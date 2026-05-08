Dárdai Márton megsérült, kihagyja az idényhajrát

VARGA BALÁZS
2026.05.08. 18:36
Dárdai Márton az utolsó két fordulóban már nem segítheti csapatát (Fotó: Getty Images)
légiósok 2. Bundesliga Hertha Dárdai Márton Hertha BSC
A német másodosztályú labdarúgó-bajnokságban (2. Bundesliga) szereplő Hertha BSC magyar válogatott játékosa, Dárdai Márton combsérülést szenvedett.

Már csak két forduló van hátra a 2. Bundesliga küzdelmeiből, ám az utolsó két mérkőzésen Dárdai Márton már nemigen lép pályára. A bajnokságban 6. helyen álló Hertha vasárnap a Greuther Fürthöt fogadja, s a klub a meccset felvezető előzetesében jelezte, hogy a 20-szoros magyar válogatott balhátvéd nem lesz bevethető, ugyanis combsérülés miatt rövid időre kidőlt, így várhatóan véget ért számára az idény.

Berlini mezben a 24 éves játékos az évadban 29 bajnokin és négy Német Kupa-mérkőzésen lépett pályára, melyen összesen 2625 percet töltött – utóbbi sorozatban kiosztott két gólpasszt.

Elképzelhető, hogy a sérülés miatt egyúttal Dárdai herthás pályafutása is véget ért, mert mint a múlt héten megírtuk, német sajtóhírek szerint lecsapna rá az élvonalbeli Augsburg. A Transfermarkt szerint a védő értéke 2.5 millió euró, s a szerződése 2028 nyaráig érvényes a fővárosiaknál.

Német labdarúgás
2026.05.01. 12:50

Dárdai Mártonra ismét szemet vetett az Augsburg – sajtóhír

A magyar válogatott játékos 2020 óta futballozik a Herthában.

 

 

