Dárdai Márton megsérült, kihagyja az idényhajrát

Már csak két forduló van hátra a 2. Bundesliga küzdelmeiből, ám az utolsó két mérkőzésen Dárdai Márton már nemigen lép pályára. A bajnokságban 6. helyen álló Hertha vasárnap a Greuther Fürthöt fogadja, s a klub a meccset felvezető előzetesében jelezte, hogy a 20-szoros magyar válogatott balhátvéd nem lesz bevethető, ugyanis combsérülés miatt rövid időre kidőlt, így várhatóan véget ért számára az idény.

Berlini mezben a 24 éves játékos az évadban 29 bajnokin és négy Német Kupa-mérkőzésen lépett pályára, melyen összesen 2625 percet töltött – utóbbi sorozatban kiosztott két gólpasszt.

Elképzelhető, hogy a sérülés miatt egyúttal Dárdai herthás pályafutása is véget ért, mert mint a múlt héten megírtuk, német sajtóhírek szerint lecsapna rá az élvonalbeli Augsburg. A Transfermarkt szerint a védő értéke 2.5 millió euró, s a szerződése 2028 nyaráig érvényes a fővárosiaknál.