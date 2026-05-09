Liga 2: Vida Kristopher gólt szerzett, de kiesett a Szatmárnémeti

Demeter Zsombor és Major Sámuel csapata ezzel nem csak saját csoportját nyerte meg, hanem összesítésben hetedik lett, miután a legtöbb pontot (51) gyűjtötte az alsóház csapatai közül.

A Szatmárnémeti viszont nem tudta kiharcolni a bennmaradást, igaz, sorsa nem csak saját eredményétől függött: mivel az Újszentes megverte odahaza a Bákót (4–1), a győzelem sem lett volna elég az Olimpia számára. A rájátszásra megtáltosodó szatmáriak a 8. perctől kezdve emberelőnyben játszva 2–2-re végeztek Chiajnán, első góljukat a mérkőzést végigjátszó Vida Kristopher lőtte 11-esből, akinek ez volt a harmadik találata a Liga 3-ba egyetlen idény után visszaeső csapata színeiben.

ROMÁN LIGA 2

ALSÓHÁZ, 7. FORDULÓ

A-csoport

CS Dinamo–ASA Marosvásárhely 1–3

Marosvásárhely: Demeter Zsombor kezdett, Major Sámuel csere volt

B-csoport

Concordia Chiajna–Olimpia Szatmárnémeti 2–2

Szatmárnémeti: Vida Kristopher kezdett, a 12. percben büntetőből gólt szerzett