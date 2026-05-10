A Honvéd nyerte az NB II csúcsrangadóját, ezzel életben tartotta aranyérmes reményeit

ÖSSZEFOGLALÓ

Együtt zuhantak le három éve, most együtt emelkednek fel. Mármint előbb az NB I-ből az NB II-be, most pedig az NB II-ből az NB I-be. Úgy találkozott a másodosztály utolsó előtti fordulójában az NB II két patinás csapata, az élvonalban 14-szeres bajnok Budapest Honvéd és a hatszoros aranyérmes Vasas, hogy korábban már eldőlt, a következő egymás elleni tétmeccsük már a legmagasabb osztályban lesz. Ahol a helyük van – még a legtöbb semleges szurkoló szerint is. A Bozsik Arénában a tét így sem volt kicsi vasárnap délután a ragyogó májusi napsütésben: az NB II-es bajnoki cím. Aminek akkor is jelentősége lenne, ha nem két olyan csapat csatázna érte, amelyek hagyományosan is egymás legnagyobb riválisai.

Gyönyörű idő, lényegében telt ház, az új stadionban legalábbis rekordot jelentő 6627 néző, ősi riválisok harca az aranyért – minden adva volt a mámoros futballfiesztához. A hazai drukkerek hatalmas, több szektort is takaró, Honvéd-mezt mintázó molinót húztak fel, amelynek két szélén minden piros-fehérbe borult. Az angyalföldi szurkolók pedig nemcsak megtöltötték a vendégszektort, némi meglepetésre ők is csiholtak harci füstöt, betöltötte szektorukat a piros-kék felhő.

„Egész szezonban nem voltatok ennyien! Titeket is csak a Kispest érdekel?” – tette fel a költői kérdést a kispesti kemény magban kifeszített transzparens.

Derbi (volt) ez a javából!

Ritkán tapasztalni ilyen atmoszférát az NB II-ben, nem véletlenül fogalmazott úgy a meccs előtt a Vasas csapatkapitánya, Urblík József, hogy ez az egész bajnokság legnagyobb meccse lesz. Legalábbis azt már biztosra lehetett venni, hogy szurkolói élmény szempontjából mindenképpen.

A kispesti szurkolók kiálltak Feczkó Tamás mellett (Fotó: Dömötör Csaba)

A napokban a sajtóban felröppent a hír, hogy a feljutás ellenére is menesztheti vezetőedzőjét, Feczkó Tamást a Honvéd a talán visszafogottabb tavaszi szereplés miatt. Nos, a jelek szerint a közönség szimpátiája a szakember mellett van, mert a csapatok bemutatásakor a szakvezető kapta a legnagyobb tapsot és üdvrivalgást a hazai táborból, többet, mint bármelyik játékosa.

A meccs képét alapvetően meghatározta, hogy a Vasasnak már a döntetlen is biztos aranyérmet jelentett volna, mivel a forduló előtt ötpontos előnye volt a Honvéd előtt, és a vendégek nem is titkolták a mérkőzés előtti nyilatkozataikban, hogy a nagy ellenfél „szentélyében” szeretnének ünnepelni. Az első 15-20 perc a kispestieké volt, ők birtokolták többet a labdát, és nekik volt nagyobb helyzetük is, amikor a 10. percben Gyurcsó Ádám ballal ígéretesen tekert kapura, ám a kapu bal oldala felé tartó lövésnél hárította a labdát Molnár Zsombor. A 28. percben viszont már a kapus sem segíthetett a Vasason, mert Nyers Ádám üresen kapott labdát középen, s a Honvéd játékosa higgadtan helyezett a jobb alsó sarokba.

Nem tartott sokáig a kispesti öröm, mert a következő percben tizenegyeshez jutottak a piros-kékek, és az NB II gólkirályi címére is esélyes Urblík József élt a kínálkozó lehetőséggel, a Vasas csapatkapitánya a jobbra vetődő Tomás Tujvel mellett a kapu bal oldalába lőtt. Újra rázendítettek a szurkolótáborok. Illetve mondjuk ki: szidták egymást kegyetlenül. A helyi műsorközlőnek gyakrabban kellett figyelmeztetnie őket a sportszerű szurkolásra, mint ahányszor Antal Péter játékvezetőnek szabálytalanság miatt a sípjába fújnia. Tombolt a szenvedély.

Hangya Szilveszter (fehérben) és társai a második félidőben kiharcolták a győzelmet (Fotó: Dömötör Csaba)

Az egyenlítő gól után már a Vasas játszott jobban, többször is berendezkedett a hazai tizenhatos előtt – érett a bajnokavatás. A második félidő harmadik percében pedig igencsak közel járt a vezető gól megszerzéséhez is, a korábbi kispesti válogatott védő, a 2017-es bajnokcsapat oszlopa, Baráth Botond emelkedett a legmagasabbra egy balról érkező beadásra, és épphogy a jobb kapufa mellé fejelt. Ám a következő percben a másik kapu hálója rezdült meg! Ismét Nyers Ádám volt eredményes, ezúttal közelről talált be Molnár Zsombor kapujába. Ez megint azt jelentette, hogy ezen a napon nem várható még bajnokavatás, annak tükrében főleg, hogy újabb három perc elteltével majdnem megérkezett a harmadik Honvéd-gól, épp Baráth Botondnak kellett hősiesen mentenie a földön fekve.

Ezek a Honvéd percei voltak, közel járt ahhoz a házigazda, hogy az utolsó fordulóra halassza a döntést az aranyról. Érezték ezt a kispesti drukkerek is, ekkor „lőtték el” a saját füstjüket, és a szeánsznak igencsak megadták a módját, a kapu mögötti összes szektort ellepte a hangulatfokozás vérpiros gomolya. A harci tüzet pedig csak fokozta a 69. percben Nyers Ádám lécet remegtető ballábas bombája – de a mesterhármas elmaradt.

Megszerezte helyette viszont a harmadik kispesti gólt a 79. percben Kántor Kevin, aki épp Nyers Ádám helyett állt be fél perccel korábban! A 25 éves játékos gyönyörűen fejelte a labdát a jobbról érkező szöglet után a hosszú, jobb alsó sarokba – első labdaérintéséből. Mindkét csapatnál tudták: ez a gól lezárta a mérkőzést. Nem volt benne a meccsben, hogy a Vasas feláll, mivel a második félidőben a korai Baráth-fejesen kívül egyáltalán nem volt veszélyes az ellenfél kapujára.

Honvéd-öröm, Vasas-bánat (Fotó: Dömötör Csaba)

„Álljatok föl! Álljatok föl!” – biztattak minden hazai nézőt a csapat megünneplésére a kispesti vezérszurkolók, kifejezve azt is, hogy bizony nagy győzelmet arattak. Mivel, ha az aranyéremről adott esetben le is csúsznak, elmondhatják, hogy az idényben kétszer is megverték a nagy városi riválist (ősszel ugyebár 2–1-re az Illovszky Rudolf Stadionban). Gúnyolódtak is dallal az ünneplésre készülő vendégszurkolókon: „Álé-álé, hol a fieszta? Hol a fieszta, hol a fieszta?”; majd felzúgott a Feczkó Tamást éltető kórus.

A bajnokavatás tehát elmaradt, és az utolsó fordulóban kerül sor rá (miként az NB I-ben is), a Vasas előnye az élen két pontra apadt a Honvéd előtt. Az NB II-es aranyérem sorsa május 17-én, vasárnap dől el, amikor a Vasas az Ajkát fogadja, a Honvéd pedig a BVSC vendége lesz. 3–1