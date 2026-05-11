Heti program: jön az NB I utolsó fordulója, PL, férfi kézi vb-selejtező és hoki-vb

MÁJUS 11., HÉTFŐ

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

36. FORDULÓ

21.00: Tottenham Hotspur–Leeds United (Tv: Match4)

ANGOL CHAMPIONSHIP

RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

21.00: Millwall–Hull City (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

36. FORDULÓ

20.45: Napoli–Bologna

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

33. FORDULÓ

21.15: Benfica–Braga (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

35. FORDULÓ

21.00: Rayo Vallecano–Girona (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

19.55: Al-Tavun–Al-Ahli (Tv: Spíler1)

FUTSAL

NB I, ALSÓHÁZ, 8. FORDULÓ

18.30: Haladás VSE–SG Kecskemét Futsal

18.30: Magyar Futsal Akadémia–H.O.P.E. Futsal Alpassport

19.00: Pro Human-PTE-PEAC–MVFC Berettyóújfalu

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

10.00: Baku Hankendi, 2. szakasz (Tv: Eurosport1)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

AZ 5. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Alba Fehérvár–Endo Plus Service-Honvéd

NBA, RÁJÁTSZÁS

Keleti főcsoport, elődöntő, 4. mérkőzés

Kedd, 2.00: Cleveland Cavaliers–Detroit Pistons (Tv: Sport1)

LÓSPORT

13.45: Kincsem+ Tuti 1070 (Tv: Sport2)

SPORTLÖVÉSZET

25, 50 méteres Európa-bajnokság, Eszék

13.00: férfiak, 25 m standard pisztoly

13.00: nők, 25 m standard pisztoly

TEKVANDÓ

Európa-bajnokság, München

Férfi 68 kg (Józsa Levente), férfi +87 kg (Bailey Kelen), női 46 kg (Salim Kamilah), női 67 kg (Márton Luana)

TENISZ

ATP és WTA 1000-es torna, Róma

11.00: férfiak, egyes, 3. forduló, páros, 1. forduló; nők, egyes, nyolcaddöntő, páros, 1. forduló

MÁJUS 12., KEDD

FUTBALLPROGRAM

MAGYAR VÁLOGATOTT

13.00: a magyar labdarúgó-válogatott kerethirdető sajtótájékoztatója, Telki (Tv: M4 Sport)

ANGOL CHAMPIONSHIP

RÁJÁTSZÁS, ELŐDÖNTŐ

21.00: Southampton–Middlesbrough (Tv: Match4)

FRANCIA LIGUE 1

OSZTÁLYOZÓ, NEGYEDDÖNTŐ

20.30: Red Star–Rodez

SPANYOL LA LIGA

36. FORDULÓ

19.00: Celta Vigo–Levante (Tv: Spíler2)

20.00: Betis–Elche

21.30: Osasuna–Atlético Madrid (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 4. szakasz, Catanzaro–Cosenza, 138 km (Tv: Eurosport1)

18.00: a Tour de Hongrie országúti körverseny csapatbemutatója (Gyulai vár) (Tv: M4 Sport)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

A 7. HELYÉRT, 1. MÉRKŐZÉS

18.00: Sopron KC–DEAC

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

DÖNTŐ, 4. MÉRKŐZÉS

19.15: Fino Kaposvár–MÁV Előre Foxconn (Tv: M4 Sport) – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/fino-kaposvar/) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

TEKVONDÓ

Európa-bajnokság, München, férfi 58 kg (Salim Sharif Gergely), női 62 kg (Márton Viviana)

VÍZILABDA

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐS KÖR, 5. FORDULÓ

20.30: FTC-Telekom Waterpolo–Waspo Hannover (német) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

MÁJUS 13., SZERDA

FUTBALLPROGRAM

ANGOL PREMIER LEAGUE

A 31. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

21.00: Manchester City–Crystal Palace (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

A 29. FORDULÓBÓL ELHALASZTOTT MÉRKŐZÉS

19.00: Brest–Strasbourg

21.00: Lens–PSG

SPANYOL LA LIGA

36. FORDULÓ

19.00: Espanyol–Athletic Bilbao

19.00: Villarreal–Sevilla (Tv: Spíler2)

21.30: Alavés–FC Barcelona (Tv: Spíler2)

21.30: Getafe–Mallorca

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

FÉRFI VB-FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉS

19.00: Magyarország–Kanada, Neuchatel

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 5. szakasz, Praia a Mare–Potenza, 203 km (Tv: Eurosport1)

13.20: Tour de Hongrie országúti körverseny, 1. szakasz, Gyula–Békéscsaba, 143 km (Tv: M4 Sport)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

AZ 5. HELYÉRT, 2. MÉRKŐZÉS

19.00: Endo Plus Service-Honvéd–Alba Fehérvár (Tv: M4 Sport)

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: MVM-OSE Lions–Egis Körmend

18.00: SZTE-Szedeák–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/szte-szedeak/)

18.00: Zalakerámia ZTE KK–NKA Universitas Pécs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/zte-kk-kft/)

TEKVONDÓ

Európa-bajnokság, München, férfi 63 kg (Salim Omar Gergely), női 57 kg (Patakfalvy Luca)

VÍZILABDA

FÉRFI OB I, RÁJÁTSZÁS

ELŐDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS

17.45: EPS-Honvéd–BVSC-Manna ABC (Tv: M4 Sport)

AZ 5–8. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS

20.15: Semmelweis OSC–Szegedi VE

MÁJUS 14., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

SPANYOL LA LIGA

36. FORDULÓ

19.00: Valencia–Rayo Vallecano (Tv: Spíler2)

20.00: Girona–Real Sociedad

21.30: Real Madrid–Oviedo (Tv: Spíler2)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 6. szakasz, Paestum–Napoli, 142 km (Tv: Eurosport1)

13.00: Tour de Hongrie országúti körverseny, 2. szakasz, Szarvas–Paks, 206 km (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

ELSŐ MÉRKŐZÉS

18.00: Szerbia–Magyarország, Nis (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

TEKVONDÓ

Európa-bajnokság, München, férfi 74 kg (Klajkó Dávid), férfi K44 +80 kg (D. Kiss Zoltán), női K44 +65 kg (Bán Diána)

MÁJUS 15., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

33. FORDULÓ

17.45: Nyíregyháza Spartacus FC–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

20.00: Puskás Akadémia FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ

21.00: Aston Villa–Liverpool FC (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC

1. FORDULÓ

A-CSOPORT (ZÜRICH)

16.20: Finnország–Németország

20.20: Egyesült Államok–Svájc

B-CSOPORT (FRIBOURG)

16.20: Kanada–Svédország

20.20: Csehország–Dánia

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 7. szakasz, Formia-Blockhaus, 244 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

13.00: Tour de Hongrie országúti körverseny, 3. szakasz, Kaposvár-Szekszárd, 152 km (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

NŐI NB I

18.00: Győri Audi ETO KC-Dunaújvárosi Kohász KA – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 50 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/gyori-audi-eto-kc/)

18.00: Motherson Mosonmagyaróvári KC–Moyra-Budaörs – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 10 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/motherson-mosonmagyarovari-kc/)

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

AZ 5. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS (HA SZÜKSÉGES)

17.30: Alba Fehérvár–Endo Plus Service-Honvéd

A 7. HELYÉRT, 3. MÉRKŐZÉS (HA SZÜKSÉGES)

18.00: DEAC–Sopron KC

MÁJUS 16., SZOMBAT

FUTBALLPROGRAM

NB I

33. FORDULÓ

17.15: Diósgyőri VTK–Paksi FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.15: Debreceni VSC–Újpest FC – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.15: Ferencvárosi TC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.15: Kisvárda Master Good–ETO FC (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL FA-KUPA

DÖNTŐ

16.00: Chelsea–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

HORVÁT 1. HNL

35. FORDULÓ

16.00: Gorica–NK Osijek

NÉMET BUNDESLIGA

34. FORDULÓ

15.30: Borussia Mönchengladbach–Hoffenheim

15.30: Bayer Leverkusen–Hamburg

15.30: Bayern München–1. FC Köln (Tv: Arena4)

15.30: Eintracht Frankfurt–VfB Stuttgart

15.30: Freiburg–RB Leipzig

15.30: Heidenheim–Mainz

15.30: St. Pauli–Wolfsburg

15.30: Union Berlin–Augsburg

15.30: Werder Bremen–Borussia Dortmund

ROMÁN SUPER LIGA

OSZTÁLYOZÓ CSOPORT, 9. FORDULÓ

16.00: Csíkszereda–Botosani – élőben az NSO-n!

SZERB SZUPERLIGA

36. FORDULÓ

20.00: TSC–Radnicski Nis – élőben az NSO-n!

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 10. FORDULÓ

17.00: DAC–Trnava – élőben az NSO-n!

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ATLÉTIKA

Gyémánt Liga-verseny, Saohszing

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC

2. JÁTÉKNAP

A-CSOPORT (ZÜRICH)

12.20: Ausztria–Nagy-Britannia

16.20: Finnország–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.20: Svájc–Lettország

B-CSOPORT (FRIBOURG)

12.20: Szlovákia–Norvégia

16.20: Kanada–Olaszország

20.20: Csehország–Szlovénia

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 8. szakasz, Chieti–Fermo, 156 km (Tv: Eurosport1)

12.00: Tour de Hongrie országúti körverseny, 4. szakasz, Mohács–Pécs, 188 km (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

NŐI EURÓPA-LIGA

NÉGYES DÖNTŐ, DIJON

ELŐDÖNTŐ

15.00: Thüringer HC (német)–Viborg HK (dán)

18.00: JDA Bourgogne Dijon HB (francia)–Mol Esztergom (Tv: Sport1) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI NB I

15.15: FTC-Rail Cargo Hungaria–DVSC Schaeffler (Tv: M4 Sport+) – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

16.30: Alba Fehérvár KC–Vasas SC

18.00: Kisvárda Master Good SE–Szombathelyi KKA

18.00: Váci NKSE–NEKA

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

DÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

19.30: NHSZ-Szolnoki Olajbányász–Falco-Vulcano Energia KC Szombathely (Tv: M4 Sport)

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS

18.00: Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Egis Körmend

18.00: Zalakerámia ZTE KK–MVM-OSE Lions – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 100 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/zte-kk-kft/)

18.00: NKA Universitas Pécs–SZTE-Szedeák – Sportoló Nemzet Klubkártyával diákok és kísérőik ingyen látogathatják (Felajánlott jegy: 150 db, https://sportolonemzet.hu/tanev-programok/nka-universitas-pecs/)

VÍZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

18.00: UVSE-Helia D–FTC-Telekom Waterpolo

NŐI EUROKUPA

ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

BVSC-Manna ABC–EPlus CN Catalunya (spanyol)

MÁJUS 17., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB II

30. FORDULÓ

17.00: Videoton FC Fehérvár–Budafoki MTE – élőben az NSO-n!

17.00: HR-Rent Kozármisleny–Karcagi SC – élőben az NSO-n!

17.00: Mezőkövesd Zsóry FC-Békéscsaba 1912 Előre – élőben az NSO-n!

17.00: Soroksár SC-Kecskeméti TE – élőben az NSO-n!

17.00: Szeged-Csanád Grosics Akadémia–Aqvital FC Csákvár – élőben az NSO-n!

17.00: Vasas FC-FC Ajka (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: BVSC-Zugló–Budapest Honvéd FC – élőben az NSO-n!

17.00: Tiszakécskei LC-Szentlőrinc – élőben az NSO-n!

ANGOL PREMIER LEAGUE

37. FORDULÓ

13.30: Manchester United–Nottingham Forest (Tv: Spíler1)

16.00: Brentford–Crystal Palace

16.00: Everton–Sunderland (Tv: Spíler1)

16.00: Leeds United–Brighton & Hove Albion

16.00: Wolverhampton Wanderers–Fulham

18.30: Newcastle United–West Ham United (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

34. FORDULÓ

21.00: Brest–Angers

21.00: Lille–Auxerre

21.00: Lorient–Le Havre

21.00: Lyon–Lens

21.00: Marseille–Rennes

21.00: Nantes–Toulouse

21.00: Nice–Metz

21.00: Paris FC–Paris SG

21.00: Strasbourg–Monaco

OLASZ SERIE A

37. FORDULÓ

15.00: Roma–Lazio

15.00: Atalanta–Bologna

15.00: Cagliari–Torino

15.00: Como–Parma

15.00: Genoa–Milan

15.00: Internazionale–Hellas Verona

15.00: Juventus–Fiorentina

15.00: Pisa–Napoli

15.00: Sassuolo–Lecce

15.00: Udinese–Cremonese

SPANYOL LA LIGA

37. FORDULÓ

19.00: Athletic Bilbao–Celta Vigo

19.00: Atlético Madrid–Girona

19.00: FC Barcelona–Betis

19.00: Elche–Getafe

19.00: Levante–Mallorca

19.00: Osasuna–Espanyol

19.00: Oviedo–Alavés

19.00: Rayo Vallecano–Villarreal

19.00: Real Sociedad–Valencia

19.00: Sevilla–Real Madrid

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

JÉGKORONG

VILÁGBAJNOKSÁG, SVÁJC

2. FORDULÓ

A-CSOPORT (ZÜRICH)

12.20: Egyesült Államok–Nagy-Britannia

16.20: Ausztria–MAGYARORSZÁG (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

20.20: Németország–Lettország

B-CSOPORT (FRIBOURG)

12.20: Szlovákia–Olaszország

16.20: Dánia–Svédország

20.20: Norvégia–Szlovénia

KERÉKPÁR

12.30: Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny, 9. szakasz, Cervia-Corno alle Scale, 184 km, hegyi befutó (Tv: Eurosport1)

13.00: Tour de Hongrie országúti körverseny, 5. szakasz, Balatonalmádi-Veszprém, 147 km (Tv: M4 Sport)

KÉZILABDA

FÉRFI VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ

VISSZAVÁGÓ

17.30: Magyarország–Szerbia, Veszprém (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

NŐI EURÓPA-LIGA

NÉGYES DÖNTŐ, DIJON

15.00: a 3. helyért (Tv: Sport1)

18.00: döntő (Tv: Sport1)

MOTORSPORT

MOTOGP

KATALÁN NAGYDÍJ, BARCELONA

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RÖPLABDA

FÉRFI EXTRALIGA

A 9–13. HELYÉRT, UTOLSÓ FORDULÓ

16.00: Swissten Dág KSE–Dunaújvárosi KSE

19.30: Vidux-Szegedi RSE–Szolnoki RK-SC SI

FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA

NÉGYES DÖNTŐ, TORINO

17.00: bronzmérkőzés

20.30: döntő