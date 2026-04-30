A Manchester United hosszabbított Eb-ezüstérmes játékosával

V. J./MTIV. J./MTI
2026.04.30. 13:59
PL Manchester United Kobbie Mainoo MU
Az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United 2031 nyaráig meghosszabbította Kobbie Mainoo szerződését.

A 21 éves Kobbie Mainoo a klub akadémiájáról kikerülve 2023-ban mutatkozott be a felnőttcsapatban, amelyben azóta 98 alkalommal lépett pályára, a 2024-es FA-kupa-döntőben ő szerezte a győzelmet érő gólt a városi rivális Manchester City ellen.

A fiatal középpályás abban az évben az angol válogatottban is debütált, és játszott az Európa-bajnokságon is, melynek döntőjét 2–1-re vesztette el Berlinben az együttes Spanyolországgal szemben.

 

