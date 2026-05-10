A Topolya gólzáporos sikerrel tett fontos lépést a bennmaradás felé

SZUPERLIGA

Alsóházi rájátszás, 7. forduló

Topolya–Javor 6–1 (4–1)

Topolya, TSC Aréna. Vezette: Milanovics

Topolya: N. Szimics – Sz. Mladenovics, Capan, Sapara, Urosevics (Tegeltija, 70.) – B. Jovicsics (Mezei, 60.), Radin (A. Petrovics, a szünetben) – Todoroszki (Miloszavics, 60.), D. Szavics, Boszics – B. Petrovics (Sz. Tomovics, 84.). Vezetőedző: Tomiszlav Szivics

Javor: D. Sztevanovics – Bjekovics, P. Petrovics (Radonjics, a szünetben), Szkoko, Sz. Milosevics – Amadou Sabo (Djokics, 53.) – Micsics (Risztics, a szünetben), B. Doucouré (Sise, 77.), H. Touré, Saliman (Vilotics, 71.) – Bayere Junior. Vezetőedző: Radovan Csurcsics

Gólszerző: Todoroszki (8.), B. Petrovics (14.), D. Szavics (42., 45+1.), Boszics (47.), Satara (82.), ill. H. Touré (26.)

Mivel a 2025–2026-os idényben négy együttes esik ki a szerb Szuperligából, így a Topolyai Sport Clubnak kiemelten fontos volt a Javor legyőzése a 35. fordulóban, ugyanis a három ponttal sokkal kényelmesebb helyzetben várhatja a hátralevő két mérkőzést.

A hazaiak számára a TSC Arénában megrendezett találkozó remekül kezdődött, hiszen Dragoljub Szavics középre adása után Bogdan Petrovics lövés helyett egy okos passzal Andrej Todoroszkit hozta kihagyhatatlan helyzetbe, s a szabadkai Szpartaktól érkező játékos két méterről lőtt a kapuba a 8. percben.

Hat perccel később ismét Szavics és Petrovics volt a főszereplő, az előbbi ezúttal is jobbról adott be, s mivel a védők megfeledkeztek a csatárról, így ő két méterről a kapuba fejelt. Semmi nem utalt arra, hogy a vendégek izgalmassá tehetik a meccset, de a 26. percben Herve Touré a félpályánál elvette Bogdan Jovicsicstől a labdát, felnézett, és mivel látta, hogy Nikola Szimics kint áll, negyven méterről a kapuba emelt.

A gól után kellett egy kis idő, hogy a Topolya rendezze a sorait, de miután ez megtörtént a félidő hajrájában Dragoljub Szavics kétszer is eredményes volt: a két találata közül az első biztosan bekerül a forduló találatai közé, ugyanis egy csel után 18 méterről bombázott a jobb felső sarokba. Szavics góljainak köszönhetően a hazaiak magabiztos, háromgólos előnnyel mehettek a pihenőre.

Alighogy elkezdődött a második játékrész, a Topolya megszerezte ötödik gólját: Todoroszki lövése a felső lécen csattant, de utána a vendégvédők pánikszerű felszabadítása után Radivoj Boszics elé került a labda, aki egy pattanás után a kapu jobb oldalába bombázott. A hajrában Milos Satara is feliratkozott a góllövőlistára, miután a 82. percben Boszics szöglete után fejelte a labdát a kapuba, beállítva a 6–1-es végeredményt.

A Topolya a győzelemnek köszönhetően nagy lépést tett a bennmaradás bebiztosítása felé, de nem dőlhet hátra, mert a kieső helyen levő Javort csak három ponttal előzi meg. A TSC május 16-án 20 órai kezdettel saját közönsége előtt fogadja a nisi Radnicskit. A sorrend: 1. IMT 46, 2. Topolya 44, 3. Radnicski 1923 (Kragujevac) 43, 4. Radnicski (Nis) 43, 5. Javor 41, 6. Mladoszt (Lucsáni) 40, 7. Szpartak 21, 8. Napredak 17 pont. A bajnokságból négy csapat, vagyis az 5-8. helyezett négyes esik ki.