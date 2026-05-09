Hiába szerzett vezetést korán a Liverpool, az Anfielden megszakadt a Chelsea vereségsorozata

ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
Liverpool FC–Chelsea 1–1 (1–1)
Liverpool, Anfield, 60 429 néző. Vezette: Pawson
Liverpool: Mamardasvili – C. Jones, Van Dijk, I. Konaté (J. Gomez, 77.), Kerkez – Gravenberch, A. Mac Allister – J. Frimpong, Szoboszlai, Ngumoha (Isak, 67.) – Gakpo (Chiesa, 77.). Menedzser: Arne Slot
Chelsea: Jörgensen – Colwill, W. Fofana, Hato – Gusto, A. Santos (R. James, 63.), Caicedo, Cucurella – Palmer, E. Fernández – Joao Pedro. Megbízott menedzser: Calum McFarlane
Gólszerző: Gravenberch (6.), ill. E. Fernández (35.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
35
23
7
5
67–26
+41
76
|2. Manchester City
34
21
8
5
69–32
+37
71
|3. Manchester United
35
18
10
7
63–48
+15
64
|4. Liverpool
36
17
8
11
60–48
+12
59
|5. Aston Villa
35
17
7
11
48–44
+4
58
|6. Bournemouth
35
12
16
7
55–52
+3
52
|7. Brentford
35
14
9
12
52–46
+6
51
|8. Brighton & Hove Albion
35
13
11
11
49–42
+7
50
|9. Chelsea
36
13
10
13
55–49
+6
49
|10. Everton
35
13
9
13
44–44
0
48
|11. Fulham
35
14
6
15
44–49
–5
48
|12. Sunderland
35
12
11
12
37–46
–9
47
|13. Newcastle
35
13
6
16
49–51
–2
45
|14. Leeds United
35
10
13
12
47–52
–5
43
|15. Crystal Palace
34
11
10
13
36–42
–6
43
|16. Nottingham Forest
35
11
9
15
44–46
–2
42
|17. Tottenham
35
9
10
16
45–54
–9
37
|18. West Ham
35
9
9
17
42–61
–19
36
|19. Burnley
35
4
8
23
35–71
–36
20
|20. Wolverhampton
35
3
9
23
25–63
–38
18