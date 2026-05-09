Hiába szerzett vezetést korán a Liverpool, az Anfielden megszakadt a Chelsea vereségsorozata

2026.05.09. 15:27
Gravenberch korán vezetéshez juttatta a Poolt, de ez a gól csak a döntetlenhez volt elég (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 36. fordulójában a Liverpool hazai pályán 1–1-et játszott az előző hat bajnokiján egyaránt vereséget szenvedő Chelsea-vel.

ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
Liverpool FC–Chelsea 1–1 (1–1)
Liverpool, Anfield, 60 429 néző. Vezette: Pawson
Liverpool: Mamardasvili – C. Jones, Van Dijk, I. Konaté (J. Gomez, 77.), Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – J. Frimpong, Szoboszlai, Ngumoha (Isak, 67.) – Gakpo (Chiesa, 77.). Menedzser: Arne Slot
Chelsea: Jörgensen – Colwill, W. Fofana, Hato – Gusto, A. Santos (R. James, 63.), Caicedo, Cucurella – Palmer, E. Fernández – Joao Pedro. Megbízott menedzser: Calum McFarlane
Gólszerző: Gravenberch (6.), ill. E. Fernández (35.)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. Arsenal

35

23

7

5

67–26

+41 

76 

  2. Manchester City

34

21

8

5

69–32

+37 

71 

  3. Manchester United

35

18

10

7

63–48

+15 

64 

  4. Liverpool

36

17

8

11

60–48

+12 

59 

  5. Aston Villa

35

17

7

11

48–44

+4 

58 

  6. Bournemouth

35

12

16

7

55–52

+3 

52 

  7. Brentford

35

14

9

12

52–46

+6 

51 

  8. Brighton & Hove Albion

35

13

11

11

49–42

+7 

50 

  9. Chelsea

36

13

10

13

55–49

+6 

49 

10. Everton

35

13

9

13

44–44

48 

11. Fulham

35

14

6

15

44–49

–5 

48 

12. Sunderland

35

12

11

12

37–46

–9 

47 

13. Newcastle

35

13

6

16

49–51

–2 

45 

14. Leeds United

35

10

13

12

47–52

–5 

43 

15. Crystal Palace

34

11

10

13

36–42

–6 

43 

16. Nottingham Forest

35

11

9

15

44–46

–2 

42 

17. Tottenham

35

9

10

16

45–54

–9 

37 

18. West Ham

35

9

9

17

42–61

–19 

36 

19. Burnley

35

4

8

23

35–71

–36 

20 

20. Wolverhampton

35

3

9

23

25–63

–38 

18 

 

 

