Liga 2: a Sepsi gól nélküli döntetlennel zárta az alapszakaszt

Míg a Sepsi OSK már két hete bebiztosította helyét a Liga 2 felsőházában, a szezon nagy részében szintén az első hat között tanyázó ASA szinte reménytelen helyzetből várta az alapszakasz utolsó fordulóját: több pontot kellett szereznie a Sepsi Duna Arénában, mint a Steauának hazai pályán a Poli Iasi ellen. A bukaresti csapat azonban, Huszti Andrással a soraiban, a 20. perctől kezdve nyerésre állt, miközben a vásárhelyiek hiába kezdtek erősen Szentgyörgyön, nem tudták bevenni Bogdan Unhgureanu kapuját. A kényelmes tempóban focizó Sepsi viszont kevés helyzetet dolgozott ki, az átlövései pontatlanok voltak, a hajrában pedig hiába reklamáltak kétszer is büntetőt, végül meg kellett elégedniük a játék képét híven tükröző gól nélküli döntetlennel.

A Sepsi így is a közvetlen feljutást érő második helyről, üldözőit öt ponttal megelőzve kezdi el a tízfordulós playoffot, amelybe – a Szuperligával ellentétben – a csapatok a teljes eddigi pontszámukat magukkal viszik.

Vida Krisztopher megszerezte első gólját a bennmaradásért küzdő Szatmárnémeti színeiben, csapata azonban a győzelem ellenére az utolsó előtti helyről vág neki az alsóházi rájátszásnak.

LIGA 2, 21. FORDULÓ

Sepsi OSK–ASA Marosvásárhely 0–0

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt hiányzott

Marosvásárhely: Demeter Zsombor végigjátszotta a mérkőzést, Major Sámuelt nem nevezték a találkozóra

Steaua–Poli Iasi 3–1

Steaua: Huszti András végig a pályán volt

Olimpia Szatmárnémeti–CS Dinamo 2–0

Szatmárnémeti: Vida Krisztopher kezdőként 75. percet játszott, a 39. percben ő lőtte csapata első gólját

Az alapszakasz végeredménye: 1. Corvinul 53, 2. Sepsi OSK 44, 3. Voluntari 39, 4. Chindia 39, 5. Nagyvárad 39, 6. Steaua 39, 7. Marosvásárhely 37, …21. Szatmárnémeti 14.