80 éves lett Vanyus Attila, az MKSZ korábbi alelnöke, az ETO ügyvezetője

2026.04.30. 16:09
Vanyus Attila (Fotó: MKSZ)
születésnap Magyar Kézilabda-szövetség MKSZ Vanyus Attila
Április 30-án lett 80 éves Vanyus Attila, a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) korábbi alelnöke és örökös tiszteletbeli tagja, a Győri ETO ügyvezetője.

Vanyus Attila az élvonalbeli győri női kézilabda megkerülhetetlen alakja, 1988–2011 között a Győri ETO elnöke, vezetése alatt a klub a kilencvenes évek közepére az NB I élcsapata, 2005-től pedig máig tartóan a magyar és az európai női klubkézilabdázás vezető egyesülete lett – olvasható az MKSZ honlapjának köszöntőjében.

Mint írták, hosszú évekig dolgozott az MKSZ elnökségében tagként és alelnökként, a női NB I-es liga vezetőjeként. Az MKSZ örökös tiszteletbeli elnökségi tagja, a Győri Audi ETO örökös tiszteletbeli elnöke, valamint ügyvezetője.

2019-ben megkapta az MKSZ legmagasabb kitüntetését, a Török Bódog-életműdíjat.

 

