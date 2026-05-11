Kézilabda: véglegesek a Tatabánya Európa-kupa döntőjének időpontjai
Az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) hétfőn nyilvánosságra hozta az Európa-kupa idei döntőjének időpontjait.
A fináléban a Mol Tatabánya az északmacedón GRK Ohriddal mérkőzik.
A kétmeccses döntő első mérkőzését május 24-én rendezik a tatabányai multifunkcionális csarnokban, 17 órás kezdettel. A visszavágóra május 31-én 20 órától kerül sor az északmacedón együttes otthonában.
Legfrissebb hírek
Kiderült, hol folytatja pályafutását Bodó Richárd
Kézilabda
2026.05.04. 20:18
Ezek is érdekelhetik