MotoGP: Marc Márquez túl van a műtéten

Túl van a műtéten Marc Márquez, a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájának címvédője.
Mint ismert, a 33 éves spanyol klasszis a Francia Nagydíj szombati sprintversenyének hajrájában hatalmasat bukott, aminek következtében eltört egy csont a lábfejében.
A Ducati versenyzőjét ezt követően Madridba szállították, ahol kés alá feküdt. Sajtóhírek szerint itt egy korábbi vállsérüléséből adódó problémát is orvosoltak.
Az biztos, hogy a hétszeres MotoGP-bajnok Márquez kihagyja a sorozat következő versenyhétvégéjét Barcelonában, és kérdéses az Olasz Nagydíjon való szereplése is. A MotoGP küzdelmei azt követően, június első hétvégéjén a magyarországi viadallal folytatódnak Balatonfőkajáron.
Legfrissebb hírek
MotoGP: Alex Márquez nyerte a Spanyol Nagydíjat
Egyéb autó-motor
2026.04.26. 16:25
Helmut Marko: Jelenleg nem segítheti a Red Bullt a Max-faktor
F1
2026.04.12. 11:15
MotoGP: Bezzecchi Austinban is nyert
Egyéb autó-motor
2026.03.29. 23:32
Ezek is érdekelhetik