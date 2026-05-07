Liga 2: Husztit kiállították, a Sepsi elrontotta a Steaua jubileumát

BOROS MIKLÓS
2026.05.07. 20:15
Idegenben gazdagodtak három ponttal a szentgyörgyiek (Fotó: Sepsi OSK/Facebook)
román Liga 2 Sigér Dávid Sepsi OSK Huszti András Steaua Bucuresti
Május hetedike a román labdarúgás legnagyobb sikerének, a Steaua 1986-os BEK-győzelmének dátuma, a negyvenedik évforduló azonban keserédesre sikeredett: miközben a csapat még élő tagjai magas állami kitüntetést vettek át Nicusor Dan államfőtől, a bukaresti Védelmi Minisztérium mostani, feljutási joggal nem rendelkező csapata hazai pályán kapott ki a Liga 2 felsőházában a Sepsi OSK-tól.

A hazai szurkolók látványban, különféle feliratokkal és élőképekkel, többek között a sikeredző Jenei Imre óriási portréjával megadták a módját az ünneplésnek, de így is csupán negyedház, 7500 néző volt a Ghencea-stadionban. A pályán pedig a Sepsi volt az úr, amely bő félóra alatt eldöntötte a pontok sorsát: előbb Carl Davordzie lőtt be 6 méterről egy kapusról kipattanó labdát, majd Alin Techeres a szezon leglátványosabb gólját szerezve, rabonával ívelt a hosszú sarokba.

A szünet után a Sepsi higgadtan őrizete előnyét, a csendesen csordogáló találkozóba azonban váratlan feszültséget hozott a Cosmin Mateit letaroló Huszti András. A magyar játékos piros lappal, a Sepsi kapitánya pedig agyrázkódás gyanújával hagyta el a pályát. A szentgyörgyiek emberelőnyben sem erőltették a különbség növelését, sokkal fontosabb volt számukra, hogy két fordulóval a rájátszás vége előtt ismét öt pontra nőtt az előnyük Voluntari-ral szemben – ha kedden nem kapnak ki üldözőjüktől, visszajutnak az élvonalba.

ROMÁN LIGA 2
FELSŐHÁZ, 8. FORDULÓ
Steaua Bucuresti–Sepsi OSK 0–2 (Davordzie 25., Techeres 31.)
Steaua: Huszti András kezdett, a 64. percben piros lapot kapott
Sepsi: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt a keretben
Az állás: 1. Corvinul 68 pont (már feljutott), 2. Sepsi OSK 63, 3. Voluntari 58, 4. Steaua 48

 

