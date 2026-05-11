Nem jutott ki a vk-döntőre a kerekesszékes teniszválogatott, folytatás Rómában

2026.05.11. 10:39
vk-döntő tenisz kerekesszékes tenisz
A magyar kerekesszékes teniszválogatott a 11. helyen végzett, így nem jutott tovább az olaszországi selejtezőből a világkupadöntőre.

A szardíniai Algheróban 14 európai ország együttese csapott össze az egyetlen továbbjutást érő helyért, s a győztes novemberben ott lehet az Orlandóban sorra kerülő vk-döntőn. Bor Péter szövetségi kapitány arról tájékoztatta az MTI-t, hogy a Farkas Attila, Lelik Ferenc összeállítású csapat a csoportmérkőzések során 3:0-ra kikapott a korábbi világelsővel szereplő svédektől, majd 2:1-re nyert a görögök ellen, aztán 3:0-s vereséget szenvedett a lengyel csapattól. A helyosztókon előbb a svájci válogatott következett, amellyel szemben 2:1-re alulmaradt a magyar válogatott, az utolsó napon viszont 2:0-ra legyőzte a portugálokat, ezzel a 11. helyet szerezte meg.

Fotó: Hungarian Tennis/Facebook

A Los Angeles-i paralimpiára pályázó Farkas ezen a héten a római ATP és WTA-tornával párhuzamosan zajló kerekesszékes versenyen indul, majd a jövő héten két nemzetközi versenyen is részt vesz: mindkettőt Győrben rendezi a Magyar Teniszszövetség, a második viadalon Lelik Ferenc, Németh Roland és a 33-szoros országos bajnok Farkas László is szerepel.

 

