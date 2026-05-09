Willi Orbán gólt fejelt, a Lipcse már biztosan bronzérmes

2026.05.09. 17:31
A második lipcsei gólt szerző Willi Orbán (jobbra) ünnepel David Raummal (Fotó: Getty Images)
Bundesliga Bayer Leverkusen Stuttgart
Az RB Leipzig 2–1-re legyőzte a St. Paulit a német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 33. fordulójában, így megszerezte a harmadik helyet, a szászországiak második gólját Willi Orbán fejelte. Bajnokok Ligáját érhet a Stuttgartnak a Leverkusen elleni győzelem.

Pénteken a Dortmund sikerével eldőlt, hogy a Borussia megszerzi a második helyet, és az RB Leipzignek legjobb esetben csak a harmadik jut. A Willi Orbánt a kezdőbe, Gulácsi Pétert a kispadra nevező lipcseiek a St. Pauli ellen az első félidő végén jutottak előnyhöz, a csapattól az idény végén búcsúzó Xaver Schlager volt eredményes. Az 55. percben Orbán növelte a szászországiak előnyét, David Raum szögletét követően a rövid felé mozogva, tíz méterről fejelt a jobb sarokba. A magyar válogatott játékosnak ez volt a második gólja a mostani Bundesliga-idényben, januárban a Freiburg kapuját vette be. Abdoulie Ceesay a hajrában csak szépíteni tudott, a St. Pauli így már a matematikai esélyt is elveszítette, hogy osztályozó nélkül benn maradjon az első osztályban.

Győzelmükkel a lipcseiek már biztos harmadikok és BL-szereplők, hiszen egy fordulóval a vége előtt megmaradt a négypontos előnyük az üldözőkkel szemben. 2–1

„Bajnokok Ligája-rangadót” vívtak Stuttgartban, a forduló előtt a VfB és a Bayer Leverkusen azonos pontszámmal állt a negyedik és az ötödik helyen. A vendégek nagyszerűen kezdtek, 34 másodperc elteltével Christian Kofane jól tette tovább a labdát Aleix Garcíának, aki a jobb sarokba lőtt.

Négy perccel később máris egyenlített a Stuttgart, Ermedin Demirovic a Nikolas Nartey-tól visszakapott labdát vágta a kapuba. A félidő végén Edmond Tapsoba rúgott oda a tizenhatoson belül Demirovicnak, a játékvezető videózás után ítélte meg a büntetőt, amelyet Maximilian Mittelstädt panenkázott a kapuba.

A második félidőben is az első percben a hálóba került a labda Demirovic lövése után, de a gólt Deniz Undav leshelyzete miatt nem adta meg Robert Schröder. Undav az 58. percben már megszerezte a harmadikat, Jamie Leweling remek beadásából lőtt öt méterről Mark Flekken kapujába. Győzelmével a Stuttgart feljött a negyedik helyre. 3–1

Míg a Leverkusen lépéshátrányba került, a Hoffenheim tartja a lépést a Stuttgarttal. Igaz, a Werder Bremen védője, Szugavara Jukinari nagy szívességet tett a hazaiaknak, ugyanis már a második percben csúnyán odalépett Bazoumana Tourénak – a játékvezető elsőre ugyan sárgát sem adott, végül videózás után kiállította a japánt. A szinte teljes meccset emberelőnyben játszó Hoffenheim kihasználta a létszámfölényt, és Touré révén a 26. percben megszerezte a győztes gólt. 1–0

Hatmeccsesre nőtt az Augsburg veretlenségi sorozata, a bajorok hazai pályán verték meg a Mönchengladbachot, és tovább reménykedhetnek a nemzetközi kupaszereplésben. 3–1

NÉMET BUNDESLIGA
33. FORDULÓ
VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen 3–1 (Demirovic 5., Mittelstädt 45+7. – 11-esből, Undav 58., ill. A. García 1.)
Hoffenheim–Werder Bremen 1–0 (B. Touré 26.)
Kiállítva: Szugavara (5., Werder Bremen)
Augsburg–Mönchengladbach 3–1 (Gregoritsch 24., Fellhauer 42., 69., ill. Reyna 90+2.)
RB Leipzig–St. Pauli 2–1 (Schlager 45., Orbán 55., ill. A. Ceesay 87.)
18.30: Wolfsburg–Bayern München (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.30: Hamburger SV–Freiburg (Tv: Arena4)
17.30: 1. FC Köln–Heidenheim (Tv: Arena4)
19.30: Mainz–Union Berlin
Péntek
Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt 3–2 (Guirassy 42., N. Schlotterbeck 45+1., S. Inácio 73., ill. Uzun 2., Burkardt 87.)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München322651116–35+81 83 
2. Borussia Dortmund33217568–34+34 70 
3. RB Leipzig33205865–43+22 65 
4. Stuttgart33187869–47+22 61 
5. Hoffenheim33187865–48+17 61 
6. Bayer Leverkusen33177967–46+21 58 
7. Freiburg321281245–53–8 44 
8. Eintracht Frankfurt3311101259–63–4 43 
9. Augsburg331271445–57–12 43 
10. Mainz329101341–50–9 37 
11. Mönchengladbach338111438–53–15 35 
12. Hamburg328101436–51–15 34 
13. Union Berlin32891537–57–20 33 
14. 1. FC Köln327111447–55–8 32 
15. Werder Bremen33881737–58–21 32 
16. Wolfsburg32681842–67–25 26 
17. St. Pauli33681928–57–29 26 
18. Heidenheim32581938–69–31 23 

 

 

