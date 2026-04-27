Nemzeti Sportrádió

NS-infó: BL-csapat is érdeklődik Tóth Balázs iránt

PÓR KÁROLY
2026.04.27. 14:17
Tóth Balázs így örült csapata sikerének és a bennmaradás kiharcolásának a Sheffield United elleni meccsen (Fotó: AFP)
Címkék
Blackburn Rovers légiósok Tóth Balázs
Az elmúlt napokban több klubbal is hírbe hozták az angol másodosztályú Blackburn magyar válogatott kapusát, Tóth Balázst. A Nemzeti Sport úgy értesült, érdeklődőkben valóban nincs hiány, de konkrét ajánlatot még egyik klub sem tett a 28 éves játékosért.

 

A Blackburn Rovers a múlt héten a Sheffield United 3–1-es legyőzésével biztosította bennmaradását az angol másodosztályban, a Championshipben, és rögtön utána több hír is megjelent hazai és külföldi oldalakon a csapat magyar válogatott kapusa, Tóth Balázs lehetséges jövője kapcsán.

A klub egyik szurkolói oldala, a RoversXtra is megosztotta a csakfoci.hu hírét, hogy az Everton szerződtetné Tóthot az angol válogatott Jordan Pickford mellé második számú kapusnak,  míg a World Soccer munkatársa, Bocsák Bence az Indexnek nyilatkozott arról, hogy szólnak pletykák a Bournemouth érdeklődéséről.

Nos, a Nemzeti Sport angliai forrásai szerint a Blackburn egyelőre nem kapott ajánlatot egyetlen kérőtől sem. Az Everton érdeklődése valós, de egyelőre erősen kérdéses, tesznek-e egyáltalán ajánlatot a liverpooliak, ugyanis Tóthnak arra van szüksége, hogy folyamatosan védeni tudjon, már csak amiatt is, hogy első számú kapus tudjon maradni a magyar válogatottban, azok után, hogy az eddigi két idei meccsen is ő védte a nemzeti csapat kapuját. A klubikonnak számító Pickford mellett azonban csekély esélye lenne az állandó játéklehetőségre és a 82-szeres angol válogatott kapust még 2029-ig szerződés köti az Evertonhoz. Bournemouth-i kollégák szerint pedig a Tóth Alexet is foglalkoztató klubnál egyelőre nincs is terítéken egy újabb Tóth szerződtetése. 

Viszont az igaz, hogy több országból is érdeklődnek a kapus iránt. Úgy tudjuk, több európai elit ligából és nem elit ligában, de a Bajnokok Ligájában induló csapattól is van érdeklődés. Kérdés, hogy az érdeklődők közül melyik klub tesz ajánlatot a nyári piacnyitáshoz közeledve. Mivel a klubok a kapuskérdést szeretik hamar lezárni, így akár már néhány héten belül lehet fejlemény Tóth ügyében, akinek még egy évig van szerződése Blackburnben, de a konkrét tárgyalások csak az utolsó bajnoki fordulót követően kezdődhetnek meg. A Blackburn ezen a héten a már biztos kieső Leicester elleni hazai meccsel fejezi be az idényt.   

Két éve bónuszokkal együtt a hírek szerint 1.5 millió euróért igazolt Fehérvárról az angol klubhoz, piaci szakértők szerint idén nyáron a korábbi vételár megduplázódhat, és ezzel a jelenleg NB II-es magyar csapat is jól járhat, ugyanis a korábbi szerződés tartalmazott bizonyos százalékig továbbértékesítési jutalékot a fehérváriak számára.       

Kapcsolódó tartalom

Túl jól kezdett a Blackburn, egy berohanó drukker a pályán kötött bele Tóth Balázsba

Bolla tizenegyest rontott az osztrák bajnokságban, Sallaiék kiestek a Török Kupából.

„Nincs B-tervem” – Tóth Balázs pályafutása kis híján véget ért egy tinédzserkori gerincsérülés miatt

A Blackburn kapusa a mai napig nem tudja, hogyan épült fel a sérüléséből.

 

 

Legfrissebb hírek

Heti légiósprogram: Manchester United–Liverpool rangadó a Premier League-ben

Légiósok
2 órája

Légióskörkép: Kovács-gól két országban, Gazdag is betalált és egy elismerés Angliából

Légiósok
3 órája

Komoly elismeréseket söpört be Callum Styles

Légiósok
2026.04.25. 18:48

Dárdai Bence: Nagyon nehéz, de türelmesnek kell maradnom

Légiósok
2026.04.25. 09:30

Videó: Kovács Bendegúz szerezte az AZ II második gólját, de az elsőben is szerepet játszott

Légiósok
2026.04.25. 07:57

Cserekapusként számítanak Gulácsi Péterre Lipcsében

Légiósok
2026.04.24. 10:00

Kovács Bendegúz bemutatkozott a holland élvonalban

Légiósok
2026.04.23. 21:38

Nyert a Manchester City, ezzel 200 nap után lelökte a Premier League-tabella éléről az Arsenalt

Angol labdarúgás
2026.04.22. 23:00
Ezek is érdekelhetik