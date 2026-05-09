Vasárnapi sportműsor: Honvéd–Vasas és Barcelona–Real Madrid
MÁJUS 10., VASÁRNAP
FUTBALLPROGRAM
NB II
29. FORDULÓ
16.00: Budapest Honvéd FC–Vasas FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
17.00: Szentlőrinc–Videoton FC Fehérvár – élőben az NSO-n!
17.00: Budafoki MTE–BVSC-Zugló – élőben az NSO-n!
17.00: FC Ajka–Szeged-Csanád Grosics Akadémia – élőben az NSO-n!
17.00: Kecskeméti TE–Mezőkövesd Zsóry FC – élőben az NSO-n!
17.00: Karcagi SC–Tiszakécskei LC – élőben az NSO-n!
19.00: Aqvital FC Csákvár–Soroksár SC – élőben az NSO-n!
19.00: Békéscsaba 1912 Előre–HR-Rent Kozármisleny – élőben az NSO-n!
NB III
28. FORDULÓ
ÉSZAKKELETI CSOPORT
17.00: Debreceni EAC–Ózd-Sajóvölgye
17.00: Sényő FC-ZMB Building–Tiszafüredi VSE
17.00: Putnok FC–Tarpa SC
11.00: Diósgyőri VTK II F4R–Debreceni VSC II
17.00: Termálfürdő FC Tiszaújváros–Kisvárda Master Good II
17.00: Bacsó Beton-Cigánd SE–Nyíregyháza Spartacus FC II
17.00: Gödöllői SK–Füzesabony SC
17.00: FC Hatvan–Eger SE
ÉSZAKNYUGATI CSOPORT
11.00: ETO Akadémia–Balatonfüredi FC
17.00: Frutti Drink-Perutz FC Pápa–Budaörs
17.00: VSC 2015 Veszprém–Puskás Akadémia FC II
17.00: Dorogi FC–Komárom VSE
18.00: Gyirmót FC Győr–Opus Tigáz Tatabánya
18.00: Ikoba Beton Zsámbék–Újpest FC II
18.00: Bicskei TC–FC Sopron
18.00: Szombathelyi Haladás–Credobus Mosonmagyaróvár
DÉLKELETI CSOPORT
11.00: Budapest Honvéd FC II–Tiszaföldvár SE
12.00: Vasas FC II–Békéscsaba 1912 Előre II
16.00: Gyulai Termál FC–Monor SE
17.00: BKV Előre–III. kerületi TVE
17.00: ESMTK–Hódmezővásárhelyi FC
17.00: Dunaharaszti MTK–Szeged-Csanád Grosics Akadémia II
17.00: Martfűi LSE–Meton-FC Dabas SE
17.00: Szegedi VSE–Csepel SC
DÉLNYUGATI CSOPORT
11.00: Szekszárdi UFC–Ferencvárosi TC II
17.00: FC Nagykanizsa–PTE-PEAC
17.00: Greenplan Balatonlelle SE–Dombóvári FC
17.00: BFC Siófok–Érdi VSE
17.00: Kaposvári Rákóczi FC–Paksi FC II
17.00: Majosi SE–Pénzügyőr SE
17.00: Iváncsa KSE–MTK Budapest II
18.00: Pécsi MFC–Dunaújváros FC
ANGOL PREMIER LEAGUE
36. FORDULÓ
15.00: Burnley–Aston Villa
15.00: Crystal Palace–Everton
15.00: Nottingham Forest–Newcastle United (Tv: Spíler1)
17.30: West Ham United–Arsenal (Tv: Spíler1)
FRANCIA LIGUE 1
33. FORDULÓ
21.00: Angers–Strasbourg
21.00: Auxerre–Nice
21.00: Le Havre–Olympique Marseille
21.00: Metz–Lorient
21.00: Monaco–Lille
21.00: Paris SG–Brest
21.00: Rennes–Paris FC
21.00: Toulouse–Lyon
NÉMET BUNDESLIGA
33. FORDULÓ
15.30: Hamburg–Freiburg (Tv: Arena4)
17.30: 1. FC Köln–Heidenheim (Tv: Arena4)
19.30: Mainz–Union Berlin
OLASZ SERIE A
36. FORDULÓ
12.30: Hellas Verona–Como
15.00: Cremonese–Pisa
15.00: Fiorentina–Genoa (Tv: Match4)
18.00: Parma–Roma (Tv: Match4)
20.45: Milan–Atalanta (Tv: Match4)
SPANYOL LA LIGA
35. FORDULÓ
14.00: Mallorca–Villarreal (Tv: Spíler2)
16.15: Athletic Bilbao–Valencia (Tv: Spíler2)
18.30: Oviedo–Getafe (Tv: Spíler2)
21.00: Barcelona–Real Madrid (Tv: TV2) – élőben az NSO-n!
PORTUGÁL BAJNOKSÁG
19.00: AFS–Porto (Tv: Sport2)
SKÓT PREMIER LEAGUE
13.00: Celtic–Rangers (Tv: Match4)
SZERB SZUPERLIGA
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 5. FORDULÓ
18.30: Topolyai SC–Javor – élőben az NSO-n!
SZAÚDI BAJNOKSÁG
19.55: Al-Ittihad–Damak (Tv: Spíler1)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
ASZTALITENISZ
Csapat-világbajnokság, London
11.00: női döntő, Kína–Japán
16.00: férfi döntő, Japán–Kína
AUTÓSPORT
11.00: TCR, 2. futam, Misano (Tv: Sport1)
21.00: NASCAR Cup Series, Go Bowling at The Glen
DARTS
13.00 és 19.00: European Tour, Graz, 3. nap (Tv: Max4)
GOLF
19.00: PGA Tour, Truist Championship, 4. nap (Tv: Eurosport2)
KAJAK-KENU
VILÁGKUPAVERSENY, SZEGED
9.00: középfutamok
12.04: döntők (Tv: M4 Sport)
14.04: döntők (Tv: M4 Sport+)
KERÉKPÁR
Xankendi Azerbaijan
10.00: férfiak, 1. szakasz (Tv: Eurosport1)
Gravel World Series
11.45: Valkenburg (Tv: Eurosport2)
Giro d'Italia országúti körverseny
12.00: 3. szakasz, Plovdiv–Szófia, 175 km (Tv: Eurosport1)
Tro Bro Leon
16.30: férfiak (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
18.00: NEKA–Balatonfüredi KSE (Tv: M4 Sport)– élőben a Nemzeti Sportrádióban!
18.00: CYEB-Budakalász–OTP Bank-Pick Szeged
18.00: PLER-Budapest–Mol Tatabánya KC
18.00: FTC-Green Collect–Szigetszentmiklósi KSK
18.00: Csurgói KK–Carbonex-Komló
18.00: HE-DO B.Braun Gyöngyös–Budai Farkasok-Rév
18.00: ETO University HT–One Veszprém HC – élőben a Nemzeti Sportrádióban!
NÉMET BAJNOKSÁG
14.45: THW Kiel–Füchse Berlin (Tv: Sport1)
KOSÁRLABDA
NBA, RÁJÁTSZÁS
21.30: Philadelphia 76ers–New York Knicks (Tv: Sport1)
LÓSPORT
14.00: Food Truck Show, 3. nap, Kincsem Park (Tv: Sport2)
MOTORSPORT
Gyorsaságimotoros-világbajnokság
Francia Nagydíj, Le Mans
11.00: Moto3 (Tv: Arena4)
12.15: Moto2 (Tv: Arena4)
14.00: MotoGP (Tv: Arena4)
RALI
Portugál rali
A vb 6. futama, Matosinhos és környéke
RÖPLABDA
Férfi Extraliga, a 7. helyért, 2. mérkőzés
17.00: MEAFC-Peka Bau–DEAC
A 9-13. helyért
17.00: Szolnoki RK-SC SI–Swissten Dág KSE
17.00: Kecskeméti RC–Vidux-Szegedi RSE
SPORTLÖVÉSZET
25, 50 méteres puska, pisztoly Európa-bajnokság, Eszék
8.15: női puska fekvő
9.00: női sportpisztoly trió, 12.45: döntő
9.45: férfi puska fekvő
11.30: női puska összetett trió, 15.30: döntő
SPORTMÁSZÁS
14.00: World Series, férfiak és nők, gyorsasági mászás, döntő, Vucsiang (Tv: Eurosport2)
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel
Műsorvezető: Szőke Viktória, Kovács Erika, Erdei Márk, Gyurta Gergely
Szerkesztő: Erdei Márk
6.00: a szombati és vasárnapi sporteseményekről, érdekességekről beszélgetünk. Nemzeti sportkrónika
7.05: Szegeden kajak-kenu világkupát, Eszéken sportlövő Európa-bajnokságot rendeznek; új elnököt választ a judoszövetség
7.40: ma este az el Clásico dönthet a spanyol bajnoki címről
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. Nemzeti sportkrónika
8.40: Bene Ferenccel beszélgetünk a labdarúgó Magyar Kupa-döntőről
9.05: idén sem lesz magyar csapat a férfi kézilabda BL négyes döntőjében
9.40: elindult a tornász-szezon, Berki Krisztiánt kérdezzük az országos bajnokságról
10.00: best of
12.00: Sporthely Bera Emesével
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Sportolók slágerlistája Gergely Istvánnal
Körkapcsolás
Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Kreisz Bálint
15.00: elnököt választott a Magyar Judo Szövetség; kiderült, melyik csapat a labdarúgó Magyar Kupa győztese – interjúk
16.00: közvetítés a Honvéd–Vasas NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Edvi László, Regős László Pál, szakkommentátor: Wukovics László
18.00: közvetítés az ETO–Veszprém (kommentátor: Cseszregi Balázs) és a NEKA–Balatonfüred (kommentátor: Erdei Márk) NB I-es bajnoki férfi kézilabda-mérkőzésről
19.00: közvetítés a Békéscsaba–Kozármisleny NB II-es bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Szabó Bence
20.00: a hét értékteremtő anyagai
21.15: újratöltve magazin – az 1996-os jegyzőkönyvhamisítási ügy
22.30: sportvilág