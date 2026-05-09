Tóth Alexék tovább robognak a nemzetközi kupaindulás felé; az MU gól nélkül maradt Sunderlandben

Története legjobb helyezéséért, a 6. helyért és az esetleges BL-indulásért küzdő Bournemouth az első félidő végén emberhátrányba került Ryan Christie brutális belépője után, aki Timothy Castagne vádlijára csúszott rá. A létszám 10 perc múlva kiegyenlítődött, mivel Joachim Andersen hasonló durvaságot követett el, páros lábbal csúszott rá Adrien Truffert sípcsontjára. A szünet után megszerezték a vezetést a „cseresznyések”, Rayan 21 méterről lőtt a bal alsóba. Mindkét csapatnak volt egy-egy kapufája a mérkőzésen, majd a ráadás perceiben a Fulham még eltalálta a lécet is, Josh King bombájánál a hazaiak közel jártak az egyenlítéshez. A Bournemouth (amelyben Tóth Alex pár percet kapott) fontos sikert aratott, és maradt a 6. helyen. 0–1

Jóval veszélyesebb volt a Sunderland, mint a Manchester United a Fény Stadionjában. Már a 6. percben ziccerbe kerültek a hazaiak, Noah Sadiki lövését azonban bravúrral védte Senne Lammens. Nem záporoztak a helyzetek, viszont a második félidő közepén ismét közel járt a gólhoz a vendéglátó, Lutsharel Geertruida ekkor a kapufát találta el. Az MU első, kaput eltaláló lövéséig a 93. percig kellett várni, Matheus Cunha találhatott volna be 12 méterről, ám Robin Roefs védett. 0–0

Öt perc alatt kétgólos előnyre tett szert a Brighton. Az első találatra csak 35 másodpercet kellett várni, ekkor Jack Hinshelwood fejelt a bal felsőbe, majd négy perc múlva Lewis Dunk fejelt a léc alá. Az első félidőben még csak kapura lövéssel sem próbálkozó Wolverhampton a szünet után már eltalálta a kapufát, majd a hajrában újabb gólt kapott, Yankuba Minteh hét méterről lőtt a rövidbe, ezzel végleg eldöntötte a három pont sorsát. 3–0

ANGOL PREMIER LEAGUE

36. FORDULÓ

Fulham–AFC Bournemouth 0–1 (Rayan 53.)

Kiállítva: J. Andersen (45+7.), ill. Christie (41.)

Sunderland–Manchester United 0–0

Brighton & Hove Albion–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Hinshelwood 1., Dunk 5., Minteh 86.)

Liverpool FC–Chelsea 1–1 (Gravenberch 6., ill. E. Fernández 35.)

18.30: Manchester City–Brentford (Tv: Spíler1)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap játsszák

15.00: Burnley–Aston Villa

15.00: Crystal Palace–Everton

15.00: Nottingham Forest–Newcastle United (Tv: Spíler1)

17.30: West Ham United–Arsenal (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Tottenham Hotspur–Leeds United (Tv: Match4)