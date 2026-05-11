Sátor a pályán – szokatlan ok miatt szakították meg a NASCAR-versenyt
Szokatlan jelenség miatt kellett megszakítani vasárnap a NASCAR Cup-sorozatának Watkins Glenben futott versenyét: egy sátrat fújt a szél a pályára.
Az 1961 és 1980 között húsz Formula–1-es futamnak is otthont adó New York melletti versenypálya melletti kempingben kapta fel a szél az egyik rosszul rögzített sátrat, amelyet befújt a pályára, ezért be kellett küldeni a biztonsági autót.
Szerencsére senkinek sem esett baja, a sátor eltávolítása után folytatódott a viadal, amelyet a kanyargós pályák nagymenője, az incidens pillanatában is az élen álló új-zélandi Shane Van Gisbergen nyert meg, és ünneplésként rögbilabdát rúgott a lelátó felé.
Legfrissebb hírek
NASCAR: Kobajasi Kamui újabb szériában mutatkozik be
Egyéb autó-motor
2023.06.07. 16:48
NASCAR: hatalmas baleset, 16 autó tört össze – videó
Egyéb autó-motor
2022.07.04. 11:04
Autósport: Räikkönen egy versenyre visszatér, de nem az F1-be
F1
2022.05.27. 11:18
Ezek is érdekelhetik