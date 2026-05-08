Superliga: UTA Arad–Csíkszereda

2026.05.08. 16:52
FK Csíkszereda UTA Arad Superliga
A román élvonelbeli labdarúgó-bajnokság (Superliga) alsóházi rájátszásának 8. fordulójában az FK Csíkszereda vendégeként lép pályára. Kövesse a mérkőzést élő, szöveget közvetítésünk segítségével!

ROMÁN SUPERLIGA
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 8. FORDULÓ
UTA Arad–Csíkszereda 0–0
Arad, Neuman Ferenc-stadion, 4337 néző. Vezeti: Viorel Flueran 
UTA: Gorcea – Iacob, Poszpelov, Benga, Alomerovic – Odada, Szota Mino – Abdallah, Roman, Taroi – Coman. Vezetőedző: Adrian Mihalcea 
Kispadon: Tordai, Poulolo, O. Popescu, Van Durmen, Hrezdac, Mihai, Cionisz, Tolcea, Ciubancan 
Csíkszereda: Pap – Bloj, Palmes, Csürös, Trif – Veres – Anderson Ceará, Bödő, Dusinszki (Kleinheisler, a szünetben), Szalay – Eppel (Dolny, 70.). Vezetőedző: Ilyés Róbert 
Kispadon: Simon, Hegedűs, Bencze, Bota, Tajti, Brügger, Gustavo Cabral, Végh, Kleinheisler, Loeper, Dolny, Nagy Z. 

PERCRŐL PERCRE

 

