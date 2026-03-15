Pintér Dániel először kezdett az Inter Miami felnőttcsapatában, amely Messi nélkül nem bírt a Charlotte-tal

Az Inter Miami az első három fordulóban hat pontot gyűjtött, míg a hétközi Bajnokok Kupája-nyolcaddöntőben idegenben gól nélküli döntetlent játszott a Nashville otthonában. A visszavágó előtt az MLS címvédője a Charlotte vendégeként lépett pályára, és a klub kiemeli, hogy a kezdőben öt akadémiai játékos is szerepet kapott, ebből Santiago Morales mellett Pintér Dánielt is először jelölte Javier Mascherano az Inter Miami felnőttcsapatának kezdőjébe, ellenben a keretben sem volt ott Lionel Messi.

Az első helyzet a Miami előtt adódott, Pintér tolta ki a labdát a jobb oldalon az üres területbe mozgó Ian Fraynek, aki egyet tolt a labdán, majd laposan centerezett, de az érkező Luis Suárez kapásból a jobb kapufa mellé lőtt. Később David Ruiz lövése kerülte el a kaput, majd Fray közeli fejesét hárította a Charlotte kapusa, míg a hazaiak Liel Abada révén kerültek helyzetbe. A második félidőben a szintén most bemutatkozó Sergio Reguilón lőtt kétszer is kapásból egy szögletvariáció után, mindkét kísérlet veszélyesen indult, ám nem találta el a kaput. A 79. percben Pintér jobb oldali beadása a csereként beálló Germán Berteramét találta meg, de a mexikói hét méterről a kapus kezébe bólintott. Pintért egy perccel később lecserélte Mascherano, több helyzet pedig nem volt, az Inter Miami 0–0-s döntetlent játszott Charlotte-ban.

Gazdag Dániel nem kapott lehetőséget a Nashville ellen. A Columbus ugyan ugyanannyiszor kísérletezett (8), de a vendégek kétszer annyiszor találták el a kaput (4). Sokáig úgy tűnt, nem születik gól, végül a 94. percben Hany Mukhtar közelről a kapuba passzolt, ezzel nyert a Nashville. Ez volt a 25 000. gól az MLS történelmében.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

Columbus Crew–Nashville SC 0–1

Columbus: Gazdag Dániel kispados volt, nem cserélték be.

Charlotte–Inter Miami 0–0

Miami: Pintér Dániel kezdőként a 80. percbeli lecseréléséig volt a pályán.

Korábban

Toronto FC–New York Red Bulls 1–1

Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, ő lőtte csapata gólját.

