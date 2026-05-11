Három megnyitót is rendeznek a nyári világbajnokságon

A FIFA közlése szerint először a vb-k történetében három nagyszabású megnyitót is terveznek. Június 11-én Mexikóvárosban, a világbajnokság első mérkőzését, a Mexikó–Dél-Afrika találkozót megelőzően kerül sor az elsőre, majd másnap az első kanadai meccsnek otthont adó Torontóban, a Kanada–Bosznia-Hercegovina összecsapást megelőzően folytatódik az ünnepségsorozat, amely ugyanazon a napon Los Angelesben, az Egyesült Államok–Paraguay összecsapás előtti fiesztával zárul.

„A világbajnokság olyan esemény, amelyen az egész világ osztozik, és az első fontos eleme az, hogy hogyan nyitjuk meg – idézte a FIFA közleménye Gianni Infantino elnököt. – Mexikóvárosban kezdődik az ünnepély, majd Kanadában és Los Angelesben folytatódik. Ezeken az ünnepségeken együtt jelenik meg a zene, a kultúra és a futball, olyan módon, hogy megmutassa a három nemzet sajátosságait és egyben azt az egységet, amely ezt a tornát meghatározza.”

A közép-európai idő szerint június 11-én csütörtökön 21 órakor kezdődő Mexikó–Dél-Afrika meccs előtti megnyitó 19.30-kor veszi kezdetét. Pénteken a torontói Kanada–Bosznia-Hercegovina találkozó (21 óra) előtt szintén másfél órával kezdődik a műsor, ahogy a magyar idő szerint szombat hajnal 3 órakor startoló Egyesült Államok–Paraguay összecsapást megelőzően is. Mindhárom megnyitóban közös, hogy nemzetközi hírű előadók lépnek fel: Mexikóban mások mellett Danny Ocean, Torontóban Alanis Morissette és Michael Bublé, míg Los Angelesben Katy Perry.