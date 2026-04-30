Rátaposott az Atlético címerére az Arsenal játékosa, látni kell Simeone reakcióját!

2026.04.30. 15:50
Parázs jelenetek játszódtak le a lefújás után az Atlético Madrid–Arsenal Bajnokok Ligája-elődöntőn: a pályán látott feszültség a játékoskijáró felé vezető folyosón is folytatódott.

Az 1–1-re végződő mérkőzés során már több vitatott játékvezetői döntés is borzolta a kedélyeket, különösen egy elsőre megadott, majd VAR-vizsgálat után visszavont tizenegyes miatt. Az egyik legnagyobb visszhangot azonban a lefújást követő incidens váltotta ki, amelynek főszereplője az Arsenal védője, Ben White, valamint az Atlético Madrid vezetőedzője, Diego Simeone volt.

A beszámolók és a felvételek szerint White a meccs után a pályáról az öltöző felé tartva átsétált az Atlético címerén, amely a stadion belső terében, a játékoskijáró közelében található. A futball világában ez egyfajta íratlan szabály megsértésének számít, hiszen a játékosok többsége az utóbbi években tiszteletből kikerüli a hazai csapat jelképét.

Simeone ezt nem hagyta szó nélkül: odalépett White-hoz, aki értetlenül reagált a helyzetre. A rövid szóváltás során az argentin tréner hátba veregette a futballistát, ami nem tetszett az angol védőnek. White jelezte, hogy ezt nem tartja helyénvalónak, Simeone azonban még egyszer meglökte, amivel tovább fokozta a feszültséget. A kialakuló konfliktust végül a közelben lévő játékosok csillapították, így nem fajult komolyabb összetűzéssé. Az nem derült ki egyértelműen, hogy White szándékosan lépett-e rá a címerre, vagy csupán figyelmetlenségből tette.

A mérkőzés után az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta élesen bírálta a játékvezetést. A spanyol szakember különösen azt a döntést nehezményezte, amikor a 78. percben egy VAR-ellenőrzést követően visszavonták a londoniaknak megítélt büntetőt. Arteta szerint játékosa, Eberechi Eze előbb érte el a labdát, mielőtt az Atlético védője odalépett volna neki, így szerinte érthetetlen a döntés megváltoztatása.

A feszült hangulat tehát nemcsak a pályán, hanem azon kívül is érezhető volt, ami tovább növeli a visszavágó iránti várakozásokat.

BAJNOKOK LIGÁJA
ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS
ATLÉTICO MADRID (spanyol)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1)
Madrid, Metropolitano Stadion. Vezette: Makkelie (holland)
ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Giu. Simeone (Le Normand, a szünetben), Koke, J. Cardoso (Molina, 88.), Lookman – Griezmann, J. Álvarez (Baena, 77.). Vezetőedző: Diego Simeone
ARSENAL: Raya – B. White (C. Mosquera, 86.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard (Eze, 58.), Zubimendi, Rice – Madueke (Saka, 68.), Gyökeres (Gabriel Jesus, 68.), Martinelli (Trossard, 68.). Vezetőedző: Mikel Arteta
Gólszerző: J. Álvarez (56. – 11-esből), ill. Gyökeres (44. – 11-esből)
A visszavágót jövő kedden 21 órától rendezik Londonban.

