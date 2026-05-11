Heti program: jön az NB I utolsó fordulója, PL, férfi kézi vb-selejtező és hoki-vb
MÁJUS 11., HÉTFŐ
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
21.00: Tottenham Hotspur–Leeds United (Tv: Match4)
ANGOL CHAMPIONSHIP
RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
21.00: Millwall–Hull City (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ
20.45: Napoli–Bologna
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
33. FORDULÓ
21.15: Benfica–Braga (Tv: Sport1)
SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
21.00: Rayo Vallecano–Girona (Tv: Spíler2)
SZAÚDI PRO LEAGUE
19.55: Al-Tavun–Al-Ahli (Tv: Spíler1)
FUTSAL
NB I, ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ
18.30: Haladás VSE–SG Kecskemét Futsal
18.30: Magyar Futsal Akadémia–H.O.P.E. Futsal Alpassport
19.00: Pro Human-PTE-PEAC–MVFC Berettyóújfalu
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
10.00: Baku Hankendi, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
AZ 5. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Alba Fehérvár–Endo Plus Service-Honvéd
NBA, RÁJÁTSZÁS
Keleti főcsoport, elődöntő, 4. mérkőzés
Kedd, 2.00: Cleveland Cavaliers–Detroit Pistons (Tv: Sport1)
LÓSPORT
13.45: Kincsem+ Tuti 1070 (Tv: Sport2)
SPORTLÖVÉSZET
25, 50 méteres Európa-bajnokság, Eszék
13.00: férfiak, 25 m standard pisztoly
13.00: nők, 25 m standard pisztoly
TEKVANDÓ
Európa-bajnokság, München
Férfi 68 kg (Józsa Levente), férfi +87 kg (Bailey Kelen), női 46 kg (Salim Kamilah), női 67 kg (Márton Luana)
TENISZ
ATP és WTA 1000-es torna, Róma
11.00: férfiak, egyes, 3. forduló, páros, 1. forduló; nők, egyes, nyolcaddöntő, páros, 1. forduló
MÁJUS 12., KEDD
FUTBALLPROGRAM
MAGYAR VÁLOGATOTT
13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója, Telki (Tv: M4 Sport)
ANGOL CHAMPIONSHIP
RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ
21.00: Southampton–Middlesbrough (Tv: Match4)
FRANCIA LIGUE 1
OSZTÁLYOZÓ, NEGYEDDÖNTŐ
20.30: Red Star–Rodez
SPANYOL LA LIGA
36. FORDULÓ
19.00: Celta Vigo–Levante (Tv: Spíler2)
20.00: Betis–Elche
21.30: Osasuna–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 4. szakasz, Catanzaro–Cosenza, 138 km (Tv: Eurosport1)
18.00: a Tour de Hongrie országúti körverseny csapatbemutatója (Gyulai vár) (Tv: M4 Sport)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
A 7. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS
18.00: Sopron KC–DEAC
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS
19.15: Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/fino-kaposvar/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
TEKVONDÓ
Európa-bajnokság, München, férfi 58 kg (Salim Sharif Gergely), női 62 kg (Márton Viviana)
VÍZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 5. FORDULÓ
20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Waspo Hannover (német) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
MÁJUS 13., SZERDA
FUTBALLPROGRAM
ANGOL PREMIER LEAGUE
A 31. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
21.00: Manchester City–Crystal Palace (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
A 29. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS
19.00: Brest–Strasbourg
21.00: Lens–PSG
SPANYOL LA LIGA
36. FORDULÓ
19.00: Espanyol–Athletic Bilbao
19.00: Villarreal–Sevilla (Tv: Spíler2)
21.30: Alavés–FC Barcelona (Tv: Spíler2)
21.30: Getafe–Mallorca
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS
19.00: Magyarország–Kanada, Neuchatel
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 5. szakasz, Praia a Mare–Potenza, 203 km (Tv: Eurosport1)
13.20: Tour de Hongrie országúti körverseny, 1. szakasz, Gyula–Békéscsaba, 143 km (Tv: M4 Sport)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS
19.00: Endo Plus Service-Honvéd–Alba Fehérvár (Tv: M4 Sport)
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: MVM-OSE Lions–Egis Körmend
18.00: SZTE-Szedeák–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szte-szedeak/)
18.00: Zalakerámia ZTE KK–NKA Universitas Pécs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/zte-kk-kft/)
TEKVONDÓ
Európa-bajnokság, München, férfi 63 kg (Salim Omar Gergely), női 57 kg (Patakfalvy Luca)
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, RÁJÁTSZÁS
ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
17.45: EPS-Honvéd–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport)
AZ 5–8. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS
20.15: Semmelweis OSC–Szegedi VE
MÁJUS 14., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
SPANYOL LA LIGA
36. FORDULÓ
19.00: Valencia–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)
20.00: Girona–Real Sociedad
21.30: Real Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 6. szakasz, Paestum–Napoli, 142 km (Tv: Eurosport1)
13.00: Tour de Hongrie országúti körverseny, 2. szakasz, Szarvas–Paks, 206 km (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
ELSŐ MÉRKŐZÉS
18.00: Szerbia–Magyarország, Nis (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
TEKVONDÓ
Európa-bajnokság, München, férfi 74 kg (Klajkó Dávid), férfi K44 +80 kg (D. Kiss Zoltán), női K44 +65 kg (Bán Diána)
MÁJUS 15., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
33. FORDULÓ
17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
20.00: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ
21.00: Aston Villa–Liverpool FC (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
1. FORDULÓ
A-CSOPORT (ZÜRICH)
16.20: Finnország–Németország
20.20: Egyesült Államok–Svájc
B-CSOPORT (FRIBOURG)
16.20: Kanada–Svédország
20.20: Csehország–Dánia
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 7. szakasz, Formia-Blockhaus, 244 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
13.00: Tour de Hongrie országúti körverseny, 3. szakasz, Kaposvár-Szekszárd, 152 km (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
NŐI NB I
18.00: Győri Audi ETO KC-Dunaújvárosi Kohász KA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/gyori-audi-eto-kc/)
18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Moyra-Budaörs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/motherson-mosonmagyarovari-kc/)
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
AZ 5. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS (HA SZÜKSÉGES)
17.30: Alba Fehérvár–Endo Plus Service-Honvéd
A 7. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS (HA SZÜKSÉGES)
18.00: DEAC–Sopron KC
MÁJUS 16., SZOMBAT
FUTBALLPROGRAM
NB I
33. FORDULÓ
17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.15: Debreceni VSC–Újpest FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL FA-KUPA
DÖNTŐ
16.00: Chelsea–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
HORVÁT 1. HNL
35. FORDULÓ
16.00: Gorica–NK Osijek
NÉMET BUNDESLIGA
34. FORDULÓ
15.30: Borussia Mönchengladbach–Hoffenheim
15.30: Bayer Leverkusen–Hamburg
15.30: Bayern München–1. FC Köln (Tv: Arena4)
15.30: Eintracht Frankfurt–VfB Stuttgart
15.30: Freiburg–RB Leipzig
15.30: Heidenheim–Mainz
15.30: St. Pauli–Wolfsburg
15.30: Union Berlin–Augsburg
15.30: Werder Bremen–Borussia Dortmund
ROMÁN SUPER LIGA
OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 9. FORDULÓ
16.00: Csíkszereda–Botosani – élőben az NSO-n!
SZERB SZUPERLIGA
36. FORDULÓ
20.00: TSC–Radnicski Nis – élőben az NSO-n!
SZLOVÁK NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 10. FORDULÓ
17.00: DAC–Trnava – élőben az NSO-n!
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ATLÉTIKA
Gyémánt Liga-verseny, Saohszing
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
2. JÁTÉKNAP
A-CSOPORT (ZÜRICH)
12.20: Ausztria–Nagy-Britannia
16.20: Finnország–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.20: Svájc–Lettország
B-CSOPORT (FRIBOURG)
12.20: Szlovákia–Norvégia
16.20: Kanada–Olaszország
20.20: Csehország–Szlovénia
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 8. szakasz, Chieti–Fermo, 156 km (Tv: Eurosport1)
12.00: Tour de Hongrie országúti körverseny, 4. szakasz, Mohács–Pécs, 188 km (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
NŐI EURÓPA-LIGA
NÉGYES DÖNTŐ, DIJON
ELŐDÖNTŐ
15.00: Thüringer HC (német)–Viborg HK (dán)
18.00: JDA Bourgogne Dijon HB (francia)–Mol Esztergom (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI NB I
15.15: FTC-Rail Cargo Hungaria–DVSC Schaeffler (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
16.30: Alba Fehérvár KC–Vasas SC
18.00: Kisvárda Master Good SE–Szombathelyi KKA
18.00: Váci NKSE–NEKA
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
19.30: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport)
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS
18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Egis Körmend
18.00: Zalakerámia ZTE KK–MVM-OSE Lions – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/zte-kk-kft/)
18.00: NKA Universitas Pécs–SZTE-Szedeák – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)
VÍZILABDA
NŐI BAJNOKOK LIGÁJA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
18.00: UVSE-Helia D–FTC-Telekom Waterpolo
NŐI EUROKUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
BVSC-Manna ABC–EPlus CN Catalunya (spanyol)
MÁJUS 17., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB II
30. FORDULÓ
17.00: Videoton FC Fehérvár–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!
17.00: HR-Rent Kozármisleny–Karcagi SC – élőben az NSO-n!
17.00: Mezőkövesd Zsóry FC-Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!
17.00: Soroksár SC-Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!
17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!
17.00: Vasas FC-FC Ajka (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: BVSC-Zugló–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!
17.00: Tiszakécskei LC-Szentlőrinc – élőben az NSO-n!
ANGOL PREMIER LEAGUE
37. FORDULÓ
13.30: Manchester United–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)
16.00: Brentford–Crystal Palace
16.00: Everton–Sunderland (Tv: Spíler1)
16.00: Leeds United–Brighton & Hove Albion
16.00: Wolverhampton Wanderers–Fulham
18.30: Newcastle United–West Ham United (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
34. FORDULÓ
21.00: Brest–Angers
21.00: Lille–Auxerre
21.00: Lorient–Le Havre
21.00: Lyon–Lens
21.00: Marseille–Rennes
21.00: Nantes–Toulouse
21.00: Nice–Metz
21.00: Paris FC–Paris SG
21.00: Strasbourg–Monaco
OLASZ SERIE A
37. FORDULÓ
15.00: Roma–Lazio
15.00: Atalanta–Bologna
15.00: Cagliari–Torino
15.00: Como–Parma
15.00: Genoa–Milan
15.00: Internazionale–Hellas Verona
15.00: Juventus–Fiorentina
15.00: Pisa–Napoli
15.00: Sassuolo–Lecce
15.00: Udinese–Cremonese
SPANYOL LA LIGA
37. FORDULÓ
19.00: Athletic Bilbao–Celta Vigo
19.00: Atlético Madrid–Girona
19.00: FC Barcelona–Betis
19.00: Elche–Getafe
19.00: Levante–Mallorca
19.00: Osasuna–Espanyol
19.00: Oviedo–Alavés
19.00: Rayo Vallecano–Villarreal
19.00: Real Sociedad–Valencia
19.00: Sevilla–Real Madrid
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
JÉGKORONG
VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC
2. FORDULÓ
A-CSOPORT (ZÜRICH)
12.20: Egyesült Államok–Nagy-Britannia
16.20: Ausztria–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
20.20: Németország–Lettország
B-CSOPORT (FRIBOURG)
12.20: Szlovákia–Olaszország
16.20: Dánia–Svédország
20.20: Norvégia–Szlovénia
KERÉKPÁR
12.30: Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 9. szakasz, Cervia-Corno alle Scale, 184 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)
13.00: Tour de Hongrie országúti körverseny, 5. szakasz, Balatonalmádi-Veszprém, 147 km (Tv: M4 Sport)
KÉZILABDA
FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ
VISSZAVÁGÓ
17.30: Magyarország–Szerbia, Veszprém (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
NŐI EURÓPA-LIGA
NÉGYES DÖNTŐ, DIJON
15.00: a 3. helyért (Tv: Sport1)
18.00: döntő (Tv: Sport1)
MOTORSPORT
MOTOGP
KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RÖPLABDA
FÉRFI EXTRALIGA
A 9–13. HELYÉRT, UTOLSÓ FORDULÓ
16.00: Swissten Dág KSE–Dunaújvárosi KSE
19.30: Vidux-Szegedi RSE–Szolnoki RK-SC SI
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA
NÉGYES DÖNTŐ, TORINO
17.00: bronzmérkőzés
20.30: döntő