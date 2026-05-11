Sátor a pályán – szokatlan ok miatt szakították meg a NASCAR-versenyt

2026.05.11. 10:42
Az új-zélandi Shane Van Gisbergen nyerte meg a sátorral is megzavart versenyt (Fotó: Getty Images)
NASCAR biztonsági autó safety car
Szokatlan jelenség miatt kellett megszakítani vasárnap a NASCAR Cup-sorozatának Watkins Glenben futott versenyét: egy sátrat fújt a szél a pályára.

Az 1961 és 1980 között húsz Formula–1-es futamnak is otthont adó New York melletti versenypálya melletti kempingben kapta fel a szél az egyik rosszul rögzített sátrat, amelyet befújt a pályára, ezért be kellett küldeni a biztonsági autót. 

Szerencsére senkinek sem esett baja, a sátor eltávolítása után folytatódott a viadal, amelyet a kanyargós pályák nagymenője, az incidens pillanatában is az élen álló új-zélandi Shane Van Gisbergen nyert meg, és ünneplésként rögbilabdát rúgott a lelátó felé.

 

