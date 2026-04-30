80 éves lett Vanyus Attila, az MKSZ korábbi alelnöke, az ETO ügyvezetője

Vanyus Attila az élvonalbeli győri női kézilabda megkerülhetetlen alakja, 1988–2011 között a Győri ETO elnöke, vezetése alatt a klub a kilencvenes évek közepére az NB I élcsapata, 2005-től pedig máig tartóan a magyar és az európai női klubkézilabdázás vezető egyesülete lett – olvasható az MKSZ honlapjának köszöntőjében.

Mint írták, hosszú évekig dolgozott az MKSZ elnökségében tagként és alelnökként, a női NB I-es liga vezetőjeként. Az MKSZ örökös tiszteletbeli elnökségi tagja, a Győri Audi ETO örökös tiszteletbeli elnöke, valamint ügyvezetője.

2019-ben megkapta az MKSZ legmagasabb kitüntetését, a Török Bódog-életműdíjat.