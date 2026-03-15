Ligue 1: Negóék pontot szereztek a Lyon ellen

2026.03.15. 19:17
Loic Nego végig a pályán volt a Lyon ellen (Fotó: Getty Images)
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 26. fordulójában a Loic Negóval felálló Le Havre odahaza gól nélküli döntetlent játszott az Olympique Lyonnal.

Loic Nego végigjátszotta az összecsapást a védelem jobb oldalán, és megbízható játékával jelentős érdemeket szerzett abban, hogy a kiesés elől menekülő Le Havre pontot tudott szerezni a tabella negyedik helyén álló Lyon ellen. A döntetlen értékét ráadásul növeli, hogy a Le Havre tíz emberrel fejezte be a mérkőzést, Stephan Zagadout ugyanis az 55. percben azonnali piros lappal kiállította a játékvezető.

A Le Havre sorozatban három vereség után tudott ismét pontot szerezni, míg a Lyon negyedik meccsén maradt nyeretlen a bajnokságban.

FRANCIA LIGUE 1
26. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Strasbourg–Paris FC 0–0
Le Havre–Lyon 0–0
Kiállítva: Zagadou (55., Le Havre)
Metz–Toulouse 3–4 (Mbala 30., Kouao 31., Abuasvili 88., ill. Dönnum 6., Ghobo 14., 45+3., Sauer 90+9.)
20.45: Rennes–Lille

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
Lorient–Lens 2–1 (B. Dieng 16., Tosin 65., ill. Édouard 49.)
Angers–Nice 0–2 (Bard 65., Wahi 90+6.)
Monaco–Brest 2–0 (Balogun 19., Golovin 78.)
Péntek
Olympique Marseille–Auxerre 1–0 (Guiri 81.)
A PSG–Nantes mérkőzést elhalasztották.

   
1. Paris SG25183454–22+3257
2. Lens26182649–23+2656
3. Marseille26154753–33+2049
4. Lyon26145740–27+1347
5. Monaco26134945–37+843
6. Rennes25127642–35+743
7. Lille25125838–32+641
8. Strasbourg26107940–31+937
9. Lorient26910737–40–337
10. Brest261061034–36–236
11. Toulouse26971037–32+534
12. Angers26951223–32–932
13. Paris FC266101029–41–1228
14. Le Havre26691120–32–1227
15. Nice26761332–48–1627
16. Auxerre26471519–36–1719
17. Nantes25451622–42–2017
18. Metz26341925–60–3513
az állás

 

 

