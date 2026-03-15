Ligue 1: Negóék pontot szereztek a Lyon ellen
Loic Nego végigjátszotta az összecsapást a védelem jobb oldalán, és megbízható játékával jelentős érdemeket szerzett abban, hogy a kiesés elől menekülő Le Havre pontot tudott szerezni a tabella negyedik helyén álló Lyon ellen. A döntetlen értékét ráadásul növeli, hogy a Le Havre tíz emberrel fejezte be a mérkőzést, Stephan Zagadout ugyanis az 55. percben azonnali piros lappal kiállította a játékvezető.
A Le Havre sorozatban három vereség után tudott ismét pontot szerezni, míg a Lyon negyedik meccsén maradt nyeretlen a bajnokságban.
FRANCIA LIGUE 1
26. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Strasbourg–Paris FC 0–0
Le Havre–Lyon 0–0
Kiállítva: Zagadou (55., Le Havre)
Metz–Toulouse 3–4 (Mbala 30., Kouao 31., Abuasvili 88., ill. Dönnum 6., Ghobo 14., 45+3., Sauer 90+9.)
20.45: Rennes–Lille
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
Lorient–Lens 2–1 (B. Dieng 16., Tosin 65., ill. Édouard 49.)
Angers–Nice 0–2 (Bard 65., Wahi 90+6.)
Monaco–Brest 2–0 (Balogun 19., Golovin 78.)
Péntek
Olympique Marseille–Auxerre 1–0 (Guiri 81.)
A PSG–Nantes mérkőzést elhalasztották.
|1. Paris SG
|25
|18
|3
|4
|54–22
|+32
|57
|2. Lens
|26
|18
|2
|6
|49–23
|+26
|56
|3. Marseille
|26
|15
|4
|7
|53–33
|+20
|49
|4. Lyon
|26
|14
|5
|7
|40–27
|+13
|47
|5. Monaco
|26
|13
|4
|9
|45–37
|+8
|43
|6. Rennes
|25
|12
|7
|6
|42–35
|+7
|43
|7. Lille
|25
|12
|5
|8
|38–32
|+6
|41
|8. Strasbourg
|26
|10
|7
|9
|40–31
|+9
|37
|9. Lorient
|26
|9
|10
|7
|37–40
|–3
|37
|10. Brest
|26
|10
|6
|10
|34–36
|–2
|36
|11. Toulouse
|26
|9
|7
|10
|37–32
|+5
|34
|12. Angers
|26
|9
|5
|12
|23–32
|–9
|32
|13. Paris FC
|26
|6
|10
|10
|29–41
|–12
|28
|14. Le Havre
|26
|6
|9
|11
|20–32
|–12
|27
|15. Nice
|26
|7
|6
|13
|32–48
|–16
|27
|16. Auxerre
|26
|4
|7
|15
|19–36
|–17
|19
|17. Nantes
|25
|4
|5
|16
|22–42
|–20
|17
|18. Metz
|26
|3
|4
|19
|25–60
|–35
|13