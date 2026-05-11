MotoGP: Marc Márquez túl van a műtéten

2026.05.11. 13:07
Marc Márquez (Fotó: Getty Images)
Marc Márquez MotoGP műtét
Túl van a műtéten Marc Márquez, a gyorsaságimotoros-világbajnokság királykategóriájának címvédője.

Mint ismert, a 33 éves spanyol klasszis a Francia Nagydíj szombati sprintversenyének hajrájában hatalmasat bukott, aminek következtében eltört egy csont a lábfejében.

A Ducati versenyzőjét ezt követően Madridba szállították, ahol kés alá feküdt. Sajtóhírek szerint itt egy korábbi vállsérüléséből adódó problémát is orvosoltak.

Az biztos, hogy a hétszeres MotoGP-bajnok Márquez kihagyja a sorozat következő versenyhétvégéjét Barcelonában, és kérdéses az Olasz Nagydíjon való szereplése is. A MotoGP küzdelmei azt követően, június első hétvégéjén a magyarországi viadallal folytatódnak Balatonfőkajáron.

 

