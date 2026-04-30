Női röplabda Extraliga: az összes légiós, közte a bajnokság pontkirálynője is távozik Nyíregyházáról

2026.04.30. 16:07
Távoznak a légiósok
röplabda Fatum-Nyíregyháza Lara Davidovic női röplabda Extraliga
Lara Davidovic, a TippmixPro női röplabda Extraliga legjobb pontszerzője távozik a Magyar Kupa-ezüstérmes Fatum Nyíregyházától.

A bajnokságban csalódást keltő teljesítményt nyújtó és végül csak nyolcadikként záró szabolcsiak csütörtökön a közösségi oldalukon jelentették be, hogy bár a francia feladóátlót – aki 579 ponttal toronymagasan megnyerte az Extraliga vonatkozó összevetését – szerették volna megtartani, „olyan ajánlatot kapott a világ egyik legerősebb bajnokságából, amellyel nem versenyezhettek.”

Davidovicon kívül a többi külföldi, így a venezuelai Asly Antivero Salinas, a finn Daniela Öhman, a szerb Aleksandra Petrovics, az egyiptomi Szohila Vafik, valamint a spanyol Alejandra Del Burgo is a szerdai, Vasas SC elleni mérkőzésen öltötte magára utoljára a Fatum mezét.

 

 

Legfrissebb hírek

A MÁV Előre nyerte az alsóházi derbit a női röplabda Extraligában

Röplabda
19 órája

Férfi röplabda: huszonkét fős keretet hirdetett a szövetségi kapitány

Röplabda
Tegnap, 14:58

Női röplabda Extraliga: elköszönt nyolc játékosától az ezüstérmes Kaposvár

Röplabda
2026.04.27. 12:09

Női röplabda Extraliga: magabiztos fehérvári siker a Vasas SC ellen

Röplabda
2026.04.25. 17:57

Nyíregyházán is kikapott a sereghajtó Szent Benedek a női röpi Extraligában

Röplabda
2026.04.24. 19:38

Női röplabda: Glemboczki Zóra mellett négy légiós távozik a Vasastól

Röplabda
2026.04.20. 16:55

Háromszettes TFSE-siker a női röpi Extraligában

Röplabda
2026.04.18. 17:00

Női röplabda Extraliga: Nagy Péterrel szerződést hosszabbított a Békéscsaba

Röplabda
2026.04.17. 09:50
Ezek is érdekelhetik