Niké Liga: kassai és komáromi döntetlen
A Tatran Arénában 3299 néző előtt csak az utolsó tíz percre pörögtek fel az események. Előbb a Komárom szerezhetett volna vezetést. Dominik Žák beadása veszélyesen suhant el a kapu előtt, majd szögletből Elvise Mashike bólintott mellé három lépésről. A másik oldalon Roman Begala lövése csapódott szögletre. A meccslabda is a hazaiaké volt: a 93. percben Landing Sagna beadásával ziccerbe hozta Jan Bernátot, aki viszont mellé gurított.
A KFC-nek ez már a negyedik döntetlenje volt a legutóbbi öt találkozóból; a 8. helyen négy pont az előnye az utolsó előtti Tatran előtt.
Rózsahegyen folytatódott a Kassa remek sorozata, a csapat már 11 meccse veretlen. A Štadión pod Čebraťomban a vezetést a hazaiak szerezték meg, azonban közvetlenül a szünet után 1288 néző előtt egy formás támadás végén Filip Lichý egyenlített.
NIKÉ LIGA
RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ
Sároseperjes–Komárom 0–0
Komárom: Szűcs Patrik a 73. percben lépett pályára
Rózsahegy–FC Kassa 1–1
Kassa: Kovács Mátyás végigjátszotta a találkozót