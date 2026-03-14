Higgadt átemelés Sallói Dánieltől – egy héten belül a második gól a Torontóban

Sallói Dániel a 43. percben gyors ellenakcióból szerezte meg a vezető gólt: Luka Gavran kapus indított, Djordje Mihailovic helyzetbe hozta a túlsó oldalon jó ütemben, őrizetlenül robogó magyar csatárt, aki egyből, elegáns mozdulattal átemelte a labdát a New York-i kapus, Ethan Horwath fölött.

A vendégek mezőnyfölényben futballoztak, de nem tudták áttörni a szervezetten védekező hazaiak falát – egészen a 99. percig, akkor a sokat próbált kameruni veterán, Eric Maxim Choupo-Moting közelről bekotorta az egyenlítő gólt.

A szombati csatát végigjátszó magyar csatár az előző fordulóban, a Cincinnati ellen 1–0-ra megnyert meccsen szerezte meg első gólját új csapatában – a mostani volt a második.

A Toronto FC egy-egy győzelemmel és döntetlennel, valamint két vereséggel áll, a Red Bulls két győzelem mellett egy-egy döntetlent és vereséget számlál.