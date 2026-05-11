„Eta miatt különösen boldog vagyok” – történelmi győzelem és felszabadultság az Union Berlinnél

„Nagyon boldog vagyok, hogy végre nyertünk. Eta miatt különösen, egyszerűen megérdemelte. Már a Wolfsburg ellen nagyon jól játszottunk, Lipcsében sem volt minden rossz. A Köln ellen pedig szereztünk egy pontot” – értékelte az ideiglenes vezetőedző első hónapját az Union csapatkapitánya, Christopher Trimmel a Kickernek.

A 34 éves Eta a lefújás után felszabadultan ünnepelte a győzelmet, de a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón szerényen értékelt:

„A fiúk visszaküzdötték magukat a meccsbe – dicsérte játékosait Eta, ahogyan eddig minden találkozó után tette. – És a végén meg is jutalmazták magukat. Tudtuk, hogy a Mainz stabil csapat. De bátrak voltunk, és a tervünket jól valósítottuk meg. Különösen az első félidőben, amikor sokat birtokoltuk a labdát és kontrolláltuk a játékot.”

A három pont ellenére nem valószínű, hogy Eta véglegesen átveszi a férficsapat irányítását, Dirk Zingler klubelnök legalábbis már az első naptól azt kommunikálta, hogy a tréner a női csapat élén dolgozik majd a 2026–2027-es kiírásban.

Eta számára a hazai pályán aratott siker lehet a következő cél: az Union a Bundesliga utolsó fordulójában az Augsburgot fogadja.

NÉMET BUNDESLIGA

33. FORDULÓ

Mainz–Union Berlin 1–3 (S. Becker 48., ill. A. Ilics 38., O. Burke 88., Juranovic 90+1.)