MotoGP: Marc Márquez túl van a műtéten

Mint ismert, a 33 éves spanyol klasszis a Francia Nagydíj szombati sprintversenyének hajrájában hatalmasat bukott, aminek következtében eltört egy csont a lábfejében.

A Ducati versenyzőjét ezt követően Madridba szállították, ahol kés alá feküdt. Sajtóhírek szerint itt egy korábbi vállsérüléséből adódó problémát is orvosoltak.

Az biztos, hogy a hétszeres MotoGP-bajnok Márquez kihagyja a sorozat következő versenyhétvégéjét Barcelonában, és kérdéses az Olasz Nagydíjon való szereplése is. A MotoGP küzdelmei azt követően, június első hétvégéjén a magyarországi viadallal folytatódnak Balatonfőkajáron.