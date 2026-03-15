Ligue 1: Negóék pontot szereztek a Lyon ellen

Loic Nego végigjátszotta az összecsapást a védelem jobb oldalán, és megbízható játékával jelentős érdemeket szerzett abban, hogy a kiesés elől menekülő Le Havre pontot tudott szerezni a tabella negyedik helyén álló Lyon ellen. A döntetlen értékét ráadásul növeli, hogy a Le Havre tíz emberrel fejezte be a mérkőzést, Stephan Zagadout ugyanis az 55. percben azonnali piros lappal kiállította a játékvezető.

A Le Havre sorozatban három vereség után tudott ismét pontot szerezni, míg a Lyon negyedik meccsén maradt nyeretlen a bajnokságban.

FRANCIA LIGUE 1

26. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Strasbourg–Paris FC 0–0

Le Havre–Lyon 0–0

Kiállítva: Zagadou (55., Le Havre)

Metz–Toulouse 3–4 (Mbala 30., Kouao 31., Abuasvili 88., ill. Dönnum 6., Ghobo 14., 45+3., Sauer 90+9.)

20.45: Rennes–Lille

A TOVÁBBI PROGRAM

Szombat

Lorient–Lens 2–1 (B. Dieng 16., Tosin 65., ill. Édouard 49.)

Angers–Nice 0–2 (Bard 65., Wahi 90+6.)

Monaco–Brest 2–0 (Balogun 19., Golovin 78.)

Péntek

Olympique Marseille–Auxerre 1–0 (Guiri 81.)

A PSG–Nantes mérkőzést elhalasztották.