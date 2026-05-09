Liga 2: Vida Kristopher gólt szerzett, de kiesett a Szatmárnémeti

2026.05.09. 14:05
Vida Kristopher gólja sem segített a szatmáriakon (Fotó: CSM Satu Mare/Facebook)
Vida Kristopher román Liga 2 Olimpia Szatmárnémeti Marosvásárhely
Az utolsó fordulót rendezték szombat délelőtt a román másodosztály alsóházában. A magyar játékosokat foglalkoztató erdélyi csapatok közül a Marosvásárhely 3–1-re győzött Bufteában a CS Dinamo ellen (a belügyminisztérium alá tartozó csapat nem azonos az élvonalban szereplő FC Dinamóval).

Demeter Zsombor és Major Sámuel csapata ezzel nem csak saját csoportját nyerte meg, hanem összesítésben hetedik lett, miután a legtöbb pontot (51) gyűjtötte az alsóház csapatai közül.

A Szatmárnémeti viszont nem tudta kiharcolni a bennmaradást, igaz, sorsa nem csak saját eredményétől függött: mivel az Újszentes megverte odahaza a Bákót (4–1), a győzelem sem lett volna elég az Olimpia számára. A rájátszásra megtáltosodó szatmáriak a 8. perctől kezdve emberelőnyben játszva 2–2-re végeztek Chiajnán, első góljukat a mérkőzést végigjátszó Vida Kristopher lőtte 11-esből, akinek ez volt a harmadik találata a Liga 3-ba egyetlen idény után visszaeső csapata színeiben.

ROMÁN LIGA 2
ALSÓHÁZ, 7. FORDULÓ
A-csoport
CS Dinamo–ASA Marosvásárhely 1–3
Marosvásárhely: Demeter Zsombor kezdett, Major Sámuel csere volt
B-csoport
Concordia Chiajna–Olimpia Szatmárnémeti 2–2
Szatmárnémeti: Vida Kristopher kezdett, a 12. percben büntetőből gólt szerzett

 

