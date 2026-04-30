Nemzeti Sportrádió

Csoportelsőként jutott tovább a magyar női válogatott a fallabda csapat Eb-n

2026.04.30. 15:35
Fotó: Magyar Fallabdaszövetség/Facebook
Címkék
fallabda magyar fallabda-válogatott fallabda csapat Eb
Harmadik meccsét is megnyerte, így csoportelsőként jutott tovább a magyar női fallabda-válogatott az Amszterdamban zajló divízió II-es csapat Európa-bajnokságon.

Az már szerdán, a finnek és a románok legyőzésével eldőlt, hogy a csapat – amely a legutóbbi, divízió III-as kontinensviadalon szerzett ezüstérmével váltott osztályt – újra a feljutásért játszhat. A portugálok elleni összecsapáson pedig Chukwu Hannah és Kiss-Máté Csenge magabiztos sikerével – Juhász Nóra veresége már nem számított – biztossá vált az első hely, azaz a másik csoport második helyezettjével, a svédekkel találkoznak majd a magyarok.

A holland városban zajlik a divízió I-es Eb is, a férfiaknál a magyar csapat a 9–12. helyért, és a benn maradó két pozícióért küzd a pénteki folytatásban.

 

fallabda magyar fallabda-válogatott fallabda csapat Eb
