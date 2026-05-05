Niké Liga: kassai vereség Szakolcán

Az 1650 néző előtt lejátszott mérkőzésen a vendégek előtt adódott az első lehetőség, de Karlo Miljanic nem tudott betalálni, amikor egyedül vezethette rá a labdát Martin Junas kapusra – a horvát támadó a későbbiekben még két nagy helyzetet puskázott el. Ezt követően a hazaiak vették át a kezdeményezést, és a 29. percben megszerezték a vezetést, amikor Mário Suver látványos ollózással talált be a tizenhatoson belülről.

A második félidő eleje ismét a kassaiaké volt, de Miroslav Sovic és Osman Kakay próbálkozásai nem végződtek góllal. Ezzel szemben a Szakolca ismét eredményes volt: Kakay elveszítette a labdát a saját büntetőterülete előtt, hibáját pedig Eric Daniel kihasználta. A vendégeket Roman Cerepkai hozta vissza a mérkőzésbe, a védelem mögé futva 2–1-re szépített. A második félidő hosszabbításában aztán a hazaiak bebiztosították a győzelmet: a csereként beálló Lukás Simko közelről juttatta a labdát Kevin Dabrowski kapus gólvonala mögé.

„Nehéz volt a pénteki csalódás után a bajnoki meccsre koncentrálni, és több alapember nem is tudott pályára lépni sérülés miatt. Sajnos ma nem sikerült pontot szerezni. A vezetést a hazaiak szerezték meg, s ugyan fölényben játszottunk, de nem tudtuk gólokra váltani” – mondta a lefújás után Peter Cernák, a Kassa edzője.

A szakolcaiak győzelmükkel felléptek a tabella kilencedik helyére, a kassaiak a Szlovák Kupa döntőjében elszenvedett vereség után a bajnokságban is botlottak, de továbbra is a hetedik helyen állnak.

Niké Liga, alsóházi rájátszás

MFK Skalica–FC Kosice 3–1

Kassa: Kovács Mátyás az első félidőt játszotta végig.