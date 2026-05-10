Niké Liga: kassai győzelem a Komárom elleni „magyar” rangadón

Amikor szeptemberben Kassán utoljára találkozott a két csapat, a KFC 3–2-re győzött. A Komáromnak akkor három ponttal többje volt, a hazai csapat pedig lecsúszott az utolsó helyre. Jelenleg egészen más a helyzet. A Kassa hetedik, és már hetekkel ezelőtt bebiztosította helyét a legfelső osztályban. A lilák pedig az Eperjes szombati győzelme után visszacsúsztak az utolsó helyre. Úgy kezdődött a két magyar többségi tulajdonú klub összecsapása, hogy a KFC-nek tizenegy ponttal volt kevesebbje, mint a Kassának.

Fociünnepre készült ma a Hernád-parti város. Az ősszel még biztos kiesőnek titulált Kassa Peter Cernák mester érkezése óta feltámadt, remek, 16 meccses veretlenségi sorozatot produkált, és idő előtt simán bennmaradt. Ezen felül a csapat bejutott a Szlovák Kupa döntőjébe, ahol ugyan Zsolnán 3–1-re kikapott a hazai csapattól, de több mint háromezren kísérték el a csapatot, és hazai környezetet biztosítottak kedvenceiknek.

Ezt a felejthetetlen hangulatot szerette volna megköszönni szurkolóinak a kassai klub, ezért a B-lelátóra az ultrákat ingyen engedte be. Ezen felül a focisták ötszáz sörrel jutalmazták meg a B-közepet.

A komáromiak nagyon fogadkoztak a mai meccs előtt: a múlt heti, trencséni győzelmük után bíztak abban, hogy folytatódik a hagyomány, és ahogyan eddig mindig a Niké Ligában, úgy most is győzni tudnak Kassán.

A kassai csapat igyekszik felkarolni a környékbeli kisebb klubokat. Így volt ez ma is, amikor a csapatokat a Királyhelmec U9-es és U10-es gyermekcsapatának játékosai kísérték ki a pályára.

Nagyon erősen kezdett 4188 néző előtt a Kassa. Rögtön az első percben Kovács Mátyás lövését még blokkolták a vendégek, azonban az ezt követő Roman Cerepkai-szöglet után Matej Madlenák közelről nem hibázott.

A kezdeti sokk után fokozatosan magukhoz tértek a vendégek, és a 18. percben óriási helyzetet puskáztak el: Christian Bayemi már túljutott Kevin Dabrowski kapuson is, de a kassaiak védője, Daniel Magda bravúrosan blokkolt.

Ezután két óriási hazai lehetőség következett, de előbb Karlo Miljanic, majd Roman Cerepkai lövését is bravúrral védte Filip Dlubác kapus. A 34. percben csupán pár centiméter hiányzott ahhoz, hogy egyenlítsenek a komáromiak: Dan Ozvolda a tizenhatosról a bal kapufát találta telibe.

A másik oldalon eredményesebb volt a Kassa: Miroslav Sovic egyéni akcióját és lövését még hárította a komáromi kapus, azonban Kovács Mátyás nem hibázott. Ez volt a magyar játékos nyolcadik idénybeli gólja.

A szünetben kettőt cserélt a vendégek mestere, Czibor Norbert, hiszen a komáromiaknak muszáj volt gólokat szerezniük. Enyhe mezőnyfölényben játszottak a lilák, míg a hazaiak a gyors ellenakciókra vártak. Az első nagy lehetőség az 56. percben jött el, amikor Cerepkai egyéni akció után már csak a komáromi kapussal állt szemben, de kihagyta a helyzetet.

A komáromiak igyekezete a 71. percben góllá érett: már-már úgy tűnt, hogy Christian Bayemi addig totojázik, míg odalesz a lehetőség, végül azonban Ganbayar Ganboldhoz passzolt, aki pár méterről nem hibázott.

A középkezdés után közel állt a Kassa ahhoz, hogy ismét kétgólos előnyre tegyen szert, azonban Kovács Mátyás megpattanó lövését bravúrral védte Dlubác kapus.

Nagyon nyomott az utolsó percekben a Komárom. Megvoltak a lehetőségei is az egyenlítésre, de Bayemi, Zoran Ivanics és Dominik Zák próbálkozásai is célt tévesztettek, így maradt a 2–1-es kassai győzelem.

NIKÉ LIGA

Alsóházi rájátszás

FC Kassa–Komárom 2–1 (2–0)

Kassa: Kovács Mátyás végigjátszotta az összecsapást, és gólt szerzett

Komárom: Szűcs Patrik kispados volt