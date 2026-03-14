Liga 2: a Sepsi gól nélküli döntetlennel zárta az alapszakaszt

BOROS MIKLÓS
2026.03.14. 14:11
A Sepsi gól nélküli döntetlennel zárta az alapszakaszt (Fotó: Tókos Csaba)
Vida Kristopher Demeter Zsombor Sepsi Liga 2 Huszti András Marosvásárhely Szatmárnémeti
Nem bírt egymással a Sepsi OSK és a Marosvásárhely a román másodosztály alsóházi rangadóján, amely után csak a szentgyörgyiek maradtak versenyben a feljutásért.

 

Míg a Sepsi OSK már két hete bebiztosította helyét a Liga 2 felsőházában, a szezon nagy részében szintén az első hat között tanyázó ASA szinte reménytelen helyzetből várta az alapszakasz utolsó fordulóját: több pontot kellett szereznie a Sepsi Duna Arénában, mint a Steauának hazai pályán a Poli Iasi ellen. A bukaresti csapat azonban, Huszti Andrással a soraiban, a 20. perctől kezdve nyerésre állt, miközben a vásárhelyiek hiába kezdtek erősen Szentgyörgyön, nem tudták bevenni Bogdan Unhgureanu kapuját. A kényelmes tempóban focizó Sepsi viszont kevés helyzetet dolgozott ki, az átlövései pontatlanok voltak, a hajrában pedig hiába reklamáltak kétszer is büntetőt, végül meg kellett elégedniük a játék képét híven tükröző gól nélküli döntetlennel. 

A Sepsi így is a közvetlen feljutást érő második helyről, üldözőit öt ponttal megelőzve kezdi el a tízfordulós playoffot, amelybe – a Szuperligával ellentétben – a csapatok a teljes eddigi pontszámukat magukkal viszik. 

Vida Krisztopher megszerezte első gólját a bennmaradásért küzdő Szatmárnémeti színeiben, csapata azonban a győzelem ellenére az utolsó előtti helyről vág neki az alsóházi rájátszásnak. 

LIGA 2, 21. FORDULÓ
Sepsi OSK–ASA Marosvásárhely 0–0
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt hiányzott
Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuelt nem nevezték a találkozóra

Steaua–Poli Iasi 3–1
Steaua: Huszti András végig a pályán volt

Olimpia Szatmárnémeti–CS Dinamo 2–0
Szatmárnémeti: Vida Krisztopher kezdőként 75. percet játszott, a 39. percben ő lőtte csapata első gólját

Az alapszakasz végeredménye: 1. Corvinul 53, 2. Sepsi OSK 44, 3. Voluntari 39, 4. Chindia 39, 5. Nagyvárad 39, 6. Steaua 39, 7. Marosvásárhely 37, …21. Szatmárnémeti 14.

 

Vida Kristopher Demeter Zsombor Sepsi Liga 2 Huszti András Marosvásárhely Szatmárnémeti
Legfrissebb hírek

Légiósaink heti mérlege három gól, két gólpassz; bemutatkozott a Steaua magyarja

Légiósok
2026.03.09. 09:53

Liga 2: Bölöni László végezte el a kezdőrúgást Marosvásárhelyen – videó

Minden más foci
2026.02.28. 16:42

Öt góllal lőtte be magát a felsőházba a Sepsi OSK

Légiósok
2026.02.28. 12:29

Légiósok: Huszti megsérült, késik a bemutatkozása a Steauában

Légiósok
2026.02.19. 16:32

Huszti András a Steauához szerződve lépett ki a komfortzónájából

Légiósok
2026.02.19. 08:41

A korábbi Puskás Akadémia-játékos távozott Szatmárnémetiből

Légiósok
2026.02.09. 14:21

Történelmi igazolás küszöbén: Huszti András már a Steauával edz – NS-infó

Légiósok
2026.02.06. 11:03

Huszti András Romániában folytatja pályafutását – NS-infó

Légiósok
2026.02.05. 13:44
Ezek is érdekelhetik