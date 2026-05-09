Willi Orbán gólt fejelt, a Lipcse már biztosan bronzérmes
Pénteken a Dortmund sikerével eldőlt, hogy a Borussia megszerzi a második helyet, és az RB Leipzignek legjobb esetben csak a harmadik jut. A Willi Orbánt a kezdőbe, Gulácsi Pétert a kispadra nevező lipcseiek a St. Pauli ellen az első félidő végén jutottak előnyhöz, a csapattól az idény végén búcsúzó Xaver Schlager volt eredményes. Az 55. percben Orbán növelte a szászországiak előnyét, David Raum szögletét követően a rövid felé mozogva, tíz méterről fejelt a jobb sarokba. A magyar válogatott játékosnak ez volt a második gólja a mostani Bundesliga-idényben, januárban a Freiburg kapuját vette be. Abdoulie Ceesay a hajrában csak szépíteni tudott, a St. Pauli így már a matematikai esélyt is elveszítette, hogy osztályozó nélkül benn maradjon az első osztályban.
Győzelmükkel a lipcseiek már biztos harmadikok és BL-szereplők, hiszen egy fordulóval a vége előtt megmaradt a négypontos előnyük az üldözőkkel szemben. 2–1
„Bajnokok Ligája-rangadót” vívtak Stuttgartban, a forduló előtt a VfB és a Bayer Leverkusen azonos pontszámmal állt a negyedik és az ötödik helyen. A vendégek nagyszerűen kezdtek, 34 másodperc elteltével Christian Kofane jól tette tovább a labdát Aleix Garcíának, aki a jobb sarokba lőtt.
Négy perccel később máris egyenlített a Stuttgart, Ermedin Demirovic a Nikolas Nartey-tól visszakapott labdát vágta a kapuba. A félidő végén Edmond Tapsoba rúgott oda a tizenhatoson belül Demirovicnak, a játékvezető videózás után ítélte meg a büntetőt, amelyet Maximilian Mittelstädt panenkázott a kapuba.
A második félidőben is az első percben a hálóba került a labda Demirovic lövése után, de a gólt Deniz Undav leshelyzete miatt nem adta meg Robert Schröder. Undav az 58. percben már megszerezte a harmadikat, Jamie Leweling remek beadásából lőtt öt méterről Mark Flekken kapujába. Győzelmével a Stuttgart feljött a negyedik helyre. 3–1
Míg a Leverkusen lépéshátrányba került, a Hoffenheim tartja a lépést a Stuttgarttal. Igaz, a Werder Bremen védője, Szugavara Jukinari nagy szívességet tett a hazaiaknak, ugyanis már a második percben csúnyán odalépett Bazoumana Tourénak – a játékvezető elsőre ugyan sárgát sem adott, végül videózás után kiállította a japánt. A szinte teljes meccset emberelőnyben játszó Hoffenheim kihasználta a létszámfölényt, és Touré révén a 26. percben megszerezte a győztes gólt. 1–0
Hatmeccsesre nőtt az Augsburg veretlenségi sorozata, a bajorok hazai pályán verték meg a Mönchengladbachot, és tovább reménykedhetnek a nemzetközi kupaszereplésben. 3–1
NÉMET BUNDESLIGA
33. FORDULÓ
VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen 3–1 (Demirovic 5., Mittelstädt 45+7. – 11-esből, Undav 58., ill. A. García 1.)
Hoffenheim–Werder Bremen 1–0 (B. Touré 26.)
Kiállítva: Szugavara (5., Werder Bremen)
Augsburg–Mönchengladbach 3–1 (Gregoritsch 24., Fellhauer 42., 69., ill. Reyna 90+2.)
RB Leipzig–St. Pauli 2–1 (Schlager 45., Orbán 55., ill. A. Ceesay 87.)
18.30: Wolfsburg–Bayern München (Tv: Arena4)
A TOVÁBBI PROGRAM
Vasárnap
15.30: Hamburger SV–Freiburg (Tv: Arena4)
17.30: 1. FC Köln–Heidenheim (Tv: Arena4)
19.30: Mainz–Union Berlin
Péntek
Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt 3–2 (Guirassy 42., N. Schlotterbeck 45+1., S. Inácio 73., ill. Uzun 2., Burkardt 87.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Bayern München
|32
|26
|5
|1
|116–35
|+81
|83
|2. Borussia Dortmund
|33
|21
|7
|5
|68–34
|+34
|70
|3. RB Leipzig
|33
|20
|5
|8
|65–43
|+22
|65
|4. Stuttgart
|33
|18
|7
|8
|69–47
|+22
|61
|5. Hoffenheim
|33
|18
|7
|8
|65–48
|+17
|61
|6. Bayer Leverkusen
|33
|17
|7
|9
|67–46
|+21
|58
|7. Freiburg
|32
|12
|8
|12
|45–53
|–8
|44
|8. Eintracht Frankfurt
|33
|11
|10
|12
|59–63
|–4
|43
|9. Augsburg
|33
|12
|7
|14
|45–57
|–12
|43
|10. Mainz
|32
|9
|10
|13
|41–50
|–9
|37
|11. Mönchengladbach
|33
|8
|11
|14
|38–53
|–15
|35
|12. Hamburg
|32
|8
|10
|14
|36–51
|–15
|34
|13. Union Berlin
|32
|8
|9
|15
|37–57
|–20
|33
|14. 1. FC Köln
|32
|7
|11
|14
|47–55
|–8
|32
|15. Werder Bremen
|33
|8
|8
|17
|37–58
|–21
|32
|16. Wolfsburg
|32
|6
|8
|18
|42–67
|–25
|26
|17. St. Pauli
|33
|6
|8
|19
|28–57
|–29
|26
|18. Heidenheim
|32
|5
|8
|19
|38–69
|–31
|23