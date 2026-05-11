Nemzeti Sportrádió

„Eta miatt különösen boldog vagyok” – történelmi győzelem és felszabadultság az Union Berlinnél

ROCK PÉTER
2026.05.11. 11:10
Csereként ugyan, de Schäfer Andrásban is bízott Marie-Louise Eta (Fotó: Getty Images)
Union Berlin Schäfer András Bundesliga Marie-Louise Eta
A magyar válogatott Schäfer Andrást is foglalkoztató Union Berlin vezetőedzője, Marie-Louise Eta az elmúlt hétvégén történelmet írt: Európa öt legerősebb bajnokságát figyelembe véve ő az első nő, aki férficsapatot győzelemre vezetett.

Marie-Louise Eta vezetőedzőt egy hónappal ezelőtt nevezte ki az Union Berlin. A 34 éves tréner korábban már azzal történelmet írt, hogy az elitligákban első nőként pályaedzőként alkalmazták. Áprilisban az idény végéig rá bízták a csapatot.

A berliniek Eta irányításával a Wolfsburgtól és a Leipzigtől vereséget szenvedtek, majd következett egy döntetlen az 1. FC Köln ellen. Vasárnap este a győzelem is összejött a fővárosiaknak, akik a Mainz otthonából távoztak három ponttal – a magyar válogatott Schäfer András a 60. percben 1–1-es állásnál állt be, 1–3 lett a végeredmény.

„Nagyon boldog vagyok, hogy végre nyertünk. Eta miatt különösen, egyszerűen megérdemelte. Már a Wolfsburg ellen nagyon jól játszottunk, Lipcsében sem volt minden rossz. A Köln ellen pedig szereztünk egy pontot” – értékelte az ideiglenes vezetőedző első hónapját az Union csapatkapitánya, Christopher Trimmel a Kickernek.

A 34 éves Eta a lefújás után felszabadultan ünnepelte a győzelmet, de a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón szerényen értékelt:

„A fiúk visszaküzdötték magukat a meccsbe – dicsérte játékosait Eta, ahogyan eddig minden találkozó után tette. – És a végén meg is jutalmazták magukat. Tudtuk, hogy a Mainz stabil csapat. De bátrak voltunk, és a tervünket jól valósítottuk meg. Különösen az első félidőben, amikor sokat birtokoltuk a labdát és kontrolláltuk a játékot.”

A három pont ellenére nem valószínű, hogy Eta véglegesen átveszi a férficsapat irányítását, Dirk Zingler klubelnök legalábbis már az első naptól azt kommunikálta, hogy a tréner a női csapat élén dolgozik majd a 2026–2027-es kiírásban.

Eta számára a hazai pályán aratott siker lehet a következő cél: az Union a Bundesliga utolsó fordulójában az Augsburgot fogadja.

NÉMET BUNDESLIGA
33. FORDULÓ
Mainz–Union Berlin 1–3 (S. Becker 48., ill. A. Ilics 38., O. Burke 88., Juranovic 90+1.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Bayern München

33

27

5

1

117–35

+82 

86 

  2. Borussia Dortmund

33

21

7

5

68–34

+34 

70 

  3. RB Leipzig

33

20

5

8

65–43

+22 

65 

  4. VfB Stuttgart

33

18

7

8

69–47

+22 

61 

  5. Hoffenheim

33

18

7

8

65–48

+17 

61 

  6. Bayer Leverkusen

33

17

7

9

67–46

+21 

58 

  7. Freiburg

33

12

8

13

47–56

–9 

44 

  8. Eintracht Frankfurt

33

11

10

12

59–63

–4 

43 

  9. Augsburg

33

12

7

14

45–57

–12 

43 

10. Mainz

33

9

10

14

42–53

–11 

37 

11. Hamburg

33

9

10

14

39–53

–14 

37 

12. Union Berlin

33

9

9

15

40–58

–18 

36 

13. Mönchengladbach

33

8

11

14

38–53

–15 

35 

14. 1. FC Köln

33

7

11

15

48–58

–10 

32 

15. Werder Bremen

33

8

8

17

37–58

–21 

32 

16. Wolfsburg

33

6

8

19

42–68

–26 

26 

17. Heidenheim

33

6

8

19

41–70

–29 

26 

18. St. Pauli

33

6

8

19

28–57

–29 

26 

 

 

