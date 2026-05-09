Vasárnapi sportműsor: Honvéd–Vasas és Barcelona–Real Madrid

MÁJUS 10., VASÁRNAP

FUTBALLPROGRAM

NB II

29. FORDULÓ

16.00: Budapest Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

17.00: Szentlőrinc–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!

17.00: Budafoki MTE–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!

17.00: FC Ajka–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!

17.00: Kecskeméti TE–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!

17.00: Karcagi SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!

19.00: Aqvital FC Csákvár–Soroksár SC – élőben az NSO-n!

19.00: Békéscsaba 1912 Előre–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!

NB III

28. FORDULÓ

ÉSZAKKELETI CSOPORT

17.00: Debreceni EAC–Ózd-Sajóvölgye

17.00: Sényő FC-ZMB Building–Tiszafüredi VSE

17.00: Putnok FC–Tarpa SC

11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Debreceni VSC II

17.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Kisvárda Master Good II

17.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Nyíregyháza Spartacus FC II

17.00: Gödöllői SK–Füzesabony SC

17.00: FC Hatvan–Eger SE

ÉSZAKNYUGATI CSOPORT

11.00: ETO Akadémia–Balatonfüredi FC

17.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Budaörs

17.00: VSC 2015 Veszprém–Puskás Akadémia FC II

17.00: Dorogi FC–Komárom VSE

18.00: Gyirmót FC Győr–Opus Tigáz Tatabánya

18.00: Ikoba Beton Zsámbék–Újpest FC II

18.00: Bicskei TC–FC Sopron

18.00: Szombathelyi Haladás–Credobus Mosonmagyaróvár

DÉLKELETI CSOPORT

11.00: Budapest Honvéd FC II–Tiszaföldvár SE

12.00: Vasas FC II–Békéscsaba 1912 Előre II

16.00: Gyulai Termál FC–Monor SE

17.00: BKV Előre–III. kerületi TVE

17.00: ESMTK–Hódmezővásárhelyi FC

17.00: Dunaharaszti MTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II

17.00: Martfűi LSE–Meton-FC Dabas SE

17.00: Szegedi VSE–Csepel SC

DÉLNYUGATI CSOPORT

11.00: Szekszárdi UFC–Ferencvárosi TC II

17.00: FC Nagykanizsa–PTE-PEAC

17.00: Greenplan Balatonlelle SE–Dombóvári FC

17.00: BFC Siófok–Érdi VSE

17.00: Kaposvári Rákóczi FC–Paksi FC II

17.00: Majosi SE–Pénzügyőr SE

17.00: Iváncsa KSE–MTK Budapest II

18.00: Pécsi MFC–Dunaújváros FC

ANGOL PREMIER LEAGUE

36. FORDULÓ

15.00: Burnley–Aston Villa

15.00: Crystal Palace–Everton

15.00: Nottingham Forest–Newcastle United (Tv: Spíler1)

17.30: West Ham United–Arsenal (Tv: Spíler1)

FRANCIA LIGUE 1

33. FORDULÓ

21.00: Angers–Strasbourg

21.00: Auxerre–Nice

21.00: Le Havre–Olympique Marseille

21.00: Metz–Lorient

21.00: Monaco–Lille

21.00: Paris SG–Brest

21.00: Rennes–Paris FC

21.00: Toulouse–Lyon

NÉMET BUNDESLIGA

33. FORDULÓ

15.30: Hamburg–Freiburg (Tv: Arena4)

17.30: 1. FC Köln–Heidenheim (Tv: Arena4)

19.30: Mainz–Union Berlin

OLASZ SERIE A

36. FORDULÓ

12.30: Hellas Verona–Como

15.00: Cremonese–Pisa

15.00: Fiorentina–Genoa (Tv: Match4)

18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)

20.45: Milan–Atalanta (Tv: Match4)

SPANYOL LA LIGA

35. FORDULÓ

14.00: Mallorca–Villarreal (Tv: Spíler2)

16.15: Athletic Bilbao–Valencia (Tv: Spíler2)

18.30: Oviedo–Getafe (Tv: Spíler2)

21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!

PORTUGÁL BAJNOKSÁG

19.00: AFS–Porto (Tv: Sport2)

SKÓT PREMIER LEAGUE

13.00: Celtic–Rangers (Tv: Match4)

SZERB SZUPERLIGA

ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 5. FORDULÓ

18.30: Topolyai SC–Javor – élőben az NSO-n!

SZAÚDI BAJNOKSÁG

19.55: Al-Ittihad–Damak (Tv: Spíler1)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

ASZTALITENISZ

Csapat-világbajnokság, London

11.00: női döntő, Kína–Japán

16.00: férfi döntő, Japán–Kína

AUTÓSPORT

11.00: TCR, 2. futam, Misano (Tv: Sport1)

21.00: NASCAR Cup Series, Go Bowling at The Glen

DARTS

13.00 és 19.00: European Tour, Graz, 3. nap (Tv: Max4)

GOLF

19.00: PGA Tour, Truist Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)

KAJAK-KENU

VILÁGKUPAVERSENY, SZEGED

9.00: középfutamok

12.04: döntők (Tv: M4 Sport)

14.04: döntők (Tv: M4 Sport+)

KERÉKPÁR

Xankendi Azerbaijan

10.00: férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)

Gravel World Series

11.45: Valkenburg (Tv: Eurosport2)

Giro d'Italia országúti körverseny

12.00: 3. szakasz, Plovdiv–Szófia, 175 km (Tv: Eurosport1)

Tro Bro Leon

16.30: férfiak (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

18.00: NEKA–Balatonfüredi KSE (Tv: M4 Sport)– élőben a Nemzeti Sportrádióban!

18.00: CYEB-Budakalász–OTP Bank-Pick Szeged

18.00: PLER-Budapest–Mol Tatabánya KC

18.00: FTC-Green Collect–Szigetszentmiklósi KSK

18.00: Csurgói KK–Carbonex-Komló

18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Budai Farkasok-Rév

18.00: ETO University HT–One Veszprém HC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!

NÉMET BAJNOKSÁG

14.45: THW Kiel–Füchse Berlin (Tv: Sport1)

KOSÁRLABDA

NBA, RÁJÁTSZÁS

21.30: Philadelphia 76ers–New York Knicks (Tv: Sport1)

LÓSPORT

14.00: Food Truck Show, 3. nap, Kincsem Park (Tv: Sport2)

MOTORSPORT

Gyorsaságimotoros-világbajnokság

Francia Nagydíj, Le Mans

11.00: Moto3 (Tv: Arena4)

12.15: Moto2 (Tv: Arena4)

14.00: MotoGP (Tv: Arena4)

RALI

Portugál rali

A vb 6. futama, Matosinhos és környéke

RÖPLABDA

Férfi Extraliga, a 7. helyért, 2. mérkőzés

17.00: MEAFC-Peka Bau–DEAC

A 9-13. helyért

17.00: Szolnoki RK-SC SI–Swissten Dág KSE

17.00: Kecskeméti RC–Vidux-Szegedi RSE

SPORTLÖVÉSZET

25, 50 méteres puska, pisztoly Európa-bajnokság, Eszék

8.15: női puska fekvő

9.00: női sportpisztoly trió, 12.45: döntő

9.45: férfi puska fekvő

11.30: női puska összetett trió, 15.30: döntő

SPORTMÁSZÁS

14.00: World Series, férfiak és nők, gyorsasági mászás, döntő, Vucsiang (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Szőke Viktória, Kovács Erika, Erdei Márk, Gyurta Gergely

Szerkesztő: Erdei Márk

6.00: a szombati és vasárnapi sporteseményekről, érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika

7.05: Szegeden kajak-kenu világkupát, Eszéken sportlövő Európa-bajnokságot rendeznek; új elnököt választ a judoszövetség

7.40: ma este az el Clásico dönthet a spanyol bajnoki címről

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika

8.40: Bene Ferenccel beszélgetünk a labdarúgó Magyar Kupa-döntőről

9.05: idén sem lesz magyar csapat a férfi kézilabda BL négyes döntőjében

9.40: elindult a tornász-szezon, Berki Krisztiánt kérdezzük az országos bajnokságról

10.00: best of

12.00: Sporthely Bera Emesével

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Kreisz Bálint

15.00: elnököt választott a Magyar Judo Szövetség; kiderült, melyik csapat a labdarúgó Magyar Kupa győztese – interjúk

16.00: közvetítés a Honvéd–Vasas NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László, Regős László Pál, szakkommentátor: Wukovics László

18.00: közvetítés az ETO–Veszprém (kommentátor: Cseszregi Balázs) és a NEKA–Balatonfüred (kommentátor: Erdei Márk) NB I-es bajnoki férfi kézilabda-mérkőzésről

19.00: közvetítés a Békéscsaba–Kozármisleny NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence

20.00: a hét értékteremtő anyagai

21.15: újratöltve magazin – az 1996-os jegyzőkönyvhamisítási ügy

22.30: sportvilág