Rakonczay Gábor 1217 kilométerrel nyerte a Sri Chinmoy ultramaratont

Magyar sikerrel zárult a szófiai Sri Chinmoy 10 és 6 napos ultrafutóverseny: a legfrissebb hivatalos eredmények szerint Rakonczay Gábor megnyerte a 10 napos férfi mezőnyt 1217 kilométerrel. A hivatalos versenyoldal külön bejegyzésben emelte ki, hogy Rakonczay 8 nap 45 perc 12 másodperc alatt teljesítette az 1000 kilométert. A bolgár főváros 785 méteres hitelesített aszfaltkörén rendezett verseny Bulgária első hitelesített többnapos futóversenye, amely a Sri Chinmoy Marathon Team több évtizedes, New Yorkból induló ultrafutó hagyományához kapcsolódik.

A második helyen a skót Luke Ivory (1178 kilométer), a harmadikon a lengyel Marcin Józefaciuk (1154 kilométer) végzett. A versenyt rekord számú, 6 magyar futó fejezte be. A magyarok közül 1000 kilométer fölé (1001) jutott Fodor Szilárd is, aki hatodik lett a 38 fős mezőnyben.

A női mezőnyt Annabel Hepworth nyerte meg 1043 kilométerrel, Huang Lan Yang és Ilvaka Nemcova előtt. Mindhárman 1000 km feletti eredménnyel zártak. A hatnapos versenyben Matteo Tenchio 762 kilométerrel győzött, a női mezőnyben pedig a magyar származású Kis Lilien nyert 603 kilométerrel.

A verseny névadója, Sri Chinmoy spirituális tanító, író, művész, zenész és sportoló volt, aki 1931-ben született, és 2007-ben hunyt el. Tanításaiban a meditáció, a belső béke, a szolgálat és az emberi képességek kibontakoztatása állt a középpontban. Sri Chinmoy 1977-ben alapította a Sri Chinmoy Marathon Teamet, amely a sportot nem pusztán teljesítményként, hanem az emberi fejlődés és az öntúlszárnyalás eszközeként értelmezte. A szervezet első nyilvános versenye egy 10 mérföldes futás volt 1977. október 2-án Greenwichben, Connecticut államban; első ultraversenyüket 1978-ban rendezték, 47 mérföldes távon. A többnapos versenyek hagyománya New Yorkban erősödött meg. A Sri Chinmoy Marathon Team 1985-ben már 1000 mérföldes futóversenyt rendezett, majd az 5 és 7 napos előzményekből 1996-ra megszületett a 10 napos verseny. A legismertebb események közé tartozik a New York-i Sri Chinmoy Ten-, Six- and Three-Day Races, amelyet a szervezők a világ legrégebb óta folyamatosan megrendezett 6 és 10 napos futóversenyeként tartanak számon. Szófia az elmúlt években ehhez a hagyományhoz kapcsolódott, és mára fontos európai állomássá vált.

A magyar színekben versenyző futók eredményei a szófiai Sri Chinmoy ultrafutó versenyen:

Rakonczay Gábor: 1217 m

Fodor Szilárd :1001 km

Török Benjamin: 907 km

Tajti Tamás 653 km

Rácsai Patrícia: 428 km – 6 napos verseny