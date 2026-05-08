A Frosinone követte a Veneziát a Serie A-ba, Nagy Ádámék kiestek
A Venezia feljutása már az utolsó forduló előtt biztos volt, a másik egyenes ági feljutó hely és a három kieső kiléte viszont csak péntek este dőlt el.
A második helyért a Frosinone és a Monza csatázott, előbbi csapat hárompontos előnyben volt, így egy pont is elég volt neki a dicsőséghez. Nos, a Frosinone nem tétlenkedett, Giacomo Calo az 5. percben tizenegyesből volt eredményes, majd Alessio Castellini öngóljával a 12. percben már kétgólos volt az előny a Mantova ellen. A csapat végül ötig meg sem állt, és két év után visszajutott a Serie A-ba. Az első helyet nem tudta viszont megszerezni, mivel a Venezia legyőzte a Palermót.
A Pescara, a Spezia és a Reggiana is nagyon nehéz helyzetből várhatta az utolsó fordulót, hiszen mind a hárman három ponttal voltak lemaradva a Baritól, amelynek egy pont is elég volt a catanzarói bajnokiján. Nos, a korábban a Serie A-ban 30 idényt eltöltő Bari idegenben legyőzte a már tét nélkül pályára lépő, biztos ötödik Catanzarót, és bebiztosította helyét a második vonalban.
Két kieső éppen egymással csapott össze, a Pescara Davide Faraoni 10. percben szerzett góljával szerzett vezetést a Spezia ellen, amely Gabriele Artistico révén a 73. percben egyenlített. Nagy Ádám csereként lépett pályára a 66. percben, a 81. percben pedig sárga lapot kapott. Csapata ugyan kiesett, de végül a Pescarát az egymás elleni eredményeknek köszönhetően megelőzte.
A Catanzaro, a Modena, a Juve Stabia és az Avellino a feljutásért vívott osztályozó negyeddöntőjében folytathatja, a két továbbjutó a Monzával és a Palermóval találkozik. A Bari mellett a Südtirol játszik osztályozót a bennmaradásért.
SERIE B, 38. FORDULÓ
Avellino–Modena 1–0
Catanzaro–Bari 2–3
Cesena–Padova 3–4
Entella–Carrarese 2–1
Frosinone–Mantova 5–0
Monza–Empoli 2–2
Pescara–Spezia 1–1
Reggiana–Sampdoria 1–0
Südtirol–Juve Stabia 1–1
Venezia–Palermo 2–0