Rátaposott az Atlético címerére az Arsenal játékosa, látni kell Simeone reakcióját!

A beszámolók és a felvételek szerint White a meccs után a pályáról az öltöző felé tartva átsétált az Atlético címerén, amely a stadion belső terében, a játékoskijáró közelében található. A futball világában ez egyfajta íratlan szabály megsértésének számít, hiszen a játékosok többsége az utóbbi években tiszteletből kikerüli a hazai csapat jelképét.

Simeone ezt nem hagyta szó nélkül: odalépett White-hoz, aki értetlenül reagált a helyzetre. A rövid szóváltás során az argentin tréner hátba veregette a futballistát, ami nem tetszett az angol védőnek. White jelezte, hogy ezt nem tartja helyénvalónak, Simeone azonban még egyszer meglökte, amivel tovább fokozta a feszültséget. A kialakuló konfliktust végül a közelben lévő játékosok csillapították, így nem fajult komolyabb összetűzéssé. Az nem derült ki egyértelműen, hogy White szándékosan lépett-e rá a címerre, vagy csupán figyelmetlenségből tette.

Diego Simeone is visibly furious as Ben White walks over the Atlético Madrid crest on his way off the pitch!

A mérkőzés után az Arsenal vezetőedzője, Mikel Arteta élesen bírálta a játékvezetést. A spanyol szakember különösen azt a döntést nehezményezte, amikor a 78. percben egy VAR-ellenőrzést követően visszavonták a londoniaknak megítélt büntetőt. Arteta szerint játékosa, Eberechi Eze előbb érte el a labdát, mielőtt az Atlético védője odalépett volna neki, így szerinte érthetetlen a döntés megváltoztatása.

A feszült hangulat tehát nemcsak a pályán, hanem azon kívül is érezhető volt, ami tovább növeli a visszavágó iránti várakozásokat.

BAJNOKOK LIGÁJA

ELŐDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS

ATLÉTICO MADRID (spanyol)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1)

Madrid, Metropolitano Stadion. Vezette: Makkelie (holland)

ATLÉTICO: Oblak – M. Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri – Giu. Simeone (Le Normand, a szünetben), Koke, J. Cardoso (Molina, 88.), Lookman – Griezmann, J. Álvarez (Baena, 77.). Vezetőedző: Diego Simeone

ARSENAL: Raya – B. White (C. Mosquera, 86.), Saliba, Gabriel, Hincapié – Ödegaard (Eze, 58.), Zubimendi, Rice – Madueke (Saka, 68.), Gyökeres (Gabriel Jesus, 68.), Martinelli (Trossard, 68.). Vezetőedző: Mikel Arteta

Gólszerző: J. Álvarez (56. – 11-esből), ill. Gyökeres (44. – 11-esből)

A visszavágót jövő kedden 21 órától rendezik Londonban.