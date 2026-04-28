BL-klasszikus lett belőle! 5–4-es PSG-siker a Bayern ellen az elődöntő első meccsén

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

Paris Saint-Germain–Bayern München 5–4 (3–2)

Párizs, Parc des Princes, 47 511 néző. Vezette: Schärer (svájci)

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (Mayulu, 84.) – Zaire-Emery (F. Ruiz, 64.), Vitinha, Joao Neves – D. Doué (B. Barcola, 70.), O. Dembélé, Kvarachelia (L. Hernandez, 84.). Vezetőedző: Luis Enrique

Bayern: Neuer – Stanisic, Upamecano, Tah, A. Davies (Laimer, a szünetben) – Kimmich, Pavlovic (Jackson, 90+4.) – Olise, Musiala (Goretzka, 79.), Luis Díaz – Kane. Vezetőedző: Vincent Kompany

Gólszerző: Kvarachelia (24., 56.), Joao Neves (33.), O. Dembélé (45+5., 58. – az elsőt 11-esből), ill. Kane (17. – 11-esből), Olise (41.), Upamecano (65.), Luis Díaz (68.)

ÖSSZEFOGLALÓ

ROAD TO BUDAPEST – szívmelengető volt látni a feliratot, amely alatt a PSG és a Bayern München világsztárjai kisétáltak a pályára kedd este. Az első percekben a német csapat birtokolta többet a labdát, a hazai közönség füttyel kísérte a bajorok Angliában született, de francia válogatott Michael Olise minden mozdulatát. Nem volt meglepő, hogy magas tempóban indult az elődöntő, technikailag tökéletesen képzett futballisták kerestek fogást egymáson – szó sem lehetett rossz labdaátvételről. Az látszott, hogy nagyon óvatosak a felek, tisztelik egymást, zártan védekeznek, egyik védősor sem akart területet engedni a rivális szélvészgyors támadói előtt.

Nemcsak Michael Olise, Luis Díaz is gondot okozott a hazai védősornak: előbb sárga lapot érően tudta csak feltartóztatni Marquinhos, majd saját tizenhatosa elől tudta átcipelni a labdát a PSG térfelére, ahol Olise okos és gyors passza után a kolumbiai lábát Pacho találta el, tizenegyes! Harry Kane higgadtan a bal alsó sarokba gurított, ez volt ebben az idényben az 54. (!) gólja az angol centernek – és csaknem azonnal meg is duplázta az előnyt a Bayern. Kane ugratta ki Olisét, a francia ziccerben, senkitől sem zavartatva (ilyen ezen a szinten ritkán van) a kivetődő Matvej Szafonov kapusba lőtt. És bánhatta a Bayern, hogy nem szerzett kétgólos előnyt, mert beindult a párizsi csapat. Ousmane Dembélé egy eladott labda után egyedül lépett ki, de nagyon gyengén lőtt a hosszú sarok felé, nem sokkal később azonban már ünnepelt a francia publikum: Désiré Doué parádés indítással szöktette Hvicsa Kvaracheliát – kihasználva, hogy ekkor volt terület a német védősor mögött –, a grúz szélső befelé cselezett, és kilőtte a bal alsó sarkot.

Michael Olise csaknem gólt szerzett, miután bolondot csinált a PSG bal oldali védelméből, de egy bal oldali szögletet csak néztek a németek, és a mezőny legalacsonyabb tagja, a portugál Joao Neves a kapu bal oldalába fejelt: 2–1. Désiré Doué tovább növelhette volna az előnyt, ám nagy helyzetben a jobb sarok mellé lőtt. Ezt a hibát a Bayern megbüntette: Michael Olise nagy erővel a léc alá lőtt, Matvej Szafonov jobbra várta a labdát, de az középen, a feje felett vágódott a hálóba.

És még nem jutottunk el a szünetig: VAR-vizsgálat után úgy látták, Alphonso Davies kezezett, a büntetőből Ousmane Dembélé a bal alsó sarokba lőtt.

Egy félidő, öt gól!

A második félidőben folytatódott az agresszív letámadás, a PSG Konrad Lai­mer mögé játszott labdával teremtett helyzetet, Hvicsa Kvarachelia nagy erővel lőtt a hálóba, majd Ousmane Dembélé tüzelt balról, a labda a jobb kapufáról pattant be – 5–2! Dayot Upamecano fejessel szépített, majd Luis Díaz káprázatos átvétel után lőtt a sarokba.

Őrületes, felejthetetlen csata volt ez, vélhetően a jövő heti visszavágó sem lesz unalmas. 5–4