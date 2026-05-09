Willi Orbán gólt fejelt, a Lipcse már biztosan bronzérmes

Pénteken a Dortmund sikerével eldőlt, hogy a Borussia megszerzi a második helyet, és az RB Leipzignek legjobb esetben csak a harmadik jut. A Willi Orbánt a kezdőbe, Gulácsi Pétert a kispadra nevező lipcseiek a St. Pauli ellen az első félidő végén jutottak előnyhöz, a csapattól az idény végén búcsúzó Xaver Schlager volt eredményes. Az 55. percben Orbán növelte a szászországiak előnyét, David Raum szögletét követően a rövid felé mozogva, tíz méterről fejelt a jobb sarokba. A magyar válogatott játékosnak ez volt a második gólja a mostani Bundesliga-idényben, januárban a Freiburg kapuját vette be. Abdoulie Ceesay a hajrában csak szépíteni tudott, a St. Pauli így már a matematikai esélyt is elveszítette, hogy osztályozó nélkül benn maradjon az első osztályban.

Győzelmükkel a lipcseiek már biztos harmadikok és BL-szereplők, hiszen egy fordulóval a vége előtt megmaradt a négypontos előnyük az üldözőkkel szemben. 2–1

„Bajnokok Ligája-rangadót” vívtak Stuttgartban, a forduló előtt a VfB és a Bayer Leverkusen azonos pontszámmal állt a negyedik és az ötödik helyen. A vendégek nagyszerűen kezdtek, 34 másodperc elteltével Christian Kofane jól tette tovább a labdát Aleix Garcíának, aki a jobb sarokba lőtt.

Négy perccel később máris egyenlített a Stuttgart, Ermedin Demirovic a Nikolas Nartey-tól visszakapott labdát vágta a kapuba. A félidő végén Edmond Tapsoba rúgott oda a tizenhatoson belül Demirovicnak, a játékvezető videózás után ítélte meg a büntetőt, amelyet Maximilian Mittelstädt panenkázott a kapuba.

A második félidőben is az első percben a hálóba került a labda Demirovic lövése után, de a gólt Deniz Undav leshelyzete miatt nem adta meg Robert Schröder. Undav az 58. percben már megszerezte a harmadikat, Jamie Leweling remek beadásából lőtt öt méterről Mark Flekken kapujába. Győzelmével a Stuttgart feljött a negyedik helyre. 3–1

Míg a Leverkusen lépéshátrányba került, a Hoffenheim tartja a lépést a Stuttgarttal. Igaz, a Werder Bremen védője, Szugavara Jukinari nagy szívességet tett a hazaiaknak, ugyanis már a második percben csúnyán odalépett Bazoumana Tourénak – a játékvezető elsőre ugyan sárgát sem adott, végül videózás után kiállította a japánt. A szinte teljes meccset emberelőnyben játszó Hoffenheim kihasználta a létszámfölényt, és Touré révén a 26. percben megszerezte a győztes gólt. 1–0

Hatmeccsesre nőtt az Augsburg veretlenségi sorozata, a bajorok hazai pályán verték meg a Mönchengladbachot, és tovább reménykedhetnek a nemzetközi kupaszereplésben. 3–1

NÉMET BUNDESLIGA

33. FORDULÓ

VfB Stuttgart–Bayer Leverkusen 3–1 (Demirovic 5., Mittelstädt 45+7. – 11-esből, Undav 58., ill. A. García 1.)

Hoffenheim–Werder Bremen 1–0 (B. Touré 26.)

Kiállítva: Szugavara (5., Werder Bremen)

Augsburg–Mönchengladbach 3–1 (Gregoritsch 24., Fellhauer 42., 69., ill. Reyna 90+2.)

RB Leipzig–St. Pauli 2–1 (Schlager 45., Orbán 55., ill. A. Ceesay 87.)

18.30: Wolfsburg–Bayern München (Tv: Arena4)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.30: Hamburger SV–Freiburg (Tv: Arena4)

17.30: 1. FC Köln–Heidenheim (Tv: Arena4)

19.30: Mainz–Union Berlin

Péntek

Borussia Dortmund–Eintracht Frankfurt 3–2 (Guirassy 42., N. Schlotterbeck 45+1., S. Inácio 73., ill. Uzun 2., Burkardt 87.)