 

20 

20. Wolverhampton

36

3

9

24

25–66

–41 

18 

 

 

