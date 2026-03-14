Niké Liga: kassai és komáromi döntetlen

A Tatran Arénában 3299 néző előtt csak az utolsó tíz percre pörögtek fel az események. Előbb a Komárom szerezhetett volna vezetést. Dominik Žák beadása veszélyesen suhant el a kapu előtt, majd szögletből Elvise Mashike bólintott mellé három lépésről. A másik oldalon Roman Begala lövése csapódott szögletre. A meccslabda is a hazaiaké volt: a 93. percben Landing Sagna beadásával ziccerbe hozta Jan Bernátot, aki viszont mellé gurított.

A KFC-nek ez már a negyedik döntetlenje volt a legutóbbi öt találkozóból; a 8. helyen négy pont az előnye az utolsó előtti Tatran előtt.

Rózsahegyen folytatódott a Kassa remek sorozata, a csapat már 11 meccse veretlen. A Štadión pod Čebraťomban a vezetést a hazaiak szerezték meg, azonban közvetlenül a szünet után 1288 néző előtt egy formás támadás végén Filip Lichý egyenlített.

NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 2. FORDULÓ

Sároseperjes–Komárom 0–0

Komárom: Szűcs Patrik a 73. percben lépett pályára

Rózsahegy–FC Kassa 1–1

Kassa: Kovács Mátyás végigjátszotta a találkozót