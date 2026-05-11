„Eta miatt különösen boldog vagyok” – történelmi győzelem és felszabadultság az Union Berlinnél
Marie-Louise Eta vezetőedzőt egy hónappal ezelőtt nevezte ki az Union Berlin. A 34 éves tréner korábban már azzal történelmet írt, hogy az elitligákban első nőként pályaedzőként alkalmazták. Áprilisban az idény végéig rá bízták a csapatot.
A berliniek Eta irányításával a Wolfsburgtól és a Leipzigtől vereséget szenvedtek, majd következett egy döntetlen az 1. FC Köln ellen. Vasárnap este a győzelem is összejött a fővárosiaknak, akik a Mainz otthonából távoztak három ponttal – a magyar válogatott Schäfer András a 60. percben 1–1-es állásnál állt be, 1–3 lett a végeredmény.
„Nagyon boldog vagyok, hogy végre nyertünk. Eta miatt különösen, egyszerűen megérdemelte. Már a Wolfsburg ellen nagyon jól játszottunk, Lipcsében sem volt minden rossz. A Köln ellen pedig szereztünk egy pontot” – értékelte az ideiglenes vezetőedző első hónapját az Union csapatkapitánya, Christopher Trimmel a Kickernek.
A 34 éves Eta a lefújás után felszabadultan ünnepelte a győzelmet, de a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón szerényen értékelt:
„A fiúk visszaküzdötték magukat a meccsbe – dicsérte játékosait Eta, ahogyan eddig minden találkozó után tette. – És a végén meg is jutalmazták magukat. Tudtuk, hogy a Mainz stabil csapat. De bátrak voltunk, és a tervünket jól valósítottuk meg. Különösen az első félidőben, amikor sokat birtokoltuk a labdát és kontrolláltuk a játékot.”
A három pont ellenére nem valószínű, hogy Eta véglegesen átveszi a férficsapat irányítását, Dirk Zingler klubelnök legalábbis már az első naptól azt kommunikálta, hogy a tréner a női csapat élén dolgozik majd a 2026–2027-es kiírásban.
Eta számára a hazai pályán aratott siker lehet a következő cél: az Union a Bundesliga utolsó fordulójában az Augsburgot fogadja.
NÉMET BUNDESLIGA
33. FORDULÓ
Mainz–Union Berlin 1–3 (S. Becker 48., ill. A. Ilics 38., O. Burke 88., Juranovic 90+1.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Bayern München
33
27
5
1
117–35
+82
86
|2. Borussia Dortmund
33
21
7
5
68–34
+34
70
|3. RB Leipzig
33
20
5
8
65–43
+22
65
|4. VfB Stuttgart
33
18
7
8
69–47
+22
61
|5. Hoffenheim
33
18
7
8
65–48
+17
61
|6. Bayer Leverkusen
33
17
7
9
67–46
+21
58
|7. Freiburg
33
12
8
13
47–56
–9
44
|8. Eintracht Frankfurt
33
11
10
12
59–63
–4
43
|9. Augsburg
33
12
7
14
45–57
–12
43
|10. Mainz
33
9
10
14
42–53
–11
37
|11. Hamburg
33
9
10
14
39–53
–14
37
|12. Union Berlin
33
9
9
15
40–58
–18
36
|13. Mönchengladbach
33
8
11
14
38–53
–15
35
|14. 1. FC Köln
33
7
11
15
48–58
–10
32
|15. Werder Bremen
33
8
8
17
37–58
–21
32
|16. Wolfsburg
33
6
8
19
42–68
–26
26
|17. Heidenheim
33
6
8
19
41–70
–29
26
|18. St. Pauli
33
6
8
19
28–57
–29
26